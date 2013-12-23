Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Русалка из Чёрного озера

Был чудесный летний вечер. Я гостил у Петьки на даче в живописном селе. Мой лучший друг пытался спиртным снять депрессию после тяжелого развода, а я в тот нелегкий момент составил ему компанию, так как был послан своим не в меру рьяным шефом инспектировать областной отдел полиции. Выпивая, мы закусывали шашлыками, травили байки, любовались звездами…

— Ангелы-хранители не всегда ангелы! — сказал мой приятель Петр, ставя кружку с пивом на стол.
— Глубокомысленно. И с чего ты это взял? — удивленно спросил я, решив, что хмель ударил ему в голову.

Петр работал бухгалтером в солидном банке и слыл самым прагматичным и трезвомыслящим человеком в мире. А тут вдруг надо же — ангелы!

— Ты помнишь, в прошлую пятницу шел дождь? Так вот, я тем вечером возвращался с работы, день был неудачный — шеф мне «разбор полетов» устроил, вот из-за этого гнал, как сумасшедший, по скользкой трассе! Когда проезжал мимо Черного озера, на дороге неожиданно появился полупрозрачный женский силуэт. Он как будто бы материализовался из дождя. Я попытался затормозить, но джип занесло, и я въехал в воду! Вместе с машиной я начал тонуть! Уже попрощался с белым светом, а тут эта девушка! Подплыла к автомобилю, разбила окно и вытащила меня, здорового кабана, на поверхность! А потом мне мужики местные рассказали, что это была утопленница из проклятого Черного озера!

Естественно, я не поверил в русалку. Решил, что она от страха привиделась Петру в смертельно опасной ситуации. Полтора десятка лет работы в полиции сделали меня заядлым материалистом. Знаете, когда регулярно видишь кровь, грязь, смерть и человеческие страдания, то теряешь веру не только в ангелов и русалок, но даже в бога.

— Рад, что ты остался в живых, друг мой! Давай выпьем за твое чудесное спасение! — сказал я, наливая очередной бокал.
— Слушай, найди ее! Не верю, что это утопленница! — попросил приятель. — Думаю, она все-таки из мира живых.
— А почему озеро в ваших краях называют проклятым и Черным? — спросил я Петра.
— В древние времена там приносили красавиц в жертву какому-то злобному божеству озера, в Средние века топили женщин и девушек, обвиненных в колдовстве, а во времена Великой Отечественной войны фашисты расстреливали людей. Старожилы говорят, что после очередного массового расстрела вода в озере стала красной от крови! С тех пор люди в наших краях стали называть его Черным и считают проклятым.
— Да уж… Страшные у вас тут места!
— Да не так и страшно. Завтра на рыбалку поедешь — сам в этом убедишься. Прекрасные места!

Проклятый водоем, находившийся в лесу возле живописного села, имел неоднозначную славу. В древние времена на Черном озере приносили жертвы злобному божеству. Рыбаки рассказывали, что на его берегах в хорошую погоду ни с того ни с сего появлялся густой белый туман, переставали работать фотоаппараты, часы и мобильные телефоны, а по вечерам слышался женский плач. Говорили, что в озере вообще дна нет. То, что там утонет, уже никогда не всплывет. А еще экологи нашли какие-то ядовитые водоросли!

Но, несмотря на страшилки, место мне нравилось. Целый год я мечтал забыть о городской суете, тяжелой работе, идиотизме начальников и просто посидеть с удочкой в благословенной тишине. И эта мечта стала реальностью! Я поймал здоровенного карася и только вновь закинул крючок, - как вдруг неизвестно откуда раздался женский смех. Из воды появилась тонкая девичья рука и дернула мою удочку. «Галлюцинации!» — успокоил себя. Тут поплавок дрогнул. Я потащил удочку и… увидел, как медленно всплывают черные волосы, а затем на поверхности воды появился обросший тиной и водорослями почти разложившийся труп утопленницы. Утро перестало быть очаровательным. Я нащупал мобильник и вызвал опергруппу.

Вместо приятных выходных на природе меня ожидала тяжелая рутинная работа полицейского. Проработав следователям пятнадцать лет, я так и не смог привыкнуть к зрелищу смерти. Особенно душа болела, когда погибали молодые и беззащитные женщины и дети. Конечно, со временем мое сердце огрубело, и я стал смотреть на тела несчастных погибших как на рабочий материал, но когда увидел найденные мною останки девушки, то в очередной раз испытал жгучую ненависть к преступнику, отнявшему у нее жизнь. Тогда мне искренне захотелось найти убийцу, а не превращать это дело в очередной висяк.

