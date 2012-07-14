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Стихи

* * *

Море волнуется, шторм надвигается. Неподалеку от берега, шлюпка качается. Там рыбаки задремали немного.
Их унесло от родного порога.
Перевернулась, накрыло волной. Больше никто не вернётся домой.

Ночь и туман.
Лес дремучий и страшный,
Для человека он очень опасный.
Волки снуют, и от голода воют.
Там муравьишки себе домик строят. Белочка прыгает с ветки на ветку.
Если бы мог, угостил бы конфеткой.

Путник усталый по лесу идёт, силы иссякли.
Сейчас упадет.
В омут почти затянуло мужчину.
Хотел бы спасти, но на то нет причины.

Вечер, в окно заглянул я случайно.
Там мне открылась семейная тайна.
Где-то в горах альпинист заблудился. Надежды нет, и он с жизнью простился.

Я снова в город, там интересно.
Вот хулиганы стоят у подъезда. Неподалеку кошки орут.
Там же собаки друг друга дерут.

В окна больницы я заглянул.
Там старый дед навечно уснул.
Девочка плачет, сидит на кровати, она разлила сок на белое платье.

Видел я все, и горе, и радость.
Видел я смерть, и рожденье, и старость.
Я облетел эту землю не раз, но никого я, ни разу не спас.

Я бы помог всем на этой планете.
Но я не могу, я всего лишь ветер.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28 by Serg2001Просмотров: 76Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Лес город море авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 16:41
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Ритм порой ломается, но в целом мне стих понравился, +++
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:49
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Какая неожиданная концовка
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#3 написал: Баба Клава
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Сереженька , котик, абалденно. Браво! Бис! Сейчас понабегут всякие, начнут тебя гнобить, мол закос опять под кого то. Ты не слушай. Енто они от зависти. Сами ни черта не способные к творчеству, одни понты. Пиши мальчик, пиши. Бабуля будет читать.
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#4 написал: Serg2001
Сегодня, 18:42
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Комментариев: 30
Цитата: Баба Клава
Сереженька , котик, абалденно. Браво! Бис! Сейчас понабегут всякие, начнут тебя гнобить, мол закос опять под кого то. Ты не слушай. Енто они от зависти. Сами ни черта не способные к творчеству, одни понты. Пиши мальчик, пиши. Бабуля будет читать.

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Зарегистрирован: 12.10.2020
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