"Она между мирами"Она между мирами
Гуляет по ночам
Хранит чужие тайны,
Что недоступны нам.
Пушистой тенью лёгкой
Охотится на сны...
Кошмары ловит ловко
В сиянии Луны...
Теплом своим излечит
Все раны на душе.
Уткнётся мокрым носом
В волшебное саше.
От этих глаз зелёных
Ничто не ускользнёт.
Кто держит дома кошек,
Тот всё без слов поймёт.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 18:14 by kusiПросмотров: 73Комментарии: 2
Ключевые слова: Кошка сны ночь авторский стих