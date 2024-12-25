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Страшилки

Запись последняя...

У меня задался просто ужасный вечер. Глаза слезятся, сопли текут, так ещё и сильная тошнота подступила.

Как будто что-то внутри меня душит, но что?

Почти все мои знакомые, которые меня когда-либо окружали, сгинули с этого света.

Самый странный симптом: когда я смотрю в зеркало, у меня на миллисекунду раз в секунду на моих глазах появляется изображение Ливси.

Возможно, сейчас я им одержим. Это была последняя капля. Но если раньше я бы сопротивлялся, то сейчас мне уже всё равно. Несмотря на очень молодой возраст, я уже готов сдаться.

Забирай мою душу, Ливси, только, пожалуйста, оставь всех в покое.

ТЕЛО МАЛЬЧИШКИ – ВОТ ЧТО МНЕ БЫЛО НУЖНО. ПОКА ЧТО СЛАБОЕ, НО НИЧЕГО… Я ВСЁ РАВНО СМОГУ РЕАЛИЗОВАТЬ ТОТ ПЛАН, К КОТОРОМУ Я ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ СТРЕМИЛСЯ.

СКОРО… КАЖДОЕ УТРО… ВОЗЛЕ ЭТОГО ТРАКТИРА… БУДЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ НОВАЯ МОГИЛА!

ВСЕ

ЛЮДИ

УМРУУУТ!!!

АХ-ХА-ХА-ХА.


Новость отредактировал Летяга - 25-12-2024, 10:09
Причина: Стилистика автора сохранена
25-12-2024, 10:09 by SkeeurПросмотров: 344Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ливси остров сокровищ остров сокровищ авторская история

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