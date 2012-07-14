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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:28

Serg2001 Просмотров: 76 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 16:28 by

Море волнуется, шторм надвигается. Неподалеку от берега, шлюпка качается. Там рыбаки задремали немного.Их унесло от родного порога.Перевернулась, накрыло волной. Больше никто не вернётся домой.Ночь и туман.Лес дремучий и страшный,Для человека он очень опасный.Волки снуют, и от голода воют.Там муравьишки себе домик строят. Белочка прыгает с ветки на ветку.Если бы мог, угостил бы конфеткой.Путник усталый по лесу идёт, силы иссякли.Сейчас упадет.В омут почти затянуло мужчину.Хотел бы спасти, но на то нет причины.Вечер, в окно заглянул я случайно.Там мне открылась семейная тайна.Где-то в горах альпинист заблудился. Надежды нет, и он с жизнью простился.Я снова в город, там интересно.Вот хулиганы стоят у подъезда. Неподалеку кошки орут.Там же собаки друг друга дерут.В окна больницы я заглянул.Там старый дед навечно уснул.Девочка плачет, сидит на кровати, она разлила сок на белое платье.Видел я все, и горе, и радость.Видел я смерть, и рожденье, и старость.Я облетел эту землю не раз, но никого я, ни разу не спас.Я бы помог всем на этой планете.Но я не могу, я всего лишь ветер.

Ключевые слова: Лес город море авторский стих

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