Как стать невидимкой

Talisha Просмотров: 78 Комментарии: 8 +6 Вчера, 20:37 by

Бывают случаи в жизни, когда единственным спасением стала бы способность вдруг стать невидимкой. Поделюсь информацией, которая проверена мной на своем опыте, о том. как это можно сделать.Сразу оговорюсь, если вы хотите однажды эффективно воспользоваться какой-то техникой из нижеописанных или заклинанием - тренируйтесь плотно заранее, когда ничего не угрожает. В такого рода магии действует "эффект накопления" (чтоб в нужный момент мгновенно сработало и надежно), ну и плюс развитие собственной силы, энергетики, которые и являются базисом для любых манипуляций с пространством и человеческим восприятием вас.Самое известное- "Клок тумана. глаз дракона". Оказавшись в ситуации, когда необходимо исчезнуть, сложите руки на груди и скажите:Вы не исчезнете в пространстве, но станете незаметными для восприятия человеческого глаза обычного человека. Человек практикующий, сильный, может и не оморочиться. Для хулиганов, агрессивных людей или просто тех, с кем не хотите общаться в данный момент - подойдет. Чем ниже по вибрациям человек. тем легче его оморочить, отвести глаз.Для того же самого подходит. Но для неё плотно уже сейчас займитесь медитативной практикой. Ежедневно принимая удобную позу и расслабляясь, представляйте, что вас обволакивает серый туман. Создать его можно из окружающих потоков либо сделав свое энергетическое поле настолько плотным, чтобы оно туман напоминало.Визуализируйте этот кокон, думайте, что такой барьер закроет вас.Поначалу занятия могут длиться минут пять, не переутомляйтесь. В дальнейшем увеличивайте время.Ещё можно стараться очистить свои мысли и эмоции в момент опасности, особенно страх. Они фонят сильно пространство и улавливаются агрессорами.Ещё одноПроговаривать четко каждое слово про себя.чтоб не останавливали. Шепоток, который надо говорить безостановочно, едва завидел издалека работника дороги и всё время, пока едешь мимо:Эффект такой, что гаишник как бы смотрит сквозь вас, а то и вовсе отворачивается, ему неприятно в вашу сторону смотреть.Средство от собак. Я знаю два - один шепоток, одна техника.подсказала одна из магинь с этого сайта. Эрнеста, СПАСИБО! Я испробовала в действительно опасной ситуации со злой собакой, но вообщеНачинать говорить про себя при первой же опасности:В случае с собакой, бегущей на меня и лающей, она просто на полдороге потеряла интерес, развернулась и ушла.А есть ещё- вот её я использую заранее, видя издалека мало-мальски потенциально опасную собаку.Находишь глазами впереди, по маршруту своего следования, любое дерево (в крайнем случае. куст) и как бы "сливаешься" мысленно с ним. Говоришь себе в голове: "я - дерево", не отводя от него глаз, идешь дальше. Не должно быть страха и других мыслей кроме того, что вы дерево. Собака сразу перестает тебя замечать или рассматривает равнодушно.Стать невидимкой возможно. Однако это под силу человеку, который в состоянии контролировать свое энергетическое поле, а это достигается путем медитаций. Эффективность используемой практики или техники напрямую зависит от количества личной энергии! В результате стресса тоже концентрируется много энергии и на её потоке можно справиться, но этот вариант будет нестабилен. Учитесь владеть своим телом и энергией. Прекрасный побочный эффект такой учебы - вы просто перестанете излучать энергетику потенциальной слабой жертвы и к вам перестанут притягиваться такие вещи.

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