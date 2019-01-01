На озере Хатынг-юрях живут призраки

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:36

Nik_dk Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:36 by

Не случайно от озера сейчас осталось одно сухое и болотистое место. Оно высохло, но магические силы его не иссякли. Оттуда время от времени выходят мертвые души и своим появлением нарушают покой дачников. Озеро можно считать воистину древним. Оно появилось само по себе еще в 16 веке и забрало к себе не одного человека. В том, что это озеро проклято, убеждены жители места.Мария ПЕСТРЯКОВА, очевидица и старожил Хатынг-Юряха:— Дача наша очень старая. Она передавалась из поколения в поколение. И мы неоднократно сталкивались с , какими-то странными явлениями. Иной раз не спится, сидим со стариком, телевизор смотрим. Однажды муж говорит «Смотри, какой-то человек ходит по двору». Вышли, обошли кругом — никого не нашли. Думала, померещилось старому. Ан нет — однажды спим, вдруг в другой комнате услышали шорох, потом и вовсе стук. А ведь мы вдвоем живем, даже живности никакой нет. Зашли туда — никого. Только стали выходить — вроде под кроватью кто-то ворочается и кряхтит. Заглянули — никого. И так продолжалось на протяжении всего лета. И сны нам одни и те же снились — будто бы кошка какая-то черная у нас живет. Пригласили знахаря, он пришел и указал каким-то прибором на то озеро. Говорит, там много негатива. И посоветовал поменять место. После его визита вроде пока нормально, но время от времени слышим всякие шумы и трески в доме, А куда мы денемся? Всю жизнь тут прожили, так и доживем на даче свой век!ВЛАДИМИР, просто дачник:— Это проклятое место! Сам я никого не видел, но постоянно ощущаю чье-то потустороннее присутствие. Трески, шумы. Однажды решил заночевать, так представляете, в четыре утра услышал сильный стук по двери, такой сильный, что я проснулся. Подошел — никого, огляделся вокруг дома, походил — ни души. Так я завел машину и сиганул от греха подальше! Оттуда даже кошки и собаки убегают! Я лично там жить не собираюсь больше, ноги моей там не будет! Хочу отметить одно: в той местности умер не один человек, дачи-то старые. Как стало сохнуть озеро с прошлого года, так все и началось! Нет уж, спасибо, мне такого счастья больше не нужно!Ирина АНТИПИНА, старожил:— Ой, я раньше никогда не верила во всякую мистику, потусторонний мир, пока сама не столкнулась. Года два жить нормально не можем. Где-то два часа ночи было. Вдруг слышим — стук, вроде бы кто-то с такой силой в дом камнем кинул. Попросила мужа посмотреть — никого. Затем на чердаке вроде кто-то возится, что-то таскает. Супруг поднялся — тишина. Уснуть, конечно, мы не смогли после такого. А потом и вовсе стали лететь в нашу сторону разные предметы —ложки, вилки. Мы с мужем друг против друга сидим, а кидали со стороны. А когда на веранде ходуном стали стулья ходить и стол, так мы не выдержали, завели машину и уехали. Еще боялись, что этот некто нас догонит. Домой приехали в четыре утра, к большому удивлению детей. Им мы не стали им ничего говорить, ведь сами смеялись когда-то над теми, кто рассказывал подобные истории. На даче мы больше не живем, просто приезжаем подышать. А на ночь оставаться—боже упаси!

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