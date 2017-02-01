Почему жене нельзя стричь мужа

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:05 by

Несмотря на то, что мир наш стал очень современным, цивилизованным, некоторые приметы и поверия все-таки остались среди нас и имеют место быть. Поговорим о приметах, касающихся мужчин, а точнее, мужей. Если послушать большинство замужних женщин, то можно услышать от них следующее: «Я своего мужа никогда не стригу сама, ведь не зря говорят, что стричь собственного супруга - плохая примета».И действительно, многие придают этому большое значение, отправляя мужей стричься в парикмахерские. Но почему же жене нельзя стричь мужа?Самый жуткий момент, точнее недоброе предсказание, которым считают стрижку собственного мужа: жена ножницами может укоротить его жизнь. Никто не знает причину, по которой появилась такая примета, и это странно…Если посмотреть на статистику жизни людей, то невооружённым глазом видно, кто живёт больше, – конечно же женщины. Но это же не говорит о том, что данная примета действительно работает.На самом деле, примета считалась плохой, еще во времена ветхозаветного Самсона. Оттуда, скорее всего, и берутся корни этого поверья. Самсон обладал прекрасной пышной шевелюрой. Он хранил волосы как зеницу ока. Они, по словам людей, и придавали ему ту божественную силу. Рассказав однажды жене о своем секрете, он остался безоружен перед ней. И случилось так, что жена ночью, пока Самсон крепко спал, остригла волосы мужа, и он потерял своё могущество и силу.Для наших предков волосы были хранилищем тонкой энергии, связью с космосом. Наверное, поэтому до нас дошло столько примет и суеверий про волосы, что разобраться в них стоит большого труда, но попробуем…Мужчина с волосатой грудью счастлив в жизни. То же и в отношении обладателей густой бороды.Богатство суждено тем, у кого волосы растут на руках и пальцах.Если волосы на голове начинаются низко на лбу — человека ждет устроенная старость.Хорошая примета — вихры.Счастлив будет тот, говорят народные приметы, у кого две макушки или волосы, которые словно теленок языком зализал.Женщине, у которой волосы растут со лба, суждена вдовья участь, Если же у нее вдруг появились два завитка на лбу — ей следует внимательнее относиться к своему мужу, ибо тому осталось жить немного.В отличие от европейских примет, индусы считают, что пышноволосая женщина не может сохранять супружескую верность, а мужчина без единого волоска на груди — вор или станет им.Прямые волосы — признак коварства, вьющиеся — добродушия.Неприязнь к рыжим идет от того, что рыжим был Иуда Искариот.Расчесывать волосы на ночь — дурная примета.Если случится так, что обрезок ваших волос упадет в огонь и сгорит — вам суждено утонуть, хотя если пламя будет ярким, то жить вам долго.Если волосы внезапно начали выпадать — ждите болезней и неприятностей на работе.Обнаружить чужой волос у себя на плече или в еде — к важному письму.Уронить расческу, когда причесываетесь — к разочарованию.В Америке многие считают, что облысение можно остановить бритьем головы, а чтобы волосы не потеряли силы, их после стрижки следует сжечь.На Руси, напротив, считали, что срезанные волосы надо хранить, так как на том свете предстоит держать отчет за каждый волосок.Если при расчесывании прядка осталась не заплетенной — дорога из дома.Венгры убеждены, что не следует пользоваться расческой умершего человека.Английские мамаши стараются не расчесывать ребенка до тех пор, пока у него не прорежутся все зубы, ибо в противном случае они преждевременно выпадут.А вот верное, хотя и малоприятное средство от облысения, предлагаемое англичанами: надо щедро втереть гусиный помет в пролысины.Если женщина после мытья головы, расчесываясь, обнаружит, что пробор переместился на другое место, — быть ей вдовой.Если ребенка постричь после исполнения ему 1 года, то волосы будут гуще и лучше. Научного подтверждения данному факту нет, а вот обрядовость данной приметы налицо.Здесь свой отпечаток наложила очень большая смертность младенцев в первый год жизни, вплоть до двадцатого века, именно обряд пострига ребенка после года был посвящением его в реальную жизнь, как прошедшего самый опасный период. А изначально постриг был тайным церковным обрядом и совершался только с княжескими детьми, а потом уж, спустя некоторое время, с боярскими, а потом... и до нас дошло.Существует еще такая народная примета, чтобы лучше росли волосы, нужно стричь их при полной луне, а если стричься в новолуние они растут медленнее, но становятся гуще и не ломаются.Согласно народным приметам, нельзя стричь волосы и мыть голову перед экзаменами, иначе все забудешь.Длинные волосы практически у всех народов считались приметой достатка, богатства и счастья. К стрижке волос во все времена подходили очень серьезно. У иудеев, например, любое обрезание волос считалось осквернением личности, буддистские монахи брили черепа чтоб доказать, что не боятся невзгод, монашеский постриг это первая жертва богу. Не являются ли приметы и суеверия о волосах остатками именно вот таких культов и обрядов.Существуют десятки примет о том, когда нельзя стричь волосы, кто это должен делать, с каким настроением, в какую погоду, куда волосы прятать, куда не прятать.