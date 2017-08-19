Июльский снег

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:06

sevizor Просмотров: 64 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 14:05 by

Не знаю, сколько мне осталось, еды уже нет. В ночь с третьего на четвёртое июля на США была сброшена одна атомная бомба, всего одна, но этой бомбы хватило на то, чтобы стереть восточное побережье Соединённых Штатов Америки.Я думаю, что КНДР собирала эту бомбу. США не заставили себя ждать, уже утром Пхеньян и Кэсон были в руинах.Я живу во Владивостоке. Сегодня утром выпал снег, июльский снег.Встав и почистив зубы, я пошёл к своему любимому компьютеру. Но краем глаза заметил падающие хлопья снега. Подбежав к подоконнику, я начал смотреть на улицу. Это меня сильно удивило, но всё это длилось до того момента,как я увидел человека в шортах. Не знаю, куда он шёл, но в один момент он остановился и начал кричать, бить себя по голове, по животу и по груди.Я так никогда не боялся, ведь он натурально сходил с ума, и только потом я заметил, что снег имеет серый цвет.Он посмотрел ко мне в окно, у него шла кровь из глаз, после этого он замертво упал.После этого я убежал в соседнюю комнату. Вы скажете, что перетрусил, но нет - это нужно самому увидеть.Немного осмелев, я подошёл к окну, но этого человека уже не было, а была только кровь и клочки волос.Я закрыл шторы и пошёл проверить входную дверь, но, не дойдя до неё, в дверном проёме я увидел лысое существо. Оно было серого цвета, а как только оно меня увидело, то начало скручиваться. Это нечто встало на четвереньки и завизжало.Я принял очень тупое решение: я побежал на кухню. Закрыв дверь кухни, я сразу же взял и завалил шкаф.Выглянув в окно, я увидел похожих тварей, которые гнались за машинами и за людьми в пуховиках.Атомные осадки идут к России, а потом уже и к Европе. Скорее всего, эти пары накроют весь земной шар.Запомните: закрывайте открытые участки кожи.ЧЁРТ, ОНО СЛОМАЛО ОКНО.

Ключевые слова: Взрыв эпидемия заражение существо авторская история

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