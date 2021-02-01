Проклятия

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:59

swandance Просмотров: 73 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:59 by

Родовые проклятияПроизнесенное слово является мощнейшей силой. Неслучайно в Библии напрямую проводится параллель между словом и богом. Согласно древним законам говорить следовало как можно меньше, а некоторые слова вообще запрещено было произносить, поскольку человек не только рисковал нанести вред окружающим, но и себе.Научный руководитель Центра экологического выживания и безопасности Геннадий Чеурин считает, что всего одно слово может изменить судьбу нескольких поколений. Сгоряча сказанное худое слово может начать жить самостоятельно.Теорию Геннадия Чеурина подтверждают исследования других российских ученых. Они испытали влияние нецензурной лексики на воде, которая, как известно, обладает молекулярной памятью. Структура воды меняется в зависимости от акустических колебаний, которым она подверглась.Исследователи уверены, что предания о живой и мертвой воде – это вовсе не мифология древних славян. Вода, которая испытала на себе действие мощных проклятий, действительно может убить все живое. По мнению психогенетика Дмитрия Калинского особый раздел слов в языке не зря называют «табуированной лексикой».Этот лексический потенциал наши предки использовали только в крайних случаях. Нецензурная брань, уверены исследователи, не зря была частью магических ритуалов древних славян. Оказывается, такие акустические вибрации изменяют гормональный фон человека, происходит взрывной рост уровня тестостерона в крови.Все нецензурные слова, которые мы произносим, запускают механизм, посредством которого человек начинает привлекать в свою жизнь ситуации, когда либо он себя будет наказывать, либо его будут наказывать.Это называют родовым проклятием или фатальным невезением. Но как с научной точки зрения можно объяснить череду одних и тех же повторяющихся событий в жизни человека и как разорвать эту опасную связь?Новейшие научные исследования доказывают, что у каждой семьи или рода есть некое информационное поле. Согласно этой теории в самом человеке заложен опыт всех его предков, как положительный, так и отрицательный.Именно отрицательный опыт или неправильно выстроенные кем-то отношения заставляют следующему поколению решать задачу, с которой не справились предки. Одно из следствий этой теории, как ни странно, обосновывает традицию, которой придерживались наши предки. Древние считали, что нельзя называть ребенка именем родственника, который погиб насильственной смертью или умер в младенчестве.В это трудно поверить, но иногда проклятия становятся не только объективной реальностью не только для конкретного человека или отдельной семьи. Историки описывают случаи, когда целые народы испытывали на себе действие непреодолимой силы. Мало того, на Земле есть местности, которые с древнейших времен считаются проклятыми. Как ни странно, за последние несколько лет список таких областей пополнился новыми географическими названиями.Подмосковное село Спас-Дощатый не зря называют Черной деревней. Местные жители уверены – эти места были прокляты самим Иваном Грозным. В 16 веке царский флот, который шел на битву с татарами разбился на порогах реки Осетр у ничем непримечательной деревни.Погибло около тысячи стрельцов. Едва не утонул сам царь. Местные жители считают, что царское проклятие уже 500 лет преследует всех, кто живет на этих берегах. Снять проклятие с села Спас-Дощатый невозможно, именно поэтому в селе почти нет детей, взрослые не доживают и до 50 лет.Несмотря на дурную славу этих мест, люди не собираются покидать свои дома, они уверены – проклятие Спас-Дощатого настолько мощное, что настигнет жителя деревни, где бы он не находился. Сбежать от этой древней силы попросту невозможно.Проклятие до седьмого коленаСогласно древним магическим трактатам, любая болезнь, поражающая человека, является результатом наложенного на него проклятия или порчи, так же как и любой необъяснимый вред, нанесенный его имуществу. Болезни домашних животных, засуха или ранние заморозки – эти губительные для земледельца события можно было вызвать путем произнесения определенных слов. Но как работает этот разрушительный механизм? Проведя ряд исследований, ученые выяснили – слова, иначе говоря – акустические колебания, кардинально меняют структуру воды. Под воздействием слов, сказанных на высоком эмоциональном уровне, молекулы воды могут выстраиваться в сложные конгломераты. А если наслать на воду целенаправленное проклятие, то ее структура будет напоминать формулу сильного яда.