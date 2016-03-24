История дальнобойщика

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:56

Причина: Изменен раздел

MiraMir Просмотров: 319 Комментарии: 3 +3 Вчера, 18:56 by

Эта история не вымышлена, впрочем, каждый может судить сам. Мне тогда было шесть лет, алфавит знал я слабо, поэтому все истории из газет читала моя мама. Эту я запомнил почему-то на всю жизнь.Едет дальнобойщик в своем рейсе, сменщик спит за стенкой в фургоне. По дороге стелется поземка, хлопья снега налетают на ветровое стекло. В магнитоле звучит любимая музыка. Полночь, клонит в сон. Вдруг впереди видит силуэт голосующей женщины.Подъезжая, увидел, что это старая женщина, которая ловит машину. Остановил, мало ли, чего. Возможно, нужна помощь.Она схватилась за ручку двери и потянула на себя. Тут сон его улетучился, он заметил, что кругом непроходимый лес. Потом увидел, что на женщине ночнушка, что она босая. На карте нет ни одного села вблизи и более того - не видно следов, которые женщина могла оставить.Он пытался нажать газ, но машина оставалась стоять. Пожилая женщина тянула ручку двери в свою сторону с нечеловеческой силой, да так, что ему пришлось упираться ногами. Он пытался позвать сменщика, но из горла не выходило ни звука, даже тогда, когда он кричал во все горло. Потом словно наитие пришло ему - перекреститься. Руки были словно ватные. С трудом удалось совершить крестное знамение, пот валил градом, как будто он поднимал тонны груза.После этого дверь захлопнулась, и в машине завелся мотор, она резко двинулась с места. Переведя дух, глянув в зеркало бокового обзора, он не увидел ровным счетом ничего. Никакой женщины, только порывы ветра, несущего поземку.

Ключевые слова: Женщина дорога машина дальнобойщик авторская история

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