Легенда о мёртвом солдате

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:42

Темнокрыскин Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:49 by

Четыре года длился бой,А мир не наступал.Солдат махнул на все рукойИ смертью героя пал.Однако шла война еще.Был кайзер огорчен:Солдат расстроил весь расчет,Не вовремя умер он.На кладбище стелилась мгла,Он спал в тиши ночей.Но как-то раз к нему пришлаКомиссия врачей.Вошла в могилу сталь лопат,Прервала смертный сон.И обнаружен был солдатИ, мертвый, извлечен.Врач осмотрел, простукал трупИ вывод сделал свой:Хотя солдат на речи скуп,Но в общем годен в строй.И взяли солдата с собой они.Ночь была голубой.И если б не каски, были б видныЗвезды над головой.В прогнившую глотку влили шнапс,Качается голова.Ведут его сестры по сторонам,И впереди - вдова.А так как солдат изрядно вонял -Шел впереди поп,Который кадилом вокруг махал,Солдат не вонял чтоб.Трубы играют чиндра-ра-ра,Реет имперский флаг...И выправку снова солдат обрел,И бравый гусиный шаг.10Два санитара шагали за ним.Зорко следили они:Как бы мертвец не рассыпался в прах -Боже сохрани!11Они черно-бело-красный стягНесли, чтоб сквозь дым и пыльНикто из людей не мог рассмотретьЗа флагами эту гниль.12Некто во фраке шел впереди,Выпятив белый крахмал,Как истый немецкий господин,Дело свое он знал.13Оркестра военного треск и гром,Литавры и флейты трель...И ветер солдата несет вперед,Как снежный пух метель.14И следом кролики свистят,Собак и кошек хор -Они французами быть не хотят.Еще бы! Какой позор!15И женщины в селах встречали егоУ каждого двора.Деревья кланялись, месяц сиял,И все орало "Ура!"16Трубы рычат, и литавры гремят,И кот, и поп, и флаг,И посредине мертвый солдатКак пьяный орангутанг.17Когда деревнями солдат проходил,Никто его видеть не мог -Так много было вокруг негоЧиндра-ра-ра и хох!18Шумливой толпою прикрыт его путь.Кругом загорожен солдат.Вы сверху могли бы на солдата взглянуть,Но сверху лишь звезды глядят.19Но звезды не вечно над головой.Окрашено небо зарей -И снова солдат, как учили его,Умер как герой.Бертольд Брехт, 1918(перевод С. Кирсанова)Автор: Бертольд Брехт.

Ключевые слова: Солдат Первая мировая война смерть мертвец

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