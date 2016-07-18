Три странных сна

Новость отредактировал Estellan - 29-11-2019, 21:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Jako tako Просмотров: 150 Комментарии: 4 +5 29-11-2019, 21:52 by

1 сон. Тетин.Моя тетя вместе с сыном и мужем, который был за рулём, попала в автомобильную аварию. Получила черепно-мозговую травму и на несколько месяцев впала в кому. Само собой, все это время она находилась в больнице. Самое интересное было, когда она пришла в себя. И начала спрашивать свою маму (мою бабушку), где папа, где тетя и прочие родственники. Бабушка удивлялась и причитала. Потому что все, о ком тетя спрашивала, были на тот момент уже не первый год как мертвы. На что тетя говорила, вроде, ну как же так, ведь она видела, как они все приходили ее проведать, и молча стояли около ее кровати.2 сон. Мамин о бабушке.Бабушка моя была той женщиной, для которой настоящее богатство - иметь много красивых платков и шалей. После ее смерти мама частично раздала одежду, в том числе платки. Оставила только несколько, самых любимых бабушкой.Спустя несколько лет после своей смерти, бабушка снится моей маме. Обстоятельств сна точно не помню. Помню только, что бабушка искала свой самый любимый платок. Проснулась мама обеспокоенной. Поняла, что платок нужно бабушке передать. Нашла какую-то женщину из круга знакомых, спросила, не нужен ли той бабушкин платок. Женщина не отказалась. Мама отдала ей платок.И вскоре снова бабушка снится маме. Стоит она во сне очень радостная, улыбается. А на голове у нее ее любимый платок.3 сон. Бабушкин.Небольшая предыстория.Ещё до встречи с дедушкой, моей бабушке (буду называть ее Таней) взаимно нравился один парень, из одной с ней деревни. Они дружили до той степени, до какой было позволительно в то время дружить молодежи СССР. У парня была родственница (бабка его или нет, я уже не помню), про которую ходили нехорошие разговоры. А самое главное, эта родственница почему-то невзлюбила Таню. Из деревни Таня, на тот момент, перебралась в город. Но деревню часто посещала, видимо, из-за парня в основном. Война не дала ей закончить школу, потому в городе она работала на стройке. Вот, однажды после обеда решила Таня на досках прилечь ненадолго, отдохнуть. Только легла, закрыла глаза, как вдруг мерещится ей, что-то черное, тихо к ней приближающееся. Она глаза открыла - ничего нет. Закрыла глаза снова - опять черное к ней идет, ближе и ближе. Бабушка так испугалась, что не могла двинуться и крикнуть. А черное тем временем подошло совсем близко к ней и обрело черты родственницы. Бабка эта злобно что-то шипела некоторое время. Потом она пропала и Таню, что называется, отпустило.После этого много ещё было странного, одно только скажу, за парня того Таня так и не вышла замуж, их общение сошло на нет. Таня, рассказывая эту историю, каждый раз повторяла, что это родственница их развела. И ещё она почему-то была уверена, что все описанное не было сном.

Ключевые слова: Сонный паралич сон ведьма бабушка мертвые приходят в гости к живым авторская история

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