Разрушительные действия слов иногда могут повлиять на целые поколения людей. В священных текстах многих народов говорится о бедах, которые могут преследовать род, и многие исследователи уверены – это не просто метафора. Люди достаточно мнительны и по своей сути воспринимают слово как определенную программу, которая записывается на внутреннюю систему. Поразительно, но спустя несколько тысячелетий именно этот сюжет выберет психиатр Зигмунд Фрейд для своего научного объяснения природы бессознательного. В психоанализе он получит название «Эдипов комплекс» и станет первым научным подтверждением силы древних проклятий.«Ветхий завет» упоминает два вида наследственного или семейного проклятия. Семья может быть проклята до 3-го или 4-го рода, либо самый тяжелый вариант – до 7-го колена. Как это ни удивительно, но с точки зрения медицины, именно так передаются тяжелые наследственные заболевания. До 3-го или 4-го поколения передается шизофрения, алкоголизм и некоторые виды онкологии, а серьезные генетические нарушения хромосомного набора передаются по наследству вплоть до 7-го колена.Впрочем, действия проклятий не обязательно связаны с медициной или генетикой. Загадочное проклятие, например, преследовало всех, кто был причастен к расстрелу царской семьи. Его силу одним из первых почувствовал на себе Яков Юровский, которого считают командиром расстрельной команды. Именно он зачитал приговор последнему русскому царю, под его руководством соучастники этого преступления хладнокровно добивали штыками своих жертв. Через несколько лет Юровский умер от разрыва сердца. После смерти отца его дети были арестованы по обвинению в шпионаже. Дочь Юровского провела в заключении почти 20 лет.Из 12 человек, участвовавших в расстреле царской семьи, до преклонных лет дожил только один, остальные либо умирали от внезапных заболеваний, либо были расстреляны как враги народа. Дед Марины Сугробовой Николай Мизюков был одним из тех, кто участвовал в расстреле царской семьи. Марина узнала об этом, когда стала изучать историю своего рода. Причем интерес этот был совсем не случайным. Женщина подозревает, что над ее домом нависло родовое проклятие. Она сопоставила факты и поняла, что ее родственники в 20 веке ни разу не доживали до преклонных лет.Разбираясь в семейных архивах, Марина узнала, что ее дед, один из убийц царской семьи, Николай Мизюков первым умер не своей смертью. Именно от него и потянулась эта страшная цепочка. Мизюков служил в НКВД и был репрессирован в 37-м году. Он проходил по делу опального маршала Тухачевского, которого обвиняли в попытке государственного переворота. Удивительно, но именно документы по расстрельному делу дедушки вывели Марину к истокам родового проклятия.Послужной список Николая Мизюкова сохранился в архивах ФСБ. Из него Сугробова узнала шокирующие подробности о революционной молодости своего предка. Исследователи уверены, что участие в таких преступлениях – это само по себе настоящее проклятие. Однако Марине удалось выяснить и другие подробности семейной трагедии. Бабушка как-то была связана с мистическими культами. Оказалось, что даже в советское время соседи считали ее ведьмой. Свои личные проблемы и неудачи, в том числе и выбор профессии, Марина – экстрасенс, теперь она относит на счет семейного проклятия. Но что за силы управляют судьбами таких людей, и почему негативная программа записывается буквально в каждую клетку того, над кем нависло родовое проклятие?Проклятие влияет на код ДНКНесколько лет назад доктор биологии и действительный член Академии медико-технических наук и член Нью-Йоркской Академии наук Петр Горяев поставил необычный опыт. Он взял эмбрион лягушки и поместил его в камеру, которая была защищена от воздействия электромагнитных волн любого диапазона. В жилище головастика были созданы максимально благоприятные условия для развития – атмосфера, давление, температура, влажность, световой режим, все как в родном болоте. Но, тем не менее, подопытные головастики погибали один за другим. Ученый снова и снова повторял эксперимент, но раз за разом получал один и тот же результат – развивался нежизнеспособный мутант. Оказалось, что в условиях полной изоляции от внешних воздействий ДНК эмбриона не может выполнить свою программу.