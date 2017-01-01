Тварь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:41

Причина: Изменен раздел

Dragonfly81 Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:41 by

В общем, стою я на данный момент посреди лесной чащи и вспоминаю старую диггерскую байку про портал в одном из подвальных коридоров очень старого сгоревшего здания, по слухам, какого-то бывшего печатного издания.Стою и не знаю, что мне делать. Постепенно берет оторопь… но до паники ещё далеко.Это получается, что портал - совсем даже и не байка! Но почему я-то?! Ведь мы шли группой! В таком случае, где все остальные ребята?! И вообще... что я знаю о принципах работы каких-то там порталов?!Как дурак, хожу туда-сюда уже, наверное, битый час и наивно пытаюсь вернуться назад.Солнце! Солнце в зените… и скоро захочется есть. Надо поискать хоть ягоды, но прежде оставлю метку на этом месте.Вытащил из кармана целлофановый пакет и завязал на нижней ветке ближайшего дерева. На уровне глаз. Почему-то мне это показалось правильным…Куда идти? Пойду-ка я с ориентиром на южную сторону, судя по кронам деревьев… Ну, с Богом! Перекрестился. И пошел.По моим внутренним ощущениям, часа через два бесплодных поисков я вышел к озеру. Сразу захотелось пить, но останавливала мерзкая вонь. Подошел к кромке воды, забрал пригоршню и принюхался. Вода вроде чистая, без запаха. Попробовал на язык – пресная. Пить можно. Жажду утолил. Теперь надо определить источник зловония. Интуитивно пошел к прибрежным кустам. Это оказались даже не кусты… а какое-то гигантское гнездо, что ли… или лежак… И повсюду свисали нити и ошметки какой-то слизи или слюны. Вот она-то и воняла… Что за тварь оставляет такой след?!Ответ не заставил себя долго ждать, ибо в центре озера вода запузырилась, а вонь резко усилилась. Рвотные спазмы у меня уже подступали к самому горлу. И что уж скрывать, каким-то спринтерским усилием я уже сидел на крупной ветке ближайшего дерева, а дальнейшие события все-таки исторгли из моего нутра остатки утренней трапезы…А пока по поверхности озера передвигалась некая полупрозрачная субстанция розового цвета, размером с хороший внедорожник… На берегу тем временем зашевелились щупальца того самого «гнезда», и они, как лианы, потянулись к кромке воды, опутывая у самого берега эту субстанцию. Захватив таким образом это «нечто», щупальца перенесли розовую массу в гнездо, и на какое-то время все затихло.А у меня появились сильная слабость и одышка. И нестерпимо чесалось внутри! Было такое ощущение, как будто мурашки бегают по желудку. Рвотный спазм облегчения не принёс, но чувство голода начисто пропало. В голове «зароились мухи», и я «отключился».В себя я пришел, валяясь у ствола дерева, на которое залез от страха.Сколько времени прошло? Солнце уже садилось. Я хотел встать на ноги, да не смог от слабости и дрожи. В сумерках светилась слабым светом непонятная розовая субстанция. На коленях я дополз до «гнезда». Это сон. Внутри этой плазменной розовой оболочки я увидел органы… Вот, судя по всему, желудок, вот печень, вот легкие… и они дышат в такт с моим ритмом дыхания… но у меня уже одышка от слабости, и «эти» легкие тоже судорожно сокращаются…Это мой фантом?! Что за фигня происходит?! От паники сердце забилось в бешеном темпе, и я опять «отключился».В себя я пришел уже внутри этого плазмоида. Странные были ощущения. Я ничего не видел, но я явственно ощущал каждый сантиметр пространства всем своим существом. Вот мои прежние останки… нет ни жалости, ни брезгливости, лишь факты… Выгляжу я странно, а там, на земле, по ту сторону моей защитной пленки, скрюченная мумия с полупрозрачной серой кожей. Как долго мои останки там находятся? И я больше не задаю вопросов. Я и так все знаю. По прошлым меркам - три с половиной часа. Через некоторое время моя защитная оболочка лопнет, и я пойду искать себе пищу. Выгляжу я как человек, но мои глаза не видят ничего. Мои уши ничего не слышат. Я вернусь в тот мир, но питаюсь я принципиально другим способом. Моя наноструктура теперь прежде всего требует энергетического потребления. Люди это называют «душой»... и несколько человек с кровью третьего положительного резус-фактора. Думаю, близкие Димы Воронина как раз подойдут.Ну, все. Мне пора. Скоро пропавший мальчик Дима вернется домой.Привет, родные!

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