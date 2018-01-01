Литания Сатане

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Серебряная пуля Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:08 by

Шарль Бодлер.Через 35 лет после смерти поэта на трансверсальном проспекте кладбища был установлен величественный кенотаф Бодлеру — единственный кенотаф на всём кладбище. На простой плите прямо на земле положена завёрнутая в саван фигура поэта во весь рост, а со стороны головы возвышается огромная стела, на верху которой водружён Сатана.

Ключевые слова: Шарль Бодлер томления дух ангел бог сатана

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