«Прости меня!»

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:53

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:53 by

После истории, описанной в рассказе «Просьба умершего», прошло не так уж и много времени. Сейчас точно не помню, так как рассказываю случаи из собственной жизни двадцатилетней давности (или около того). Надо отметить, что вся эта история с отцом свекрови моей двоюродной сестры потрясла меня до глубины души и почти не оставила сомнений в существовании жизни после жизни. Почти – потому, что иногда все же появлялась мысль о случайном совпадении.Сон второй:Я увидела себя в комнате коммунальной квартиры, в которой жила с мамой практически с рождения и до собственного двадцатипятилетия. Мне эта квартира часто снится, хотя уже лет тридцать, как старый деревянный двухэтажный дом снесен по причине ветхости. Жили мы на втором этаже. Во сне я всегда радуюсь, надеясь на встречу с теми, кто жил. В первую очередь с мамой.Стояла там старая кровать с пружинами, на которой я спала еще будучи младшей школьницей. Вот под этой кроватью я и увидела небольшую коробку, похожую на коробку из-под обуви. Причем я была абсолютно уверена, что эта вещь не принадлежит нашей семье и взялась там не понятно откуда. Дальнейшим моим решением стало избавиться от коробки. Не открывая её (почему-то чувствовала, что не нужно этого делать), я вышла с ней на общую кухню, открыла окно и бросила коробку вниз на землю. Любопытство взяло свое, и я стала смотреть, что же вывалится из неё при ударе о землю. Из коробки высыпался серый пепел, что меня очень удивило. А вот дальше начался фильм ужасов. Из пепла стала образовываться фигура, похожая на человеческую, и подниматься снизу вверх, пытаясь добраться до моего окна. Я стала лихорадочно закрывать окно на все щеколды, которые в нем имелись.Существо добралось до окна и стало смотреть сквозь стекло, явно кого-то выискивая. Я разглядывала нечто, похожее на человека, зная, что через стекло он не сможет проникнуть в помещение. Вид у существа был довольно унылый – скелет, обтянутый кожей, да и роста небольшого. Его сильная худоба и малый рост заставили меня думать о том, что передо мною, скорее всего, подросток. Самыми удивительными в его облике были большие голубые глаза, которые мало вязались с общим очертанием. Они были живые, так бы я выразилась. Они были страдающими и ищущими кого-то. По взгляду этих глаз я поняла, что существо остановило свой взор на ком-то, кто стоял рядом со мной. Я посмотрела влево. Рядом стояла незнакомая невысокая стройная женщина средних лет с короткими темными вьющимися волосами. В руках у женщины была какая-то пища и ложка. И как только она протянула ложку с едой этому странному существу, оно как бы вздохнуло с облегчением и успокоилось. Подчеркну, напряжение момента было колоссальным. Во-первых – очень страшно, во-вторых – сильная жалость к этому голубоглазому истощенному “подростку”. Всё. Сон прервался.Господи, подумала я, опять кто-то что-то от меня хочет. Без слов, одни образы. Как понять? Кого искать? Где? Почему Я?Проходит какое-то время и меня посылают в командировку. В гостинице селюсь в комнате одна, хотя стоит еще кровать. В соседней комнате две женщины с моей работы, но из других отделов. Познакомилась с ними здесь. Подружились. Не сразу, но начала у них выпытывать, не умер ли кто у них недавно? Аккуратно так спрашиваю, как бы издалека. Они говорят, что нет, никто не умирал, слава Богу.Проходит где-то пару недель. Прихожу с работы домой, а ко мне в комнату женщину подселили, тоже приехала в командировку. Присматриваюсь к ней, вроде похожа на ту, из сна. Я и ей вопрос о смерти близкого человека задала. Она отрицает. Я догадываюсь спросить, может, кто давно близкий умирал? Умирал, говорит, муж бывший. Да она давно с ним в разводе, где похоронен не знает и не узнавала. Почему так, спрашиваю. Вот её рассказ от первого лица:– Вышла я замуж по большой любви за своего одноклассника. Любовь у нас еще в школе началась. Первая и чистая, как это бывает у подростков. Закончили школу, сразу поженились. Я в институт поступила, на химика. Забеременела. Сын родился. Всё успевали. Любили друг друга. Очень счастливы были. Через какое-то время стали второго ребенка планировать. Опять забеременела. Муж рад-радехонек. Решил на заработки на север податься на несколько месяцев, чтобы семью материально лучше обеспечить. Уехал. Первое время часто звонил, письма писал. А потом все реже и реже. Уж пора домой возвращаться, а его всё нет. Потом прислал все же письмо, в котором написал, что нашел другую женщину, и она ждет от него ребенка. Просил развод. Куда же деваться? Ребенок мой второй уже без отца родился. А тут еще и перестройка. Ох и тяжело же мне с детьми было. Я-то после института в школе учителем химии работала. Нравилось мне детишек учить. Да пришлось школьную работу бросить и искать более высокооплачиваемую. Устроилась на предприятие. В командировки тоже приходится ездить. А с мужем с тех пор не виделась. Говорили, что он приехал с Севера. Один. Спился, заболел и умер. Мать его похоронила, а где, даже и спрашивать не хочу. Ходили мы с сыновьями как-то на наше городское кладбище, поискали на всякий случай, но ничего не нашли. А со свекровью я никогда не ладила, она изначально против нашей свадьбы была, невзлюбила меня почему-то. А глаза у моего бывшего мужа и впрямь были голубые. Слышала от общих знакомых, что когда он стал сильно пить, то в итоге заболел и сильно истощал, а потом и вовсе умер.– Лена (так женщину звали), похоже твой бывший муж на том Свете сильно страдает. И похоже, он показал образами, что кремирован. Все-таки тебе надо у бывшей свекрови узнать, где его урна захоронена. Да и простить, видимо, тоже надо.Лена согласилась со мною. Больше мы эту тему не поднимали. Через несколько лет я встретила её в поликлинике предприятия. Она была весела, видимо у неё все хорошо. Рассказала, что сын удачно отслужил на подводной лодке, и что у него там были очень хорошие сослуживцы и прекрасный командир. К разговору о бывшем муже мы не возвращались.Автор - Людмила.

Ключевые слова: Сон квартира коробка пепел фигура существо женщина бывший муж кремация

Другие, подобные истории: