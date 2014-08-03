Девушка с косой

Pmariam Просмотров: 22 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 11:02 by

Гроза гремела, ливень шёл стеноюИ ветер дул, кусты к земле клоня.Мужчина с непокрытой головоюПо лужам брёл, судьбу свою кляня."Как я устал! Работу ненавижу!Жена достала! Денег вечно нет!На доме где-то протекает крыша!Машина встала! Столько разных бед!"Промок до нитки и замёрз до дрожи,Был зол на всех - на близких, на чужих!И, глядя в небо, спрашивал: "О Боже!Зачем меня всё время бьёшь под дых?!"И тут на небе молния сверкнула,Да так, что ослепила мужика!Нога с дороги мокрой соскользнула,Упал мужик, ударившись слегка.Из грязи поднимаясь, чертыхался:"Ну как же может столько не везти?!"Вдруг нежный голос издали раздался:"Мужчина, я могу Вас подвезти!"Из новой белоснежной иномаркиМахала ему девушка рукой."Я весь в грязи, машину пачкать жалко!""Да ничего, садитесь! Не впервой!"Машина в даль неслась, качаясь зыбко,Дождь дворники сгоняли со стекла.А девушка с приветливой улыбкойС попутчиком беседу начала.О том, о сём. О жизни, о погоде...Мужик в машине тёплой разомлелИ девушку, одетую по моде,Наглея, он разглядывать посмел.Плащ чёрный с капюшоном, элегантный,И на плече пшеничная коса.И голос у красавицы приятный,И яркие зелёные глаза."Откуда же взялась такая краляТы в захолустье нашем? Расскажи!Ты замужем, красивая такая?Колечко есть на пальце? Покажи!""Не замужем! А Вам какое дело?У Вас же есть, наверное, семья?""Семья давно мне эта надоелаИ жизнь не удаётся у меня.""Ну без проблем!Раз Вам всё надоело,То заберу Вас навсегда с собой!"У мужика глазёнки заблестели:"Я буду рад отправиться с тобой!А как зовут тебя, моя ты зая?Скорей своё мне имя назови!""Да Смерть меня зовут!И к Вам пришла я!"У мужика вдруг ёкнуло в груди."Ну что за шутки?! Я тебе не верю!Я молодой, мне рано умирать!Работу никому я не доверю,Да и детей мне надо поднимать!""Вон книга в бардачке лежит, достаньте!Откройте и читайте - всё про Вас!Вы жизнь свою не любите и знайте:Сейчас проходит Ваш последний час!"Мужик от страха в панике забился,В салоне заметался: "Отпусти!Возможно я тогда погорячился!Прошу тебя, меня сейчас прости!"Он дёргал ручку на двери в смятеньиНадеясь, что от Смерти убежит.И вдруг увидел сзади, на сиденьеКоса большая острая лежит!От ужаса его перекосило!Он заорал: "Убийца!!! Отпусти!!!Людей ты миллионы погубилаИ мне ты хочешь голову снести?!!!"У девушки глаза сверкнули гневом,И закричала: "Нет у вас стыда!Так значит я убийца?!Сволочь?! Демон?!!В грехах людских виновна я всегда?!!!Да вы же сами, люди, виноватыВ своих смертях! Не любите вы жить!Зато, когда приходит час расплаты,Пощады начинаете просить!Друг друга убиваете вы сами,Из мести, в пьяных драках, на войне!Да вы же все чудовищами стали!А гадости кричите обо мне!Себя вы божествами возомнили,Вершителями судеб и смертей,Как будто вас всех правом наделилиЧтоб убивать и женщин, и детей!А я лишь провожаю ваши души,Когда пора приходит, на тот свет.И думаете, мне приятно слушатьПроклятья, что вы шлёте мне во след?!Ведь я смотрю на вас и ужасаюсь!Мне, Смерти, страшно! Я боюсь людей!Я пыткам вашим часто поражаюсь!Страшнее человека нет зверей!"И Смерть на руки голову склонила,В отчаянье рыдая в тишине.И вдруг в машине дверцу отворила:"Идите уже к детям и к жене..."Мужик сидел, не мог пошевелиться:"Тогда скажи, зачем тебе коса?""Да всё надеюсь, может пригодится -Тропинка в рай бурьяном заросла....Идите и всем людям расскажите:Пора ошибки срочно исправлять!Любите жизнь! Цените! Берегите!Когда приду - уж поздно горевать.....23.09.2018.Автор - Елена Гай.

Ключевые слова: Мужик смерть жалобы жизнь

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