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Страшные Арты

Дудлинг

Решил развить свой стиль и добавить цвета.
Дудлинг

Вчера, 21:04 by foxnikПросмотров: 66Комментарии: 3
+5

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:24
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7122|0)
Публикаций: 157
Комментариев: 5 648
Здорово! Плюсанула. Мне вообще нравится такая "структурная" детализация. Синие детали выглядят очень "металлично".
Зарегистрирован: 3.08.2014
               
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (337|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 052
Это же сколько дум можно передумать пока вырисовываешь все детали (даже огонек над дулом)), ноги в ластах? или мне уже мерещится) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Почетный святой
Сегодня, 00:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (700|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 932
Кто бы ни был этот Дудлинг, в подворотне с ним встречаться не хочется) +
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
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