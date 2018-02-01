Гости в доме гробовщика

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:02 by

В моём доме нет места шумихе.По ночам, здесь особенно тихо.Свет горит без нужды и подолгу,Уменьшая немного тревогу.Но лишь стоит сомкнуть свои веки,Как реальность меняет свой вектор.Исчезает сомнительный разумИ все трезвые доводы разом.Перед взором проносятся лицаМертвецов, что хотят мне присниться.Во гробах старики и старухи,Безмятежные юные трупы.И какой-то мальчишка голодный,Что лежал предо мною сегодня.Но всех боле терзают картиныДомовины с моими родными,Что печатью въедаются в память,Управляя кошмарными снами.Сколько лет пролетело, но такжеЗасыпать одному – это страшно,Когда все, кто с тобой рядом былиНынче спят за оградой в могиле…А присутствие в доме их духовСлабым шорохом слышится с кухни.Нестерпимо безумие ночи.Голоса их становятся громче,Подчиняясь то звону, то зовуЯ лежу, словно парализован.И, терзаемый страхом на части,Становлюсь до предела отчаянИ кричу, сам не свой, сатаною:“Коль пришли с того света за мною,Забирайте скорей, не стращайте!”И тогда после собственной фразыВдруг на место сдвигается фаза.Голоса утихают все разом.О реальность ударившись, разумРазбивает собой, словно вазу,Мир навязчивых снов и фантазий.

Ключевые слова: Гробовщик мёртвые смерть призраки страх смерти авторский стих

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