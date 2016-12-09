Тест Роршаха

Летяга Просмотров: 52 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:10 by

(Чернильные пятна Роршаха (Пятна Роршаха))Это один из тестов, применяемых для исследования личности и ее личностных нарушений. Пользуется большой популярностью у криминалистов.В тесте более 50 результатов, в будущем он будет совершенствоваться. В полном идеале я хотел бы довести количество результатов до 200 и более.Изучая самообладание, понимаемое в основном как господство над эмоциями, Роршах использовал чернильные кляксы разных цветов (красного, пастельных оттенков) и разной насыщенности серого и черного, чтобы ввести факторы, обладающие эмоциональным воздействием. Взаимодействие интеллектуального контроля и возникающей эмоции определяет то, что испытуемый видит в кляксе.Значимая информация о потребностях личности, о том, что делает человека счастливым или печальным, что волнует его, а что он вынужден подавлять и переводить в форму подсознательных фантазий, может быть извлечена из содержания или «сюжета» ассоциаций, вызываемых чернильными пятнами.Автор: ШутДжокeр

Ключевые слова: Тест Роршах пятна

Другие, подобные истории: