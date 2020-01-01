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Страшные Арты

Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2

Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Это рисунок для тату.
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Этот рисунок сейчас в процессе доделывания.
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Эскизы
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Сказочные персонажи.
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Справа рисунок по эскизу, сделанному год назад. Я его уже скидывала в прошлой "выставке", слева - тот же персонаж, но нарисованный пару месяцев назад
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Ну и иллюстрация, сделанная маркерами к песне "Незабудка" Тимы Белорусских.
Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2


Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:21 by Light_a_darkПросмотров: 12Комментарии: 0
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Ключевые слова: Эскизы арты страшно мистика

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