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Заброшки


Страшно интересно / Заброшки

Мёртвая Псковщина

Мёртвая Псковщина

На Псковщине никогда не было стабильно, такова уж судьба западных регионов. Бесконечные войны, упадок, разруха. В последние же десятилетия Псковская область представляет собой отличный памятник Полному Провалу: на райцентры жалко смотреть, повсюду всё брошено, забыто, разрушено. Не хочу сказать, что такое только в 60-м регионе, но, когда приезжаешь сюда, как-то весь декаданс сразу же и сильно бросается в глаза.

Деревня тоже вымирает. Во многие сёла, бывшие когда-то сосредоточением жизни и культуры, ныне ведут полузаросшие тропинки.
Мёртвая Псковщина

Когда-то в этой деревне было несколько сотен жителей. Теперь же приходится пробираться сквозь репейник по тому, что когда-то называлось главной улицей.
Мёртвая Псковщина

Домов осталось всего несколько, к некоторым, чтобы подойти, нужно потрудиться. А можно и просто не заметить в зарослях.
Мёртвая Псковщина

Зато есть телефон. Сколько раз по нему звонили, остаётся только догадываться. Работает телефон от карточки. Вот интересно, может ли какая-нибудь 90-летняя бабка съездить в райцентр или сельсовет и купить карточку, чтобы позвонить? Такие "блага цивилизации" - очередная насмешка государства над его гражданами. А зато в отчётах сказано: в каждой деревне есть телефон...
Мёртвая Псковщина

Или люди ушли отсюда не так давно, или всё неплохо сохранилось.
Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина

Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина

Внутри домов ситуация похуже, всё покосилось и полный дестрой.
Мёртвая Псковщина

Нашёл виниловую пластинку. Песня "Вся жизнь впереди" - троллинг.
Мёртвая Псковщина

А вот остановившиеся часы как нельзя лучше подходят на роль символа умерших деревень. Вряд ли эти стрелки когда-либо пойдут.
Мёртвая Псковщина

Рядом еще одни. Может быть, хозяин собирал коллекцию?
Мёртвая Псковщина

С Новым 1984 годом!
Мёртвая Псковщина

Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина

Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина

Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина

Невероятно хорошо сохранившаяся "Правда" за 1969 год.
Мёртвая Псковщина

В ней можно прочитать последние новости с Вьетнамской войны.
Мёртвая Псковщина

И о Линдоне Джонсоне, президенте США, после которого хозяевами Белого дома было уже 8 человек.
Мёртвая Псковщина

Может быть, как раз этот человек и выписывал "Правду". А его фото никуда не пригодилось. Кто он? Чем занимался? Стены уже не расскажут.
Мёртвая Псковщина

О том, что Иванов Михаил Иванович был Ветераном Труда, скоро будет помнить лишь История. О самом Михаиле Ивановиче - тоже.
Мёртвая Псковщина

Судя по срокам годности, этикеткам и газетам жизнь в этом доме замерла относительно недавно - в 2002 году.
Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина
Мёртвая Псковщина

Гнездо аиста тоже заброшено.
Мёртвая Псковщина

Пора назад...
Мёртвая Псковщина

Много путешествуя по провинции, я ловлю себя на мысли, что русская деревня, как часть жизни, вымирает навсегда. Да, останутся дачи и дома, куда приезжают на сезон. Но та деревенская жизнь, которая была еще до войны обычным явлением, скоро останется лишь на полках архивов.
Автор - Журнал cr2.
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Сегодня, 01:48 by LynxПросмотров: 32Комментарии: 0
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Ключевые слова: Псковская область заброшенная деревня забытое заброшка объект

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