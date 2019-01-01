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Сны

Не умирай, пожалуйста!

Здравствуйте. Меня зовут Лиза и... в моей жизни очень много мистики. Всё началось ещё далеко в детстве и продолжается до сих пор. Я уже привыкла к этому, но в моей памяти навсегда остался один странный и весьма пугающий случай, который не даёт мне покоя.

Тогда мне было лет восемь или девять. Я очень сильно болела (до сих пор не знаю чем). Температура под сорок, бесконечная рвота, головная боль и ещё куча симптомов просто сводили с ума и медленно убивали меня. Дошло до того, что из-за рвоты я не могла есть и меня в прямом смысле перестали держать ноги. Ужасное чувство, лежать на диване и мучиться от дикой боли, которая выламывает тебя изнутри. Одним вечером моё состояние стало критическим и моей маме пришлось вызвать скорую. Мы живём в сельской местности, поэтому скорую нужно было ждать довольно долго. Я лежала, а потом просто отключилась...

Я очнулась в полной темноте. Мне было тепло, от болезни не осталось и следа! Я встала и осмотрелась. Темно... Внезапно я наткнулась глазами на дверь. Она была приоткрыта, поэтому я не задумываясь пошла туда.

Я зашла в квартиру. Чужую квартиру, которую я никогда не видела! Я повернула голову и увидела зеркало. Всё бы ничего, но отражение... В нём была не я! Там стояла девчонка лет пятнадцати, в красивом белом платье, с короткими тёмными волосами и каре-зелёными глазами. Она просто смотрела на меня и плакала. Она молча плакала и это пугало меня. Но то, что произошло потом, напугало меня ещё больше. Она приложила руки к зеркалу и стала кричать:
- Не умирай! Слышишь? Не умирай, пожалуйста! Делай, что хочешь, только не умирай!!!
Я взяла себя в руки и дрожащими голосом спросила:
- Кто ты? Что тебе нужно от меня и где я нахожусь?
Не переставая плакать, она ответила:
- Знай одно, я - это ты! Если ты умрёшь, ты убьёшь меня! А я не хочу умирать снова! Я не хочу! Я жить хочу!!! Очень хочу! Сильнее всего на свете! Просто понимаешь...
Она немного успокоилась:
- Ты даже представить не можешь, насколько я хотела жить... У меня как и у всех были мечты, я так же как все кого-то любила. Всё испортила случайность! Обычная случайность!!! Но мне повезло. Сейчас ты можешь прожить эту жизнь так, как не смогла я! Да, конечно ты меня никогда не видела. Я умерла ещё до твоего рождения. Мне не нужно от тебя ничего! Просто живи!
Она улыбнулась. Из её глаз продолжали течь слёзы.
- И ещё... Не совершай глупостей, ладно? Мне и своих хватило...
Я кивнула.
- А теперь иди! Я прошу, только не умирай!

Я открыла дверь и очнулась от того, что яркий свет лампочки на потолке бил мне прямо в глаза. Я села и осмотрела комнату. На удивление мне стало полегче. Меня уже не выворачивало, не было и рвоты. Тут в комнату вошли мама и врачи. Я сидела и пыталась понять, что только что произошло. (Опишу последующие события кратко). Врачи осмотрели меня и не стали забирать в больницу, так как мне стало легче. Я рассказала эту историю маме, но она конечно же не поверила! Я быстро пошла на поправку и вскоре выздоровела.

P.S. Это реальная история из жизни!

Автор - Eliza666.
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Сегодня, 09:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 4Комментарии: 0
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