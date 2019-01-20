"Твои глаза как будто смотрят в душу"

Qusto Просмотров: 56 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 12:02 by

Твои глаза как будто смотрят в душу,Нам хорошо вдвоём в звенящей тишине,Судьба? Ведь всё ты знаешь обо мне,И нашу связь ненастьям не разрушить.Гулять мы можем с ночи до утра,Проносятся мгновением свидания,Ты скажешь, улыбнувшись: "До свидания",А я, вздохнув, скажу: "И мне пора".Летят, кружась, снежинки в чудном танце,Прекрасен и морозен этот вечер,С восторгом жду назначенной я встречи,А вот и ты, лицо горит румянцем.Город молчит, а мы идём домой,Держась за руки, по-ребячески смеёмся,Любовь накрыла, и от чувств мы не спасёмся,На сердце счастье, снова молод я душой.Выпьем вина при тысячи свечах,Тебе раскрою потаённые секреты,Я был на грани, спасся с того света,Ты улыбнёшься, прогоняя липкий страх.Протянешь руку и груди моей коснёшься,Я вспомню всё, халаты и больницу,Поверить трудно, мне похоже это снится,Тихо заплакав, ты ко мне прижмёшься.Прошепчешь еле слышно: "Рядом буду,Моё ты сердце береги, живи счастливо!"И в этот миг ты будешь самою красивой -"Я обещаю, что тебя я не забуду!"Иду один, а город тихо засыпает,Над крышами кружит бродяга-ветер,Твоя душа счастлива на том свете,Но мне порою тебя очень не хватает...

Ключевые слова: Город сердце любовь авторский стих

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