Женщинам, к примеру, лучше стричься в новолуние; стрижка, когда луна на исходе, приведет к выпадению и ломкости волос. Лучший день для стрижки волос – пятница.Нельзя стричь волосы самому себе — это принесет вам беду, и сами вы станете приносить людям несчастье.Все современные женщины свято верят в одну и ту же примету, все современные мужчины поддерживают их в этом беспрекословно. И никто не решиться не соблюсти это простое правило – нельзя стричься в период беременности, иначе (нам предлагается на выбор) или роды будут преждевременными или ребеночек родится с дефектами.Как может повлиять стрижка волос на развитие плода, ни древние эзотерики, ни современные ученые ответить не могут, да и зачем, если проще несколько месяцев не стричься, чем подвергнуть здоровье будущего ребенка хоть малейшему риску. Так и ходят все будущие мамашки с круглыми животиками и нестрижеными головами и будут ходить еще много-много лет, потому что народные приметы – это мудрость веков._____Есть еще одна не менее интересная примета – нельзя носить обручальное кольцо мужа. Многие считают, что вообще нельзя надевать чужие кольца, объясняя это тем, что, надев кольцо, вы перенимаете все плохие черты и наклонности владельца. Мало того, вы берете на себя его судьбу и всё, что могло случиться с ним, впредь случится с вами. Даже священники в церкви говорят: «кольцо береги, никому не давай, в нём твоя судьба, твоя жизнь и сущность».Люди, интересующиеся магией, утверждают, что с кольцом вы можете получить лишь энергетику владельца. Ведь кольцо имеет круглую форму и замкнутое пространство. Так и энергия от владельца переходит к другому и замыкается в круг.Что же говорит народная мудрость об одной из самых известных примет – потерять обручальное кольцо? Как правило, все приметы связанные с данной утерей имеют тревожное или даже плохое толкование. Обручальное кольцо – это символ целостности молодых, поэтому его потеря указывает на нависшую угрозу над семейными узами.Считается, что такая потеря сулит серьезные неприятности, болезни, длительное расставание, семейные скандалы, которые могут закончиться разводом, скоропостижной смертью близкого человека. Также существует поверье, что супругу, потерявшему обручальное кольцо, изменяют.Что касается современного толкования этой приметы, то сегодня считается что потеря кольца – это прощание со страхами, неудачами и негативом, который накопился за время супружества.А если произойдет, так что вы сначала потеряете обручальное колечко, а потом неожиданно найдете его, то ожидайте материальных трудностей, которые будут связаны с чужой свадьбой. Возможно, у вас попросят оказать спонсорскую помощь или дать денег в долг.Такая находка, как обручальное кольцо – считается хорошей приметой. Однако, не стоит его оставлять себе, даже не нужно его примерять. Кольца хранят в себе энергетику своих хозяев и кто знает, какими они были людьми.Самым лучшим вариантом будет пожертвовать найденное колечко церкви, где с ним проведут ритуал «очищения» святой водой. Также можно переплавить находку и изготовить новое украшение – при переплавке вещи теряют свою энергетику.Незамужняя девушка, нашедшая обручальное кольцо, согласно приметам, вскоре найдет своего суженого, для замужней же дамы такая находка сулит улучшение в отношениях с супругом и материальный достаток.Существует много других примет про обручальные кольца. Очень важно, как кольцо «поведет» себя во время брачной церемонии. Например, если оно упадет – то молодых ждет измена. И виновен в ней будет тот, чье кольцо упало. Если во время обряда окажется, что кольцо не подходит по размеру – это знак, который предупреждает о несчастливом супружестве.Если у родителей одного из супругов счастливый брак, и они уже сыграли серебряную свадьбу, то их обручальные кольца могут быть преданы молодоженам. Если же родители в разводе или их союз был неудачным, то, надевая их кольца, молодожены рискуют повторить судьбу прежних владельцев.Покупка больших и массивных обручальных колец – символ достатка и богатства, а гладких колечек – ровной и спокойной семейной жизни.Если обручальное кольцо лопнуло – это примета того, что кто-то на протяжении долгого времени желает вам зла. Кольцо как могло защищало вас и впитывало негативную энергетику, но в конце концов не выдержало и лопнуло. По другой примете, лопнувшее обручальное кольцо говорит об измене своего хозяина или о том, что брак вот-вот развалится.Народные приметы говорят, что человек, который разрешает примерять свое кольцо, отдает свою судьбу. Если по какой-то причине вы не можете отказать в примерке, то положите кольцо на стол, а не давайте его прямо в руки._____Спать с мужем под разными одеялами тоже считается в народе плохой приметой. Как говорится, муж и жена - одна сатана. Живут муж и жена вместе, всё кажется общее: хозяйство, дом, кровать, одеяло…Но, если вдруг супруги перестают укрываться одним одеялом и спят под разными, приметы пророчат им в скором времени вовсе разойтись по разным берегам. Как говорится, простынка общая, значит и одеяло должно быть одно на двоих. Может появиться неприязнь к партнеру, непонятная физическая усталость, неоправданная раздражённость. Люди начинают отторгаться друг от друга. Всё это рано или поздно приводит к разладу в семье.Хотите верьте, хотите нет, но приметы эти существуют и многие люди придерживаются их.Автор: админ.

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