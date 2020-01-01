Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2

Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 11:23

Light_a_dark Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:21 by

Это рисунок для тату.Этот рисунок сейчас в процессе доделывания.ЭскизыСказочные персонажи.Справа рисунок по эскизу, сделанному год назад. Я его уже скидывала в прошлой "выставке", слева - тот же персонаж, но нарисованный пару месяцев назадНу и иллюстрация, сделанная маркерами к песне "Незабудка" Тимы Белорусских.

Ключевые слова: Эскизы арты страшно мистика

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