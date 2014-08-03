Девушка с косой

Девушка с косойГроза гремела, ливень шёл стеною
И ветер дул, кусты к земле клоня.
Мужчина с непокрытой головою
По лужам брёл, судьбу свою кляня.
"Как я устал! Работу ненавижу!
Жена достала! Денег вечно нет!
На доме где-то протекает крыша!
Машина встала! Столько разных бед!"
Промок до нитки и замёрз до дрожи,
Был зол на всех - на близких, на чужих!
И, глядя в небо, спрашивал: "О Боже!
Зачем меня всё время бьёшь под дых?!"
И тут на небе молния сверкнула,
Да так, что ослепила мужика!
Нога с дороги мокрой соскользнула,
Упал мужик, ударившись слегка.
Из грязи поднимаясь, чертыхался:
"Ну как же может столько не везти?!"
Вдруг нежный голос издали раздался:
"Мужчина, я могу Вас подвезти!"
Из новой белоснежной иномарки
Махала ему девушка рукой.
"Я весь в грязи, машину пачкать жалко!"
"Да ничего, садитесь! Не впервой!"
Машина в даль неслась, качаясь зыбко,
Дождь дворники сгоняли со стекла.
А девушка с приветливой улыбкой
С попутчиком беседу начала.
О том, о сём. О жизни, о погоде...
Мужик в машине тёплой разомлел
И девушку, одетую по моде,
Наглея, он разглядывать посмел.
Плащ чёрный с капюшоном, элегантный,
И на плече пшеничная коса.
И голос у красавицы приятный,
И яркие зелёные глаза.
"Откуда же взялась такая краля
Ты в захолустье нашем? Расскажи!
Ты замужем, красивая такая?
Колечко есть на пальце? Покажи!"
"Не замужем! А Вам какое дело?
У Вас же есть, наверное, семья?"
"Семья давно мне эта надоела
И жизнь не удаётся у меня."
"Ну без проблем!Раз Вам всё надоело,
То заберу Вас навсегда с собой!"
У мужика глазёнки заблестели:
"Я буду рад отправиться с тобой!
А как зовут тебя, моя ты зая?
Скорей своё мне имя назови!"
"Да Смерть меня зовут!
И к Вам пришла я!"
У мужика вдруг ёкнуло в груди.
"Ну что за шутки?! Я тебе не верю!
Я молодой, мне рано умирать!
Работу никому я не доверю,
Да и детей мне надо поднимать!"
"Вон книга в бардачке лежит, достаньте!
Откройте и читайте - всё про Вас!
Вы жизнь свою не любите и знайте:
Сейчас проходит Ваш последний час!"
Мужик от страха в панике забился,
В салоне заметался: "Отпусти!
Возможно я тогда погорячился!
Прошу тебя, меня сейчас прости!"
Он дёргал ручку на двери в смятеньи
Надеясь, что от Смерти убежит.
И вдруг увидел сзади, на сиденье
Коса большая острая лежит!
От ужаса его перекосило!
Он заорал: "Убийца!!! Отпусти!!!
Людей ты миллионы погубила
И мне ты хочешь голову снести?!!!"
У девушки глаза сверкнули гневом,
И закричала: "Нет у вас стыда!
Так значит я убийца?!
Сволочь?! Демон?!!
В грехах людских виновна я всегда?!!!
Да вы же сами, люди, виноваты
В своих смертях! Не любите вы жить!
Зато, когда приходит час расплаты,
Пощады начинаете просить!
Друг друга убиваете вы сами,
Из мести, в пьяных драках, на войне!
Да вы же все чудовищами стали!
А гадости кричите обо мне!
Себя вы божествами возомнили,
Вершителями судеб и смертей,
Как будто вас всех правом наделили
Чтоб убивать и женщин, и детей!
А я лишь провожаю ваши души,
Когда пора приходит, на тот свет.
И думаете, мне приятно слушать
Проклятья, что вы шлёте мне во след?!
Ведь я смотрю на вас и ужасаюсь!
Мне, Смерти, страшно! Я боюсь людей!
Я пыткам вашим часто поражаюсь!
Страшнее человека нет зверей!"
И Смерть на руки голову склонила,
В отчаянье рыдая в тишине.
И вдруг в машине дверцу отворила:
"Идите уже к детям и к жене..."
Мужик сидел, не мог пошевелиться:
"Тогда скажи, зачем тебе коса?"
"Да всё надеюсь, может пригодится -
Тропинка в рай бурьяном заросла....
Идите и всем людям расскажите:
Пора ошибки срочно исправлять!
Любите жизнь! Цените! Берегите!
Когда приду - уж поздно горевать.....
23.09.2018.
Автор - Елена Гай.
Сегодня, 11:02 by PmariamПросмотров: 22Комментарии: 2
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