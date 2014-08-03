Авторская кукла химера Мортирем

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:22

DragoNita Просмотров: 128 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:16 by

Очень необычный и криповый зверь попал ко мне в работу. Существо полностью гибкое и подвижное, выполнено в смешанной технике. Персонаж заказчика.Габариты: длина от носа до кончика хвоста 153 см, если вытянуть в струну. Стоя на задних лапах высота до 76 см.Материалы: каркас локлайн, стальная проволока, синтепон, плюш, бархат, полимерная глина, трессы, акрил, стеклянные глаза.Сделан со всеми анатомическими особенностями. Имеет первичные половые признаки.Чтобы не получить страйк от соцсетей, было решено сделать мужское достоинство съёмным. Да-да, на липучке)) Удобно же - рраз и в карман положил, чтоб не мешался(у заказчика дома)https://vk.com/dragonita_fridaflame моя мастерская

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