"Твои глаза как будто смотрят в душу"Твои глаза как будто смотрят в душу,
Нам хорошо вдвоём в звенящей тишине,
Судьба? Ведь всё ты знаешь обо мне,
И нашу связь ненастьям не разрушить.
Гулять мы можем с ночи до утра,
Проносятся мгновением свидания,
Ты скажешь, улыбнувшись: "До свидания",
А я, вздохнув, скажу: "И мне пора".
Летят, кружась, снежинки в чудном танце,
Прекрасен и морозен этот вечер,
С восторгом жду назначенной я встречи,
А вот и ты, лицо горит румянцем.
Город молчит, а мы идём домой,
Держась за руки, по-ребячески смеёмся,
Любовь накрыла, и от чувств мы не спасёмся,
На сердце счастье, снова молод я душой.
Выпьем вина при тысячи свечах,
Тебе раскрою потаённые секреты,
Я был на грани, спасся с того света,
Ты улыбнёшься, прогоняя липкий страх.
Протянешь руку и груди моей коснёшься,
Я вспомню всё, халаты и больницу,
Поверить трудно, мне похоже это снится,
Тихо заплакав, ты ко мне прижмёшься.
Прошепчешь еле слышно: "Рядом буду,
Моё ты сердце береги, живи счастливо!"
И в этот миг ты будешь самою красивой -
"Я обещаю, что тебя я не забуду!"
Иду один, а город тихо засыпает,
Над крышами кружит бродяга-ветер,
Твоя душа счастлива на том свете,
Но мне порою тебя очень не хватает...
Сегодня, 12:02 by QustoПросмотров: 56Комментарии: 2
Ключевые слова: Город сердце любовь авторский стих