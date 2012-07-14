* * *Море волнуется, шторм надвигается. Неподалеку от берега, шлюпка качается. Там рыбаки задремали немного.
Их унесло от родного порога.
Перевернулась, накрыло волной. Больше никто не вернётся домой.
Ночь и туман.
Лес дремучий и страшный,
Для человека он очень опасный.
Волки снуют, и от голода воют.
Там муравьишки себе домик строят. Белочка прыгает с ветки на ветку.
Если бы мог, угостил бы конфеткой.
Путник усталый по лесу идёт, силы иссякли.
Сейчас упадет.
В омут почти затянуло мужчину.
Хотел бы спасти, но на то нет причины.
Вечер, в окно заглянул я случайно.
Там мне открылась семейная тайна.
Где-то в горах альпинист заблудился. Надежды нет, и он с жизнью простился.
Я снова в город, там интересно.
Вот хулиганы стоят у подъезда. Неподалеку кошки орут.
Там же собаки друг друга дерут.
В окна больницы я заглянул.
Там старый дед навечно уснул.
Девочка плачет, сидит на кровати, она разлила сок на белое платье.
Видел я все, и горе, и радость.
Видел я смерть, и рожденье, и старость.
Я облетел эту землю не раз, но никого я, ни разу не спас.
Я бы помог всем на этой планете.
Но я не могу, я всего лишь ветер.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28 by Serg2001Просмотров: 76Комментарии: 4
Ключевые слова: Лес город море авторский стих