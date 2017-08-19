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Учебник основ мистики / Практика

Как стать невидимкой

Бывают случаи в жизни, когда единственным спасением стала бы способность вдруг стать невидимкой. Поделюсь информацией, которая проверена мной на своем опыте, о том. как это можно сделать.
Сразу оговорюсь, если вы хотите однажды эффективно воспользоваться какой-то техникой из нижеописанных или заклинанием - тренируйтесь плотно заранее, когда ничего не угрожает. В такого рода магии действует "эффект накопления" (чтоб в нужный момент мгновенно сработало и надежно), ну и плюс развитие собственной силы, энергетики, которые и являются базисом для любых манипуляций с пространством и человеческим восприятием вас.

Самое известное заклинание-оморочка - "Клок тумана. глаз дракона". Оказавшись в ситуации, когда необходимо исчезнуть, сложите руки на груди и скажите:

"Клок тумана, глаз дракона и узор хамелеона.
Я сплетаю, я свиваю, путаю и отражаю.
Где сейчас прольется свет,
там меня в помине нет".

Вы не исчезнете в пространстве, но станете незаметными для восприятия человеческого глаза обычного человека. Человек практикующий, сильный, может и не оморочиться. Для хулиганов, агрессивных людей или просто тех, с кем не хотите общаться в данный момент - подойдет. Чем ниже по вибрациям человек. тем легче его оморочить, отвести глаз.

Для того же самого подходит техника серого тумана. Но для неё плотно уже сейчас займитесь медитативной практикой. Ежедневно принимая удобную позу и расслабляясь, представляйте, что вас обволакивает серый туман. Создать его можно из окружающих потоков либо сделав свое энергетическое поле настолько плотным, чтобы оно туман напоминало.
Визуализируйте этот кокон, думайте, что такой барьер закроет вас.
Поначалу занятия могут длиться минут пять, не переутомляйтесь. В дальнейшем увеличивайте время.
Ещё можно стараться очистить свои мысли и эмоции в момент опасности, особенно страх. Они фонят сильно пространство и улавливаются агрессорами.

Ещё одно заклинание невидимости:

"В свет облекаюсь.
Никем не замечаюсь,
Пройду своим шагом,
Не увидят меня взглядом.
Аминь"

Проговаривать четко каждое слово про себя.

От гаишников на дороге, чтоб не останавливали. Шепоток, который надо говорить безостановочно, едва завидел издалека работника дороги и всё время, пока едешь мимо:

"Соль в глаза, песок в глаза,
Отвернулись все назад.
Вы стоите, на меня не глядите!"

Эффект такой, что гаишник как бы смотрит сквозь вас, а то и вовсе отворачивается, ему неприятно в вашу сторону смотреть.

Средство от собак. Я знаю два - один шепоток, одна техника.
Шепоток от собак подсказала одна из магинь с этого сайта. Эрнеста, СПАСИБО! Я испробовала в действительно опасной ситуации со злой собакой, но вообще он действует и на хулиганов, и даже от нападок злого начальника.
Начинать говорить про себя при первой же опасности:

"Я - поводырь.
Вместо глаз у тебя девять дыр.
Меня не видишь и не обидишь"

В случае с собакой, бегущей на меня и лающей, она просто на полдороге потеряла интерес, развернулась и ушла.

А есть ещё техника от собак - вот её я использую заранее, видя издалека мало-мальски потенциально опасную собаку.
Находишь глазами впереди, по маршруту своего следования, любое дерево (в крайнем случае. куст) и как бы "сливаешься" мысленно с ним. Говоришь себе в голове: "я - дерево", не отводя от него глаз, идешь дальше. Не должно быть страха и других мыслей кроме того, что вы дерево. Собака сразу перестает тебя замечать или рассматривает равнодушно.

Стать невидимкой возможно. Однако это под силу человеку, который в состоянии контролировать свое энергетическое поле, а это достигается путем медитаций. Эффективность используемой практики или техники напрямую зависит от количества личной энергии! В результате стресса тоже концентрируется много энергии и на её потоке можно справиться, но этот вариант будет нестабилен. Учитесь владеть своим телом и энергией. Прекрасный побочный эффект такой учебы - вы просто перестанете излучать энергетику потенциальной слабой жертвы и к вам перестанут притягиваться такие вещи.
Вчера, 20:37 by TalishaПросмотров: 78Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Невидимость заклинание невидимости магия шепоток серый туман от гаишников авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:49
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 442
Комментариев: 9 284
Надо будет жене сказать, пусть заучит, а то собак у нас пруд пруди, боится их.

Шепоток от собак

"Я - поводырь.
Вместо глаз у тебя девять дыр.
Меня не видишь и не обидишь" +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#2 написал: Pmariam
Вчера, 21:08
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1097|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 632
Талиша, спасибо Вам огромное!!!! Скопировала в Заметки в телефон. Буду практиковать.
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:16
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 695
Комментариев: 8 148
Собак не боюсь. А вот всё остальное надо попробовать. Даже если применить никогда не придётся.
+++
Спасибо!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#4 написал: Asheera
Вчера, 21:18
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (253|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 772
Алина, благодарю!
Такая развернутая информация, всё по полочкам.

Про слияние с деревом особенно, я похожий метод использую, если приходится идти через подозрительное место, но я сливаюсь со всей землей, как бы плащ из земли на себя натягиваю. Способ придумала сама, он естественно вытек из практик по развитию фантомных чувств.

Шепоток от собак смутил, на черную магию похоже. На человека такое говорить... Это не порча получится?

А визуализация серого тумана влияет на энергетику? Нужно от него очищаться после? Да, и можно для этой практики сделать амулет, к примеру, камень черного турмалина?
Что-то из меня вопросы сыпятся без остановки sweat_smile
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#5 написал: Tigger power
Вчера, 21:45
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 034
Про серый туман идея мне понравилась. Гаишники никогда не останавливали, может я что-то интуитивно делаю. Один, два раза только, но там другой интерес был. Собаки читают язык тела, эмоции и естественно человек смотрящий на дерево/куст и идущий скорее бочком, а не напрямки прет на собакена - не опасен, поворот головы при зрительном контакте с деревом - опять же знак примирения, конечно собака теряет интерес, вы ей или хозяину не опасны. А вот против гадов в человеческой шкуре полезно, если другой защиты не имеется рядом. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:50
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1495|-1)
Публикаций: 71
Комментариев: 4 381
Это всё хорошо. Но меня беспокоит безопасность детей. А их обучит такому сложно.
И что делать?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:45
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 428
От ГАИников очень помогает визуализация фиги на капоте в том месте, где у машин представительского класса стоит значок. У них пропадает интерес к Вашей машине или к Вам, даже если они и умудрились Вас остановить. Проверено.Фига желательно скручена большой волосатой мужской рукой.
Шепоток Энесты тоже проверен (на начальнике) - работает!
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#8 написал: Asheera
Вчера, 23:11
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (253|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 772
Кстати я попросила белого мага, которому доверяю, снять видеоответ на тему магической невидимости, если кому интересно, скину ссылку в ПС.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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