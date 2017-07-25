Смертельный файл в реальной жизни - dead bot.exe

Смертельный файл в реальной жизни - dead bot.exeПривет, дорогой любитель страшных историй. Наверняка ты ищешь необычные страшные истории, чтобы попить чаёк во время их просмотра и немного пощекотать себе нервишки. Однако, вместо обычной страшной истории, я хочу поделиться чем-то более пугающим и глубоким, тем, что не даёт мне спокойно спать последнее время. Если ты весьма пуглив, с нервами не очень, ну и просто не готов к осознанию чего-то, лучше не продолжай. Ты был предупреждён.
Я не первый год интересуюсь смертельными файлами. В большинстве своём – это истории без каких-либо доказательств, даже в виде исполняемых файлов, которые можно запустить на своём компьютере и убедиться в чём-то самому. Редко проскакивают игры и видео, которые даже могут быть сделаны качественно. Однако, всё это не то. Не то, что я искал. Иногда я находил нечто более реальное в сети DeepWeb, но этого было недостаточно. Что-же, я доигрался. Вчера смертельный файл нашёл меня сам. В начале ты скорее всего не поймёшь, почему это смертельный файл, но именно они связаны с этой историей. Я и сам до конца не всё понимаю. Это просто существует и всё. Я не преувеличиваю, не стараюсь выражаться пафосно, чтобы заинтересовать тебя. Он действительно нашёл меня сам. Это не было письмом на электронной почте, не было сообщением в социальной сети. Это была реальность. Давай я расскажу подробней.
За окном лил холодный дождь, лето подходило к концу. Казалось бы, сиди дома под одеялом и ничего не делай, изредка проверяя социальные сети. Помешало мне это делать отсутствие молока и чего-либо к чаю, например, печенья. Было решено одеться потеплей и быстро сбегать в магазин.
Увы, но из-за того, что я живу не в самом большом городе, дорога к магазину была только одна, и она была полностью в лужах, смешанных с липкой грязью. Оставалось только идти дворами, либо через старую трансформаторную будку. Как ты понял, я не ищу лёгких путей.
С этого всё и началось.
Проходя мимо постройки, я заметил что-то, наклеенное посреди граффити и рекламных объявлений. Сначала мне показалось, что это очередная реклама Telegram (мессенджер вроде What’s App, но с более хорошей защитой), бота, у которого всякие торчки закупаются мусором, однако оформление объявление было сильно странным для подобного контингента. Буквы были написаны криво и весьма необычным почерком. Я решил сорвать объявление (простите, если оно было нужно кому-то) и сфотографировать:
Покупки (конечно, не через бота) были сделаны, а я благополучно вернулся домой.
Открыв браузер и скачав последнюю версию Telegram, я добавил бота в контакты. Моё внимание сразу привлёк стиль написания сообщений бота:
Сначала бот предложил мне принять участие в игре. Команда так и называлась - «Хочу в игру». Кто-то ещё помнит тот случай с «синим китом» и подобными сектами? Конечно, этот бот не предлагает сделать что-то опаснее, чем дожить до старости и завести внуков, но всё-таки что-то общее между этими явлениями явно есть.
Я, не раздумывая, согласился.
Бот написал, чтобы я «пришёл ещё раз», когда найду ответ в луне.
При вводе команды /060917 бот выдал следующее сообщение:
Возможно, это какой-то код для управления ботом, а может, просто набор цифр, оставленный для прикола. Позже я, кажется, разобрался, что значит 060917, но об этом я поделюсь с тобой ближе к концу истории.
Спустя некоторое время бот прислал мне файл с названием dead_b.exe, которое, видимо, отсылает к логину бота. (@dead_no_bot). С этого момента мной начал управлять мой интерес, а не здравый смысл.
При запуске файл выдаёт следующее:
Мне удалось сделать только один скриншот, поскольку программа постоянно вылетала.
Суть была в том, что внутри файла запускался монолог. Это было уже гораздо интересней чат-бота, правда, я так и не смог понять суть текста, возможно, даже из-за моих знаний английского языка. Программа упрекала меня в чём-то, в конце упомянула 060917 с «игрой» и каким-то «заражением», после чего вылетела, перестав запускаться. Если бы не обстоятельства появления этого файла (объявление с указателем), я просто бы удалил его и забыл, потому что это выглядело весьма банально. Однако то, что с большой вероятностью к этому причастен какой-то живой человек, который при этом проживает рядом со мной, пробудило во мне азарт. А что если поискать ещё таких объявлений?! Ведь первое куда-то указывало, почему бы оно не могло привести меня к похожим?
Не буду описывать подробности своего путешествия на улицу, всё-таки эта история - мой большой анализ смертельного файла, который берёт своё начало из реальной жизни, а не что-то другое.
Пройдя около домов рядом с трансформаторной будкой, я уже расстроился, что ничего не нашёл, как вдруг увидел, что наступил на порванную бумажку. Видимо, она отклеилась от доски объявлений одного из домов. В этот раз на бумажке была написана ссылка, что заинтересовало меня гораздо больше.
