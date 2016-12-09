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Тест Роршаха

(Чернильные пятна Роршаха (Пятна Роршаха))
Это один из тестов, применяемых для исследования личности и ее личностных нарушений. Пользуется большой популярностью у криминалистов.

В тесте более 50 результатов, в будущем он будет совершенствоваться. В полном идеале я хотел бы довести количество результатов до 200 и более.

Изучая самообладание, понимаемое в основном как господство над эмоциями, Роршах использовал чернильные кляксы разных цветов (красного, пастельных оттенков) и разной насыщенности серого и черного, чтобы ввести факторы, обладающие эмоциональным воздействием. Взаимодействие интеллектуального контроля и возникающей эмоции определяет то, что испытуемый видит в кляксе.

Значимая информация о потребностях личности, о том, что делает человека счастливым или печальным, что волнует его, а что он вынужден подавлять и переводить в форму подсознательных фантазий, может быть извлечена из содержания или «сюжета» ассоциаций, вызываемых чернильными пятнами.

Пройти тест.


Автор: ШутДжокeр
Источник.
Сегодня, 19:10 by ЛетягаПросмотров: 52Комментарии: 1
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Ключевые слова: Тест Роршах пятна

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 19:56
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Группа: Комментаторы
Репутация: (751|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 751
Захваченность человека аффектом и эмоциями. Свидетельство преобладания аффективных процессов над другими психическими процессами. Признак импульсивности и отсутствия контроля
Фантастические животные расцениваются как склонность к конструированию, к развитой фантазии, жизни за своими правилами, писательским склонностям, творчеству. Широкоразвитая личность.
Способность и стремления объединению частей в целое, обозревающий охватывающий тип восприятия, синтетический способ мышления (Синтетический стиль мышления проявляется в том, чтобы создавать что-то новое, оригинальное, комбинировать несходные, часто противоположные идеи, взгляды, осуществлять мысленные эксперименты. Девиз синтезатора - "Что, если…"), умение абстрагироваться.
Человек – заинтересованность человеческой психикой эмоциями, мотивациями человека, желание докопаться до сути, понять суть вещей.

Класс, мне понравилось, я конечно думала, что я более рассудительный чел. +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
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