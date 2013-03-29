Дом брата

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:28

Причина: Изменен раздел

Crazy_Man Просмотров: 353 Комментарии: 2 +4 Вчера, 19:28 by

Недавно погиб мой брат в своем частном доме. Причина смерти – разрыв сердца, то есть от сильного панического состояния, страха. Что его могло испугать – никто не мог сказать. Я даже пытался обратиться в полицию, подумав, что его кто-то довел до такого состояния, но мне отказали, сказали, что у них и так полно работы и попросили прийти, когда будут факты, а не предположения. Я бы их попросил пойти в кое-какое место, не будь они полицейскими.Спустя некоторое время разделяли его имущество с участием судьи. И мне достался его дом. Мне совсем недавно исполнилось 18, и я желал съехать от родителей в дом брата. Ни в какую мистику я не верил, но чего-то слегка побаивался.В первую ночь в этом доме я уснул не сразу. Вспоминал брата, детство, проведенное с ним.Прожив здесь неделю, я стал слышать странные звуки, постукивания из ванной комнаты. Я не придавал им большого значения. Спустя еще неделю добавился топот прямо над комнатой, в которой я спал, причем в других комнатах было тихо. Вот здесь я уже начинал побаиваться. А позже и вообще добавил себе страха, когда вспомнил, что брат мне раньше рассказывал про топот, так же доносившийся с чердака. Благо, что в доме было 2 комнаты. Теперь я спал в другой комнате. Но спустя несколько дней, топот и постукивания из ванной были слышны в обеих спальнях. Испугавшись и обматерив проклятый дом, я долго не мог уснуть и пришлось вставить беруши.Спустя пару дней появились стуки в дверь комнаты. Здесь я точно чуть не навалил.- Открой дверцу, - услышал я из-за двери.- Уходи прочь! – вскрикнул я, одержимый самым что ни на есть настоящим страхом.- Зря ты так, я ведь вернусь. А если ты переедешь обратно к матери, я перееду за тобой, ты ведь не хочешь такого расклада? – я покрылся мурашками с ног до головы. - Спокойной ночи, дружок.Всю ночь я трясся от страха и не мог уснуть. Я понимал, что выхода уже нет, я же не хочу подставлять своих родных под удар. Было страшно, но мне пришлось писать записку, судя по голосу незваного гостя, он настроен серьезно. Описав, что со мной происходило, я положил записку в полку тумбы, мало ли что.На часах ровно 12 ночи… Я не сплю, ожидая появления незваного гостя. Снова стук в дверь, как в прошлую ночь, я позвонил в службу спасения, включив громкую связь и выключив динамик телефона.- Что тебе нужно? – спросил я, выдавая свой страх интонацией.- Открой дверь... – протяжно произнес тот, кто за дверью.- Зачем?- Открой дверь, иначе я выломаю её!- Что я тебе сделал? Что тебе сделал мой брат? Ты кто вообще такой?! – я решил протянуть время, пока не приедет помощь.- Если ты хочешь быструю смерть – открой дверь, иначе я буду тебя убивать медленно и мучительно!В это время я решил послушать, что говорят по телефону: "…по адресу звонка будут через несколько минут, держитесь!”.Я начал передвигать шкаф. Такой силы я никогда в своей жизни не прикладывал. Существо, стоящее за дверью, начало ломать дверь. К счастью, я успел. Еще я приставил тумбы, пару стульев. Моя баррикада плохо выдерживала, но выдерживала.Я посмотрел в окно. Я бы сразу вылез в окно, но железные решетки… За окном я увидел приехавшую машину-фургон. Оттуда вышли 4-5 парней в броне и с калашами. Осталось продержаться немного, ведь я надеялся в своё спасение.Кулак этого нечто немного разломал баррикаду и продолжал бить. Ну, что ж, придется попотеть. Я не знал, что делать. Баррикада треснула и почти разломалась. Хорошо, что у брата был старенький кварцевый телевизор, который обычно стоит в деревнях. Я кое-как перенес его, даже спина хрустнула, но перенес, и телевизор попал прям под кулак существа. Такого он точно не ожидал. Он попал в экран, который, разбившись, придал ему боли и оставил осколки. К этому моменту парни стояли в коридоре.- Что это?!- Парни, стреляйте что есть мочи!"Нифига себе, сейчас там месиво", – подумал я.- Прекратить огонь! – видимо, команда командира расслабила меня.- Ты там жив, парень?- Да, - я ответил, выдохнув.- Убирай свою "китайскую" стену и выходи. Все позади. Заодно и увидишь, что к тебе ломилось.Я вышел. Это было нечто. Теперь я понял, чего испугался мой брат. Это существо имело очень яростное и жуткое выражение лица. Меня начало мутить. Мы вышли на улицу.- Курить будешь? – спросил меня командир.- Я вообще не курю, но… сейчас, думаю, не откажусь.P. S. Буду рад критике.

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