Это означало только одно – в хромосомах содержится не вся информация, часть ее приходит извне, и более того сами хромосомы построены по принципу человеческой речи. Но в каком виде может поступать внешняя информация? Петр Горяев считает, что все дело в особом излучении, это своего рода сигналы, которые воспринимает цепочка ДНК. Именно они создают из хаотичного набора генетической информации правильную программу развития любого живого организма. Эти волны могут быть не только электромагнитными, но и акустическими.Чтобы проверить эту теорию ученый обратился к проклятиям. Он использовал варианты проклятий, которые распространены в России, во Франции и в Великобритании. Это удивительно, но живые клетки словно понимали все европейские языки. Под влиянием человеческой речи растения стали меняться на генетическом уровне. Ученые сконструировали прибор, который переводил обычную речь в электромагнитные волны. Таким образом, они впервые получили возможность моделировать в лабораторных условиях действия проклятий, а также явления, которые в народе называются порчей.В это трудно поверить, но большинство семян, участвовавших в эксперименте, погибло. Генетических код уцелевших стал генерировать противоестественные программы. В результате начались чудовищные мутации растений. Генетическая программа любой живой клетки всегда работает по одной и той же схеме, будь то растение, насекомое или млекопитающее. Поэтому одинаковые внешние воздействия вызывают и одинаковые изменения в цепочках ДНК. Ученые уверены, что человеческий организм реагирует на проклятия точно так же, как и семена, участвовавшие в эксперименте Петра Горяева.Слова изменяют судьбу человекаДревние греки верили, что с помощью проклятий можно навредить своим врагам. Имена недругов вырезались на свинцовых пластинах и закапывались. Считалось, что эти послания попадают прямо к подземным богам, исполняющим проклятия. Слово действительно обладает огромной силой и это доказано сотнями экспериментов. Есть данные о том, что проклятия действуют гораздо точнее и жестче, чем любое современное оружие и жертвой такой вербальной агрессии может стать любой человек.Обычай проклинать врагов появился в глубокой древности как обращение к высшей силе в поисках справедливости. Далеко не всегда потусторонние духи, к которым взывал человек, были добрыми.Например, в Древней Греции женщины обращались к богине ночи Гекате, которую греки считали могущественной темной колдуньей. В средневековом трактате монаха Генриха Крамера «Молот ведьм» проклятиям посвящены почти три главы. Произнося слова в определенной последовательности, ведьмы могли навредить людям.«Молот ведьм» дает такую классификацию проклятий – внушение любви, внушение ненависти, внушение бессилия, лишение рассудка, привлечение огня и болезней. Инквизитор доказывает, проклятие – это обоюдоострое оружие. Кто их произносит, сам находится в опасности. Впрочем, для средневековых ведьм главную опасность представляли сами инквизиторы.Еще в середине 60-х годов научный мир всерьез заинтересовался влиянием акустических вибраций на биологические организмы. Ученые задались вопросом – а может ли слово воздействовать на структуру клетки. Ведь по сути слова – это звуковые волны. В результате серии экспериментов было установлено — волны этого типа влияют на живую клетку, более того эти волны могут вызывать изменения в структуре ДНК.Мало кто знает, что в «Теории бессознательного» Зигмунда Фрейда есть особые разделы – они посвящены влиянию слов на сознание человека. Психиатр пришел к поразительным выводам – проклятия действительно обладают фантастической силой, ведь есть слова, которые могут изменить судьбу человека. Поразительно, но к подобным же выводам пришли и создатели древних религий в самых разных частях света.У греков существовало понятие РОК, преследовавший семью до третьего поколения, а древние индусы ввели понятие КАРМА. Все, что говорил и делал человек во всех своих перерождениях, оказывало сильнейшее воздействие на его нынешнюю жизнь и жизнь окружающих. С научной точки зрения проклятие – это энерго-информационная программа, которая генерируется, т.е. создается такими человеческими эмоциями как зависть, обида, злоба и ложь. Формируется некая энерго-информационная субстанция, которая проникает в энергоструктуру собеседника и влияет на его судьбу и жизнь.Автор: Morosun.

Ключевые слова: Проклятия карма судьба невезение неудачи расплата добро и зло

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