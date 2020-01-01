Могли ли мои вещие сны что-то изменить?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:22

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:22 by

Хочу рассказать вам два своих вещих сна, они взаимосвязаны между собой. В конце рассказа вы все поймете.С раннего детства я дружила со своей соседкой по даче, Оксаной, мы росли вместе, чуть позже к нам присоединилась еще одна подруга, Лена. Мы были как три родные сестры. Когда я училась в школе (мне было лет 12-13), мне приснился мой первый вещий сон.Снится мне, будто мы с Оксаной вдвоем и с нами какая-то собака, заходим к Оксане в дом. Проходим террасу, проходим сенцы и вдруг становится очень жарко. Мы поворачиваемся и видим, что вдоль сеней, до самой террасы тянется конвейерная лента, и с потолка свисают железные руки. Кругом пламя, нам очень жарко. И вдруг одна железная рука хватает собаку и держит. Другая рука сдирает с собаки кожу, третья мясо. Я кричу Оксанке:- Бежим быстрее к выходу, мы в ад попали!Я бегу первая, она за мной, я выбегаю на улицу, ее хватает железная рука. Я стою на улице смотрю в окно, и вижу, как по стеклу сползают мелкие кусочки ее белых костей, а потом потоками льется кровь.Я просыпаюсь в холодном поту. Когда мы встретились, я не стала ей ничего рассказывать, а спустя какое то время забыла этот жуткий сон.Прошло еще лет 12. Вспомнила я этот сон, когда Оксана приехала на дачу с собакой. Сказала, что нашла щенка на улице, и он увязался за ней. Спустя полгода собака погибла под колесами автомобиля.Оксана заболела в 25 лет, ей поставили диагноз рак головного мозга. Было сделано три операции, она боролась с этой болезнью четыре года. Она прошла все круги ада. Перед смертью она знала, что я родила ребенка, но увидеть она так его и не успела.Она умерла в 29 лет, часто снилась мне, во сне она приходила ко мне красивая и здоровая. И всегда просила посмотреть и взять подержать моего сына. Мне не было страшно, и я давала ей в руки своего ребенка. Она нежно его держала, улыбаясь, и говорила мне:- Какая ты молодец Наташка, что родила.А потом очень аккуратно, чтобы не уронить, отдавала его мне обратно.Мы с Леной почти каждый день вспоминали нашу Оксану.Прошло года три после ее смерти, когда мне приснился второй вещий сон. Снится мне, что сижу я возле своего подъезда и качаю коляску (хотя на тот момент моему сыну было 3,5 года). Светит солнце, на улице тепло. Останавливается машина, за рулем Лена (она водила машину) и говорит:- Что, гуляете?Я отвечаю:- Да.Она:- Ну гуляйте дальше, - и уехала.Спустя минуту останавливается красная спортивная машина, с черными тонированными стеклами. Опускается стекло со стороны пассажира, и я вижу Оксану, а за рулем сидит красавец парень, весь накачанный, будто только сошел с обложки журнала. Она смотрит на меня, улыбается и говорит: «Что, гуляете?» Я отвечаю:- Да.Она:- Ну гуляйте. А ты Ленку не видела?Я отвечаю:- Видела, - и показываю направление, в котором она только что уехала.На что Оксана мне говорит:- Ничего, мы ее сейчас быстро догоним, - и срываются с места.Когда проснулась, я была очень напугана. И опять промолчала, никому ничего не сказала. А через три месяца Лена умерла – разбилась на машине.Вот я думаю: если бы я рассказала первый сон Оксане, может, можно было как-то все изменить? Соответственно, не было бы и второго сна. А может, это судьба? Не знаю. Вот такой печальный конец у моей исповеди, и меня это очень мучает.Автор - Натали 75.

Ключевые слова: Соседка по даче дружба вещие сны авария смерть

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