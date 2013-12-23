Русалка из Чёрного озера

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:53

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:53 by

Был чудесный летний вечер. Я гостил у Петьки на даче в живописном селе. Мой лучший друг пытался спиртным снять депрессию после тяжелого развода, а я в тот нелегкий момент составил ему компанию, так как был послан своим не в меру рьяным шефом инспектировать областной отдел полиции. Выпивая, мы закусывали шашлыками, травили байки, любовались звездами…— Ангелы-хранители не всегда ангелы! — сказал мой приятель Петр, ставя кружку с пивом на стол.— Глубокомысленно. И с чего ты это взял? — удивленно спросил я, решив, что хмель ударил ему в голову.Петр работал бухгалтером в солидном банке и слыл самым прагматичным и трезвомыслящим человеком в мире. А тут вдруг надо же — ангелы!— Ты помнишь, в прошлую пятницу шел дождь? Так вот, я тем вечером возвращался с работы, день был неудачный — шеф мне «разбор полетов» устроил, вот из-за этого гнал, как сумасшедший, по скользкой трассе! Когда проезжал мимо Черного озера, на дороге неожиданно появился полупрозрачный женский силуэт. Он как будто бы материализовался из дождя. Я попытался затормозить, но джип занесло, и я въехал в воду! Вместе с машиной я начал тонуть! Уже попрощался с белым светом, а тут эта девушка! Подплыла к автомобилю, разбила окно и вытащила меня, здорового кабана, на поверхность! А потом мне мужики местные рассказали, что это была утопленница из проклятого Черного озера!Естественно, я не поверил в русалку. Решил, что она от страха привиделась Петру в смертельно опасной ситуации. Полтора десятка лет работы в полиции сделали меня заядлым материалистом. Знаете, когда регулярно видишь кровь, грязь, смерть и человеческие страдания, то теряешь веру не только в ангелов и русалок, но даже в бога.— Рад, что ты остался в живых, друг мой! Давай выпьем за твое чудесное спасение! — сказал я, наливая очередной бокал.— Слушай, найди ее! Не верю, что это утопленница! — попросил приятель. — Думаю, она все-таки из мира живых.— А почему озеро в ваших краях называют проклятым и Черным? — спросил я Петра.— В древние времена там приносили красавиц в жертву какому-то злобному божеству озера, в Средние века топили женщин и девушек, обвиненных в колдовстве, а во времена Великой Отечественной войны фашисты расстреливали людей. Старожилы говорят, что после очередного массового расстрела вода в озере стала красной от крови! С тех пор люди в наших краях стали называть его Черным и считают проклятым.— Да уж… Страшные у вас тут места!— Да не так и страшно. Завтра на рыбалку поедешь — сам в этом убедишься. Прекрасные места!Проклятый водоем, находившийся в лесу возле живописного села, имел неоднозначную славу. В древние времена на Черном озере приносили жертвы злобному божеству. Рыбаки рассказывали, что на его берегах в хорошую погоду ни с того ни с сего появлялся густой белый туман, переставали работать фотоаппараты, часы и мобильные телефоны, а по вечерам слышался женский плач. Говорили, что в озере вообще дна нет. То, что там утонет, уже никогда не всплывет. А еще экологи нашли какие-то ядовитые водоросли!Но, несмотря на страшилки, место мне нравилось. Целый год я мечтал забыть о городской суете, тяжелой работе, идиотизме начальников и просто посидеть с удочкой в благословенной тишине. И эта мечта стала реальностью! Я поймал здоровенного карася и только вновь закинул крючок, - как вдруг неизвестно откуда раздался женский смех. Из воды появилась тонкая девичья рука и дернула мою удочку. «Галлюцинации!» — успокоил себя. Тут поплавок дрогнул. Я потащил удочку и… увидел, как медленно всплывают черные волосы, а затем на поверхности воды появился обросший тиной и водорослями почти разложившийся труп утопленницы. Утро перестало быть очаровательным. Я нащупал мобильник и вызвал опергруппу.