Пупс

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

pupsik Просмотров: 147 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:50 by

Наивность, простота и безобидностьВ душе игрушечной смешного целлулоида.Не верится, что миссис-очевидностьМертва и жизнь её рубля не стоила.Она, глупышкой улыбаясь безответной,Хранила тайны, страхи и секретики.Я заполняла мир её бесцветныйСвоим живым, наполненным патетики.Серёжка, друг мой жутко любознательный,Всё видел и теперь не сомневается:Сжигаешь чужих кукол — обязательноИ боль, и тайны их хозяек открываются.Мы плакали: я мокрым, она пластиком.Глаза коптили синевою небо летнее.И вот, поверьте в чёртову фантастику:Она успела передать своё… последнее:— Ты добрый Пупс, но постарайся, деточка,Хранить себя от тайн и страхов дружеских.Кто словно пластик с телом человеческим,Тот вечен, а не пеплом в небе кружится.

Ключевые слова: Кукла тайны небо вечность авторский стих

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