Из-за того, что эта бумажка с информацией намокла, часть информации была стёрта (изначально она была написана карандашом). Перепробовав разные варианты ссылки (t2k.ch/URB…), у меня открылся только один сайт, находившийся по ссылке (вирусов нет, скримера тоже, для тех, кто не хочет проверять сам – скриншот). Возможно, это далеко не то, что подразумевалась для открытия на данном объявлении, но больше никаких зацепок на нём нет.
Сайт выполнен в аналогичном странном стиле, как чат-бот. Все сообщения стрёмно искажены и плохо связанны логически. Задний фон сайта состоит из помех, среди которых мне мерещились лица, но, может, тут виновата уже моя паранойя. Сверху находится таймер, который отчитывает 2 недели и 3 дня. По центру находится кнопка, при нажатии на которую открывается другой подсайт:
После запуска консоли происходит загрузка файлов, среди которых проскакивали dead, os и что-то ещё. Спустя некоторое время появилось сообщение об ошибке, после которого началось скачивание лицензии:
06.09.2017. Хм. В этот момент я вспомнил о странном сообщении чат-бота. Если убрать из 06.09.17 точки и сократить 2017 на 17, то получится 060917, тот самый странный код! Получается, это дата, до которой ведётся отчёт. Но…при чём здесь луна, в которой мне советовал искать ответ чат-бот?
Поискав информацию от 6 сентября, я обнаружил, что именно 6 сентября в моей местности будет полнолуние! Чёрт, уже в этот момент мне захотелось увидеть лицо того, кто всё это придумал!
Когда эйфория от разгадки тайны прошла, я понял, что зацепок больше нет. На сайте больше ничего не было, а бот ничего нового не писал. Мне ничего не оставалось сделать, кроме как обратиться в группу моего города "ВКонтакте", дабы поинтересоваться, не видел ли кто подобного так же, как и я:
Увы, но спустя некоторое время я так и не получил ответа, вообще ничего. Все будто посчитали это глупой шуткой, а ведь случай имел место быть. Всё было спокойно и казалось, можно было бы забить на это, посчитав данное происшествие глупостью местных подростков. До этого момента.
В мой Telegram добавился неизвестный контакт. Просто забавная информация – Telegram я завёл именно в день появления странной бумажки с именем пользователя, то есть узнать можно было его только через бота, с которым я общался.
Так всё началось сначала.
Я попросил написавшего мне человека не томить, а сразу перейти к делу.
Похоже, это нисколько не повлияло на стиль общения данного индивида. Он будто не видел мои сообщения.
Я решил не играться в искателя мистики и решил просто ждать его следующих сообщений.
После этого я хотел задать пару вопросов этому человеку, но он добавил меня в блок. Вероятно, чтобы я «шевелился», а не задавал вопросы. Я снова начал думать. Вскоре ко мне присоединился мой друг, который, как и я, любит поискать всякое такое в Интернете. Правда, он делает это более осознанно и логично.
Вместе мы пришли к выводу, что 6 сентября все заражённые (миллионы?) пострадают от себя, если не найти лекарство. Однако, мы так и не поняли, что он подразумевает под «лекарством». После этого оставался следующий кусочек пазла – «распространи или умри». Но погибну не я (?).
Собственно, распространение я сейчас и стараюсь выполнить, дабы посмотреть, будет ли реакция дальше. Пока я набрал немного нового материала и прогулялся возле ближайших домов, но больше подобных объявлений не видел. Либо их забрали другие люди, либо смыло дождём.
Если кто живёт в Новосибирске – то, пожалуйста, поинтересуйся у друзей и знакомых, не видели ли они чего-то подобного. Если да – то я очень жду ответа. Вероятней всего, мне придётся писать вторую часть, так как, во-первых, я продолжаю искать, а, во-вторых, новый найденный материал сильно отличается от того, что было представлено в этой истории.
Возможно, в скором времени я смогу прикрепить один интересный файл, найденный на сайте с таймером. И да, чувак, сделавший часть всего этого, палить мой адрес (потому что я, возможно, тебя видел) в любом случае – плохая идея.
Пока в итоге получается, что:
• Некий человек знает о вирусе или заражении, которое как-то относится к большому количеству людей;
• 6 сентября будет полнолуние, а значит - что-то должно случиться;
• Вероятней всего, человек, наклеивший объявления, знает моё место жительства (я был не самым незаметным при срыве бумажных объявлений и после того, как уходил);
• Мне нужен отклик от людей, которые видели подобное или знают, кто с этим сталкивался;
• Возможно, это просто секта, но мне уже не так смешно, как в начале;
• Существует серия смертельных файлов (конкретно мне попался dead_b.exe, который пришёл в негодность, возможно существуют, другие варианты файлов).
Что-же, спасибо за трату времени на мою жизненную ситуацию. Извиняюсь, если всё это напоминает дневник с последовательными записями, ведь отчасти так и есть, поскольку все эти события я записывал не сразу. Я буду благодарен за любой отклик. Спасибо.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:47 by ComicsManПросмотров: 143Комментарии: 2
Ключевые слова: Смертельный файл реальная жизнь фото фотография сайт телеграм переписка сообщение скриншот авторская история