Вместо приятных выходных на природе меня ожидала тяжелая рутинная работа полицейского. Проработав следователям пятнадцать лет, я так и не смог привыкнуть к зрелищу смерти. Особенно душа болела, когда погибали молодые и беззащитные женщины и дети. Конечно, со временем мое сердце огрубело, и я стал смотреть на тела несчастных погибших как на рабочий материал, но когда увидел найденные мною останки девушки, то в очередной раз испытал жгучую ненависть к преступнику, отнявшему у нее жизнь. Тогда мне искренне захотелось найти убийцу, а не превращать это дело в очередной висяк.— Влад, ты чего застыл? Ну слушай! Скелет женский, принадлежит предположительно семнадцатилетней девушке. Судя по переломам, смерть наступила год назад. Она погибла в аварии. Возможно, сбили на этой дороге и, чтобы скрыть следы преступления, тело бросили в озеро! — сообщил мне, снимая перчатки, эксперт.День подходил к концу. Вечернее солнце мирно осветило воды проклятого озера, окрасив их в кроваво-красный цвет. На закате эти страшные места выглядели так мирно и спокойно, что мне стало казаться, будто в этих водах никогда не обрывалась человеческая жизнь. Если бы санитары не укладывали в машину черный мешок со страшной находкой, то я бы решил, что мне все привиделось.— Ну, цвет у водички — точно кровь! — пробормотал я.— Это все водоросли! Они на закате окрашивают воду в красный цвет! Да вдобавок — старики говорят — иногда, разлагаясь, выделяют странный природный газ. Поэтому, по словам старожилов, у того, кто здесь рыбачит подолгу, начинаются галлюцинации. Пойдем-ка отсюда, — позвал меня полицейский.— Я догадываюсь, кто это, она была у нас в розыске…К Петру на дачу я вернулся далеко за полночь. В служебной папке у меня был портрет найденной в проклятом озере девушки. Показал его приятелю.— Так это же она! Русалка-ангел! — воскликнул Петя.Ночью мне приснился кошмар:Я проснулся в холодном поту. На кровати лежал мокрый цветок и прядь черных волос, на одеяле осталось пятно грязной воды. Спросонья подумал, что это Петькины шутки, но его богатырский храп говорил о том, что до утра парень вряд ли проснется. Вскочив с кровати, я увидел на полу мокрые следы женских ножек. После этого не мог уснуть до утра.Оттого и явился в райотдел с дикой головной болью. На летучке выслушал доклад местного участкового о том, что погибшую девушку опознали в соседнем поселке. Несчастная была дочерью местной пьянчужки. Ее мать в селе не любили, а когда бедняжка исчезла, соседи решили, что она уехала в Москву поискать работу. Мамаша в розыск не подавала. Меня удивило, что на совещании я не увидел начальника отделения. Как инспектор, поинтересовался, где он. Коллеги долго отмалчивались, но потом сказали, что у мужика время от времени случаются запои, и тогда он подолгу бродит вокруг Черного озера.Я немедленно поехал туда и застал его на берегу. С трудом сдерживая рыдания, этот обезумевший человек поведал:— То был несчастный случай! Год назад я ночью ехал домой, дождь лил как из ведра. Девчонка возвращалась с дискотеки. Я ее не видел, она сама бросилась под колеса! А теперь она преследует, зовет! Тварь, когда же ты оставишь меня в покое?! — кричал он, стоя по пояс в воде.— Подозреваю, что когда вы бросили несчастную девушку в озеро, она была ещё жива! Могли бы отвезти её в больницу, но испугались ответственности! — сказал я.— Да кому эта малолетняя шлюха была нужна! — сплюнул убийца.Неожиданно из воды появились ветви скользких кроваво-красных речных водорослей. Как щупальца, они опутали тело негодяя и быстро утащили его в воду. Это произошло так стремительно, что я не успел ничем помочь…Смерть полицейского и девушки признали несчастным случаем. Кстати, водолазы не смогли найти в озере труп мужчины…Автор - Владислав.

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