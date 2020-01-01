Иллюстрации моей дочери к страшным историям, рассказанными её друзьями 2
Это рисунок для тату.
Этот рисунок сейчас в процессе доделывания.
Эскизы
Сказочные персонажи.
Справа рисунок по эскизу, сделанному год назад. Я его уже скидывала в прошлой "выставке", слева - тот же персонаж, но нарисованный пару месяцев назад
Ну и иллюстрация, сделанная маркерами к песне "Незабудка" Тимы Белорусских.
Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:21 by Light_a_darkПросмотров: 12Комментарии: 0
Ключевые слова: Эскизы арты страшно мистика