— Влад, ты чего застыл? Ну слушай! Скелет женский, принадлежит предположительно семнадцатилетней девушке. Судя по переломам, смерть наступила год назад. Она погибла в аварии. Возможно, сбили на этой дороге и, чтобы скрыть следы преступления, тело бросили в озеро! — сообщил мне, снимая перчатки, эксперт.

День подходил к концу. Вечернее солнце мирно осветило воды проклятого озера, окрасив их в кроваво-красный цвет. На закате эти страшные места выглядели так мирно и спокойно, что мне стало казаться, будто в этих водах никогда не обрывалась человеческая жизнь. Если бы санитары не укладывали в машину черный мешок со страшной находкой, то я бы решил, что мне все привиделось.

— Ну, цвет у водички — точно кровь! — пробормотал я.
— Это все водоросли! Они на закате окрашивают воду в красный цвет! Да вдобавок — старики говорят — иногда, разлагаясь, выделяют странный природный газ. Поэтому, по словам старожилов, у того, кто здесь рыбачит подолгу, начинаются галлюцинации. Пойдем-ка отсюда, — позвал меня полицейский.
— Я догадываюсь, кто это, она была у нас в розыске…

К Петру на дачу я вернулся далеко за полночь. В служебной папке у меня был портрет найденной в проклятом озере девушки. Показал его приятелю.

— Так это же она! Русалка-ангел! — воскликнул Петя.

Ночью мне приснился кошмар: на мою кровать присела мертвая девушка, которую я обнаружил в озере. «Спасибо, что нашел меня! Завтра мой убийца придет к Черному озеру, и с ним будет покончено, а я обрету покой! Вот, возьми в качестве оплаты! Это все, что у меня есть!» — сказало привидение и бросило мне на кровать озерную лилию.

Я проснулся в холодном поту. На кровати лежал мокрый цветок и прядь черных волос, на одеяле осталось пятно грязной воды. Спросонья подумал, что это Петькины шутки, но его богатырский храп говорил о том, что до утра парень вряд ли проснется. Вскочив с кровати, я увидел на полу мокрые следы женских ножек. После этого не мог уснуть до утра.

Оттого и явился в райотдел с дикой головной болью. На летучке выслушал доклад местного участкового о том, что погибшую девушку опознали в соседнем поселке. Несчастная была дочерью местной пьянчужки. Ее мать в селе не любили, а когда бедняжка исчезла, соседи решили, что она уехала в Москву поискать работу. Мамаша в розыск не подавала. Меня удивило, что на совещании я не увидел начальника отделения. Как инспектор, поинтересовался, где он. Коллеги долго отмалчивались, но потом сказали, что у мужика время от времени случаются запои, и тогда он подолгу бродит вокруг Черного озера.

Я немедленно поехал туда и застал его на берегу. С трудом сдерживая рыдания, этот обезумевший человек поведал:
— То был несчастный случай! Год назад я ночью ехал домой, дождь лил как из ведра. Девчонка возвращалась с дискотеки. Я ее не видел, она сама бросилась под колеса! А теперь она преследует, зовет! Тварь, когда же ты оставишь меня в покое?! — кричал он, стоя по пояс в воде.
— Подозреваю, что когда вы бросили несчастную девушку в озеро, она была ещё жива! Могли бы отвезти её в больницу, но испугались ответственности! — сказал я.
— Да кому эта малолетняя шлюха была нужна! — сплюнул убийца.

Неожиданно из воды появились ветви скользких кроваво-красных речных водорослей. Как щупальца, они опутали тело негодяя и быстро утащили его в воду. Это произошло так стремительно, что я не успел ничем помочь…

Смерть полицейского и девушки признали несчастным случаем. Кстати, водолазы не смогли найти в озере труп мужчины…

Автор - Владислав.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:53
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:53 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Село друг озеро трасса авария русалка помощь утопленница сон инспектор смерть кровь

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:19
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1440|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 212
Неужели Владу не жалко, когда прерывается жизнь молодых мужчин? Только женщины и дети…
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.