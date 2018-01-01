Мёртвая Псковщина

Lynx Просмотров: 32 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:48 by

На Псковщине никогда не было стабильно, такова уж судьба западных регионов. Бесконечные войны, упадок, разруха. В последние же десятилетия Псковская область представляет собой отличный памятник Полному Провалу: на райцентры жалко смотреть, повсюду всё брошено, забыто, разрушено. Не хочу сказать, что такое только в 60-м регионе, но, когда приезжаешь сюда, как-то весь декаданс сразу же и сильно бросается в глаза.Деревня тоже вымирает. Во многие сёла, бывшие когда-то сосредоточением жизни и культуры, ныне ведут полузаросшие тропинки.Когда-то в этой деревне было несколько сотен жителей. Теперь же приходится пробираться сквозь репейник по тому, что когда-то называлось главной улицей.Домов осталось всего несколько, к некоторым, чтобы подойти, нужно потрудиться. А можно и просто не заметить в зарослях.Зато есть телефон. Сколько раз по нему звонили, остаётся только догадываться. Работает телефон от карточки. Вот интересно, может ли какая-нибудь 90-летняя бабка съездить в райцентр или сельсовет и купить карточку, чтобы позвонить? Такие "блага цивилизации" - очередная насмешка государства над его гражданами. А зато в отчётах сказано: в каждой деревне есть телефон...Или люди ушли отсюда не так давно, или всё неплохо сохранилось.Внутри домов ситуация похуже, всё покосилось и полный дестрой.Нашёл виниловую пластинку. Песня "Вся жизнь впереди" - троллинг.А вот остановившиеся часы как нельзя лучше подходят на роль символа умерших деревень. Вряд ли эти стрелки когда-либо пойдут.Рядом еще одни. Может быть, хозяин собирал коллекцию?С Новым 1984 годом!Невероятно хорошо сохранившаяся "Правда" за 1969 год.В ней можно прочитать последние новости с Вьетнамской войны.И о Линдоне Джонсоне, президенте США, после которого хозяевами Белого дома было уже 8 человек.Может быть, как раз этот человек и выписывал "Правду". А его фото никуда не пригодилось. Кто он? Чем занимался? Стены уже не расскажут.О том, что Иванов Михаил Иванович был Ветераном Труда, скоро будет помнить лишь История. О самом Михаиле Ивановиче - тоже.Судя по срокам годности, этикеткам и газетам жизнь в этом доме замерла относительно недавно - в 2002 году.Гнездо аиста тоже заброшено.Пора назад...Много путешествуя по провинции, я ловлю себя на мысли, что русская деревня, как часть жизни, вымирает навсегда. Да, останутся дачи и дома, куда приезжают на сезон. Но та деревенская жизнь, которая была еще до войны обычным явлением, скоро останется лишь на полках архивов.Автор - Журнал cr2.

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