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Страшные Арты / Страшные фото

Авторская кукла химера Мортирем

Очень необычный и криповый зверь попал ко мне в работу. Существо полностью гибкое и подвижное, выполнено в смешанной технике. Персонаж заказчика.
Габариты: длина от носа до кончика хвоста 153 см, если вытянуть в струну. Стоя на задних лапах высота до 76 см.
Материалы: каркас локлайн, стальная проволока, синтепон, плюш, бархат, полимерная глина, трессы, акрил, стеклянные глаза.
Сделан со всеми анатомическими особенностями. Имеет первичные половые признаки.
Чтобы не получить страйк от соцсетей, было решено сделать мужское достоинство съёмным. Да-да, на липучке)) Удобно же - рраз и в карман положил, чтоб не мешался laughing
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера МортиремАвторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем (у заказчика дома)
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем
Авторская кукла химера Мортирем

https://vk.com/dragonita_fridaflame моя мастерская


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:16 by DragoNitaПросмотров: 128Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Монстр ручной работы дракон ручной работы драконы DragoNita авторские драконы Екатерины Романовой авторская кукла авторская игрушка

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:20
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12441|-4)
Публикаций: 1 114
Комментариев: 9 719
Какая прикольная зверюга получилась! И чёлочка такая кокетливая))
Замечательная работа! Помню ваших драконов.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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