Июльский снегНе знаю, сколько мне осталось, еды уже нет. В ночь с третьего на четвёртое июля на США была сброшена одна атомная бомба, всего одна, но этой бомбы хватило на то, чтобы стереть восточное побережье Соединённых Штатов Америки.
Я думаю, что КНДР собирала эту бомбу. США не заставили себя ждать, уже утром Пхеньян и Кэсон были в руинах.
Я живу во Владивостоке. Сегодня утром выпал снег, июльский снег.
Встав и почистив зубы, я пошёл к своему любимому компьютеру. Но краем глаза заметил падающие хлопья снега. Подбежав к подоконнику, я начал смотреть на улицу. Это меня сильно удивило, но всё это длилось до того момента,как я увидел человека в шортах. Не знаю, куда он шёл, но в один момент он остановился и начал кричать, бить себя по голове, по животу и по груди.
Я так никогда не боялся, ведь он натурально сходил с ума, и только потом я заметил, что снег имеет серый цвет.
Он посмотрел ко мне в окно, у него шла кровь из глаз, после этого он замертво упал.
После этого я убежал в соседнюю комнату. Вы скажете, что перетрусил, но нет - это нужно самому увидеть.
Немного осмелев, я подошёл к окну, но этого человека уже не было, а была только кровь и клочки волос.
Я закрыл шторы и пошёл проверить входную дверь, но, не дойдя до неё, в дверном проёме я увидел лысое существо. Оно было серого цвета, а как только оно меня увидело, то начало скручиваться. Это нечто встало на четвереньки и завизжало.
Я принял очень тупое решение: я побежал на кухню. Закрыв дверь кухни, я сразу же взял и завалил шкаф.
Выглянув в окно, я увидел похожих тварей, которые гнались за машинами и за людьми в пуховиках.
Атомные осадки идут к России, а потом уже и к Европе. Скорее всего, эти пары накроют весь земной шар.
Запомните: закрывайте открытые участки кожи.
ЧЁРТ, ОНО СЛОМАЛО ОКНО.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:06
Сегодня, 14:05 by sevizorПросмотров: 64Комментарии: 3
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