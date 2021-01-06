Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

"Она между мирами"

Она между мирами
Гуляет по ночам
Хранит чужие тайны,
Что недоступны нам.

Пушистой тенью лёгкой
Охотится на сны...
Кошмары ловит ловко
В сиянии Луны...

Теплом своим излечит
Все раны на душе.
Уткнётся мокрым носом
В волшебное саше.

От этих глаз зелёных
Ничто не ускользнёт.
Кто держит дома кошек,
Тот всё без слов поймёт.
"Она между мирами"


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 18:14 by kusiПросмотров: 73Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Кошка сны ночь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Depressivniy_dokumentoved
Сегодня, 18:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 31
Просто и гениально! Как любитель кошек, я в восхищении!
Зарегистрирован: 6.01.2021
#2 написал: Lisya
Сегодня, 20:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
У меня всю жизнь от трёх до восьми кошаков. Многие, очень многие не понимают. Доча взрослая говорит, что это от одиночества у меня. Сейчас их пять, всё с разными характерами, все ласковые, добрые. Люблю их.
Зарегистрирован: 11.01.2021
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.