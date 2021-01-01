Возмездие за грехи в прошлой жизни?

Случай с телевизором

Случай с компьютерным креслом

После случая с креслом

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Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 09:01

Причина: изменен раздел

TimkaVS Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:55 by

С самого детства меня преследует не известный мне лысый человек. Только не в реальной жизни. Не знаю, как это точнее назвать, поэтому лучше расскажу, как это началось.В конце прошлого тысячелетия я был ещё ребенком. В нашей семье был небольшой, скорее даже маленький, телевизор Thomson. И частенько мы с семьёй собирались по вечерам за просмотром какого-нибудь боевика или комедии. Крайне редко смотрели ужастики.И снился мне однажды в те же времена сон, как мы уселись всей семьёй на диван и начали смотреть фильм. Сразу подчеркну, что это был не просто сон. Я чувствовал всё во сне, мне даже было холодновато, из-за чего я укутался в колючее шерстяное одеяло.Где-то минут через десять после начала фильма экран телевизора вдруг погас. И снова включился. Но включилось не продолжение фильма, а просто белый фон, на фоне которого стоял лысый человек в старомодном солидном костюме.Сначала мужик молча смотрел в камеру и казалось, что он смотрит прямо на меня. Лысый поднял дрожащую руку и показал пальцем на меня.— Ты! Это ты виноват! — закричал мужик, кажется, обращаясь ко мне, — Ты испортил мне всю жизнь!Мужик истошно кричал обвинения в мой адрес, а я, испугавшись, повернулся к родителям. Но их рядом не оказалось. А когда я снова повернулся к телевизору, этот лысый мужик уже стоял в комнате, прямо передо мной. Он схватил меня за грудки и поднял меня так, что моё лицо оказалось прям перед его лицом.— Я тебя ненавижу! — продолжал вопить он, — Ты у меня ещё пожалеешь о том, что со мной сделал!После этого я проснулся. Было очень страшно, и я просто лежал под одеялом ещё долгое время, прежде чем встать.Следующий, на моей памяти, случай произошёл через несколько лет после случая с телевизором. Я уже учился в пятом классе.Дело снова было ночью. Я проснулся ночью с целью сходить в туалет. А путь к туалетной комнате проходит через зал, в котором спали родители. Я вышел из своей комнаты и сразу обратил внимание на компьютерный стул, который совсем слегка поворачивался то влево, то вправо.Меня это, конечно, немного напрягло. Я остановился в дверном проёме, глядя на кресло. А кресло медленно повернулось ко мне, а на нём сидел тот самый лысый мужик из телевизора. Точно в таком же старомодном костюме как и в прошлый раз! Мужик начал вставать, а я быстро нырнул в комнату и, закрыв дверь, облокотился на нее, чтобы лысый не смог зайти ко мне.Раздался звук "так-тук-тук". Мужик стучал в дверь с обратной стороны. Я хотел позвать папу, но не мог издать ни звука. Я судорожно открывал рот, но от страха в горле, груди и животе всё сжалось. Особенно сжало в горле, так что я едва ли мог дышать, не то чтобы уже кричать.Но отец сам пришёл на помощь. Папа позвал меня с обратной стороны двери, и я открыл дверь, чтобы он зашёл ко мне в комнату.Увидев отца, я сразу бросился к нему, и лишь когда он меня обнял, в горле начало отпускать, и я громко разревелся. Родители конечно же подумали, что мне просто приснился кошмар.Но для меня есть одно неоспоримое доказательство того, что это мне не приснилось. Папа проснулся, услышав стуки со стороны моей комнаты. Он подумал, что это я стучу, и встал проверить, всё ли в порядке.Но, как я уже сказал выше, стучал в дверь не я, а тот самый лысый мужик.После случая с креслом ко мне во снах ещё не раз приходил этот лысый человек. Но он уже не кричал и не пытался меня напугать, а просто присутствовал в моих снах, как бы напоминая, что он ещё здесь. Что он ещё не забыл ни меня, ни того, что я якобы ему сделал.Я же, в свою очередь, стараюсь как можно точно запомнить его лицо, одежду и любые мелочи связанные с ним. Может быть, обратившись к различным специалистам, мне удастся узнать хоть что-то об этом человеке.

Ключевые слова: кошмарный сон сущность авторская история

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