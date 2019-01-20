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Стихи

"Твои глаза как будто смотрят в душу"

Твои глаза как будто смотрят в душу,
Нам хорошо вдвоём в звенящей тишине,
Судьба? Ведь всё ты знаешь обо мне,
И нашу связь ненастьям не разрушить.

Гулять мы можем с ночи до утра,
Проносятся мгновением свидания,
Ты скажешь, улыбнувшись: "До свидания",
А я, вздохнув, скажу: "И мне пора".

Летят, кружась, снежинки в чудном танце,
Прекрасен и морозен этот вечер,
С восторгом жду назначенной я встречи,
А вот и ты, лицо горит румянцем.

Город молчит, а мы идём домой,
Держась за руки, по-ребячески смеёмся,
Любовь накрыла, и от чувств мы не спасёмся,
На сердце счастье, снова молод я душой.

Выпьем вина при тысячи свечах,
Тебе раскрою потаённые секреты,
Я был на грани, спасся с того света,
Ты улыбнёшься, прогоняя липкий страх.

Протянешь руку и груди моей коснёшься,
Я вспомню всё, халаты и больницу,
Поверить трудно, мне похоже это снится,
Тихо заплакав, ты ко мне прижмёшься.

Прошепчешь еле слышно: "Рядом буду,
Моё ты сердце береги, живи счастливо!"
И в этот миг ты будешь самою красивой -
"Я обещаю, что тебя я не забуду!"

Иду один, а город тихо засыпает,
Над крышами кружит бродяга-ветер,
Твоя душа счастлива на том свете,
Но мне порою тебя очень не хватает...

Сегодня, 12:02 by QustoПросмотров: 56Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Город сердце любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 12:15
0
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Публикаций: 79
Комментариев: 1 491
Очень красиво и печально, ++++
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
#2 написал: kusi
Сегодня, 12:26
0
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 354
Комментариев: 7 275
Паш, как всегда шикарно!!! Очень проникновенно и чувственно. От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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