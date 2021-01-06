"Она между мирами"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

kusi Просмотров: 73 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 18:14 by

Она между мирамиГуляет по ночамХранит чужие тайны,Что недоступны нам.Пушистой тенью лёгкойОхотится на сны...Кошмары ловит ловкоВ сиянии Луны...Теплом своим излечитВсе раны на душе.Уткнётся мокрым носомВ волшебное саше.От этих глаз зелёныхНичто не ускользнёт.Кто держит дома кошек,Тот всё без слов поймёт.

Ключевые слова: Кошка сны ночь авторский стих

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