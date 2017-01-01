ПупсНаивность, простота и безобидность
В душе игрушечной смешного целлулоида.
Не верится, что миссис-очевидность
Мертва и жизнь её рубля не стоила.
Она, глупышкой улыбаясь безответной,
Хранила тайны, страхи и секретики.
Я заполняла мир её бесцветный
Своим живым, наполненным патетики.
Серёжка, друг мой жутко любознательный,
Всё видел и теперь не сомневается:
Сжигаешь чужих кукол — обязательно
И боль, и тайны их хозяек открываются.
Мы плакали: я мокрым, она пластиком.
Глаза коптили синевою небо летнее.
И вот, поверьте в чёртову фантастику:
Она успела передать своё… последнее:
— Ты добрый Пупс, но постарайся, деточка,
Хранить себя от тайн и страхов дружеских.
Кто словно пластик с телом человеческим,
Тот вечен, а не пеплом в небе кружится.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:50
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:50 by pupsikПросмотров: 147Комментарии: 0
Ключевые слова: Кукла тайны небо вечность авторский стих