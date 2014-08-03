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Дудлинг
Вчера, 21:04 by
foxnik
Просмотров: 66
Комментарии: 3
+5
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Комментарии
#1 написал:
Летяга
Вчера, 21:24
+2
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Публикаций: 157
Комментариев: 5 648
Здорово! Плюсанула. Мне вообще нравится такая "структурная" детализация. Синие детали выглядят очень "металлично".
#2 написал:
Tigger power
Вчера, 21:41
+1
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0
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 052
Это же сколько дум можно передумать пока вырисовываешь все детали (даже огонек над дулом)), ноги в ластах? или мне уже мерещится) Плюс
#3 написал:
Почетный святой
Сегодня, 00:54
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Публикаций: 13
Комментариев: 932
Кто бы ни был этот Дудлинг, в подворотне с ним встречаться не хочется) +
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