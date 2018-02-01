Гости в доме гробовщика

Гости в доме гробовщикаВ моём доме нет места шумихе.
По ночам, здесь особенно тихо.
Свет горит без нужды и подолгу,
Уменьшая немного тревогу.
Но лишь стоит сомкнуть свои веки,
Как реальность меняет свой вектор.
Исчезает сомнительный разум
И все трезвые доводы разом.
Перед взором проносятся лица
Мертвецов, что хотят мне присниться.
Во гробах старики и старухи,
Безмятежные юные трупы.
И какой-то мальчишка голодный,
Что лежал предо мною сегодня.
Но всех боле терзают картины
Домовины с моими родными,
Что печатью въедаются в память,
Управляя кошмарными снами.
Сколько лет пролетело, но также
Засыпать одному – это страшно,
Когда все, кто с тобой рядом были
Нынче спят за оградой в могиле…
А присутствие в доме их духов
Слабым шорохом слышится с кухни.
Нестерпимо безумие ночи.
Голоса их становятся громче,
Подчиняясь то звону, то зову
Я лежу, словно парализован.
И, терзаемый страхом на части,
Становлюсь до предела отчаян
И кричу, сам не свой, сатаною:
“Коль пришли с того света за мною,
Забирайте скорей, не стращайте!”
И тогда после собственной фразы
Вдруг на место сдвигается фаза.
Голоса утихают все разом.
О реальность ударившись, разум
Разбивает собой, словно вазу,
Мир навязчивых снов и фантазий.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:02
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:02 by johnny-max-cageПросмотров: 34Комментарии: 0
Ключевые слова: Гробовщик мёртвые смерть призраки страх смерти авторский стих