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Страшные Арты / Стихи

Вампир

Вампир
В мою больную грудь она
Вошла, как острый нож, блистая,
Пуста, прекрасна и сильна,
Как демонов безумных стая.

Она в альков послушный свой
Мой бедный разум превратила;
Меня, как цепью роковой,
Сковала с ней слепая сила.

И как к игре игрок упорный
Иль горький пьяница к вину,
Как черви к падали тлетворной,
Я к ней, навек проклятой, льну.

Я стал молить: "Лишь ты мне можешь
Вернуть свободу, острый меч;
Ты, вероломный яд, поможешь
Мое бессилие пресечь!"

Но оба дружно: "Будь покоен! -
С презреньем отвечали мне. -
Ты сам свободы недостоин,
Ты раб по собственной вине!

Когда от страшного кумира
Мы разум твой освободим,
Ты жизнь в холодный труп вампира
Вдохнешь лобзанием своим!"

Вампир

Автор картины - Черубина Де Габриак.
Арт создан для конкурса "Женское олицетворение 4стора".
Автор стиха - Шарль Бодлер.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:54
Причина: Добавлен раздел.
Вчера, 10:54 by Серебряная пуляПросмотров: 126Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Кумир труп разум раб яд меч арты стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:24
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Неплохое сочетание стиха и арта! Несомненно плюс! +++
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#2 написал: Tigger power
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Изумительно подходят друг другу) +++
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#3 написал: conjure one
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Вот так арт и стихотворение нашли друг друга. Мне понравилось сочетание. +++
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