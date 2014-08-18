Minecraft 1.14

Даник Устрашитель Просмотров: 70 Комментарии: 3 -5 Вчера, 15:13 by

После мероприятия Minecon Earth 2018 (или 17, не помню) кругом идут слухи про Minecraft 1.14, хотя даже не было релиза 1.13. Недавно у меня был день рождения и мне родители дали деньги на покупку любой игры (ну или почти, т.к. комп у меня не мощный, да и денег не так много). Я пошёл в магазин за игрой и долго думал, что выбрать. И среди дисков была… Minecraft 1.14!!! “Не может быть! – сказал я, – Minecraft 1.14! Ещё даже релиза не было 1.13!” Короче, взял диск, заплатил и пошел домой тестировать диск. Запустил, было в игре всё предначертанное в 1.13 и 1.14. Кстати, здесь была сборка модов. Но это были моды типа NEI, TMI, и т.п. Выживаю, строю дом, копаю в шахте, возвращаюсь из шахты... как вдруг появился Herobrine! Да-да, самая мистика Minecraft’a! Он сначала написал мне: “УмPN!!!”, затем убил меня и крашнул игру. Не проблема, перезапустил. Потом он вошёл и нваписал: “Тb1 ещё He Умер? ТогDa CeNhac Умрешь!!!”, затем убил и крашнул Windows. Через 10 сек. после появления синего экрана экран монитора почернел и через 3 сек. была надпись: “УмрN! Herobrine.” Я не на шутку испугался. И текст был кровавый. Комп больше не запускался. Поэтому я играл в планшет. Решил написать другу в ВК о ситуации, как всё время мне ВК выдаёт ошибку, что не доставлено. Странно. Потом мне написал некий Hero Brine: “ ПреKРаTN…” Нет, это уже серьёзно. Планшет тоже перестал запускаться. Играю в PS3 по сети с другом. Та же ситуация: добавляется Hero Brine и пишет, чтобы я прекратил. Даже по телефону Herobrine умудряется “обрезать провода”! Мне позвонил друг, чтобы поздравить с днём рождения. И как только я начал говорить про Herobrine, связь прервалась. Слышу опять звонок. Беру трубку, говорю: “Так вот, о Herobrine…” Дальше мне сказал тёмный голос: “Прекрати…” Это был номер Herobrine. Я бросил трубку. Захотел посмотреть телик. Включаю, нахожу игровой канал Game Show, смотрю вечернее шоу (дело происходило вечером) по Minecraft (не 1.14). Хотел задать вопрос про Herobrine (через старый комп), что видал ли кто его или слышал о нём хотя-бы краем уха, как вдруг по ТВ начались помехи. По их окончанию был чёрный экран. Затем под музыку Dorime появились белые глаза и текст, написанный кровью: “ ПреKРаTN……” Затем на месте глаз появился он (вы поняли о ком я). Потом послышался искаженный скример из FNaF 1, а сам Herobrine стал на фоне белого шума, после чего я потерял сознание. Прихожу в себя, темно. “Долго я был в отключке,” – подумал я. Оглядываюсь. ТВ работал, но не был воткнут в розетку. По нему показывали Herobrine, который вылез из ТВ и погнался за мной. Вот он поймал меня, и я приготовился к смерти… Но я проснулся в своей кровати. Сон? Я посмотрел на стол. На столе лежал тот самый диск (т.е. коробка от него, т.к. сам диск был вставлен в ПК)… Я уже не стерпел, включил комп, вынул диск, разломал его, сжёг, и выбросил. И комп сразу заработал, и планшет, и PS3, и телефон, и телик (да-да, они тоже были сломаны)! Я зашёл в ВК и перед удалением мне Hero Brine написал: “НеееееееT!!! R DoЛЖеН Бb1Л уБuTЬ TеБR!!!!!!! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!” И дальше не было больше такой мистики, я потом дождался оф. релиза игры и поиграл. И никакого Herobrine! Лучше дождись релиза, чем скачай вирус (причём это чуть ли не смертельный файл)!

Ключевые слова: Игра день рождения релиз авторская история

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