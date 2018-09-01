Чудовище

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:32

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:32 by

Чудовище было огромное, толстое. Страшное, клыкастое и лохматое. Грубое. Злое. И всегда голодное… А еще… очень грустное. А кто бы не был грустным, живи он в лесу совсем-совсем один? Особенно мокрой осенью. Или холодной зимой. Да и слякотной весной. Ну а жарким-прежарким летом в теплой лохматой шубе каково?Чудовище иногда встречало лесных зверей, которые его боялись. А иногда людей, которых опасалось оно. А вы бы не опасались шумных, странных, приезжающих в громыхающих вонючих повозках, включающих громкую музыку, хохочущих, жгущих костры, пугающих и иногда стреляющих зверей и оставляющих после себя огромные горы мусора? Мусор пах аппетитно, но на вкус был, мягко говоря, чудовищно противным.После такой трапезы Чудовище мучала изжога и терзала депрессия. И хотелось кого-нибудь сожрать. И вот однажды, в ноябре, в понедельник, жизнь Чудовища стала настолько невыносимой, что оно решило отправиться к человеческому жилью.— Подстерегу кого-нибудь, напугаю до смерти, и мне станет лучше, — рассуждало оно.Чудовище сидело в кустах и поджидало. Оно, кажется, даже уснуло, но вдруг открыло глаза и увидело перед собой маленькую девочку.— Привет, — сказала девочка.— Я тебя сожру! — прорычало Чудовище.— Зачем? — удивилась девочка.— Потому что я голодное, бездомное и несчастное.— Тогда пойдем ко мне домой, я угощу тебя конфетами. Можешь остаться жить у меня и больше не быть бездомным.— А у тебя найдется — где? — заинтересовалось Чудовище.— Ну, — задумалась девочка, — можно под моей кроватью — там самое безопасное место.— Разве я там помещусь? — сомневалось Чудовище.— Конечно! Там ведь помещается триллион разных вещей: и тапочки, и старая пуговица, и тайная тетрадь, и одежка любимой куклы, а еще домик паучка, пустая коробка, дырявый носочек, крышечка от тюбика зубной пасты и миллион миллионов пылинок, и тебе места хватит.Чудовище, конечно же, согласилось. А вы бы не согласились поменять слякотную мокрую улицу на самый настоящий дом? Придя к девочке, они тихонько, на цыпочках пробрались в ее комнату, и Чудовище сразу же залезло под кровать.— Как тут темно! — воскликнуло оно. — И пыльно! И тесно! Мне нравится…Девочка принесла с кухни конфет и засунула под кровать, чтобы Чудовище могло подкрепиться. И оно пообедало, сыто рыгнуло, свернулось клубочком и тут же уснуло.— Ты спишь? — спросила девочка, заглянув под кровать.— Да, — ответило Чудовище.Когда настала ночь, и девочка тоже легла спать, под кроватью началась какая-то возня. Чудовище ерзало, сопело и тряслось.— Почему ты не спишь? — спросила девочка.— Мне страшно, — ответило Чудовище.— Ничего не бойся. Я же с тобой.— А ты точно уверена, что сюда, под кровать, не придут никакие люди, не станут разжигать костры, жарить шашлыки, включать громкую музыку, а затем разбрасывать мусор.— Это вряд ли, — заверила девочка. — Маме это не понравилось бы, и она выгнала бы всех. Это точно. Так что спи спокойно.И Чудовище уснуло.***— Вставай. Пора в школу, — Чудовище высунуло лохматую лапу из-под кровати и аккуратно толкало Лизу в бок.— Не хочу-у-у! Не пойду-у-у! — отвечала девочка.— Надо, — Чудовище принялось длинным хвостом щекотать ей пятки. — Я там тебе смешинку в портфель положил.— Ага, смешинку, — недовольно проворчала девочка. — В прошлый раз из-за твоих смешинок меня с урока выгнали.— А ты ее на перемене выпускай. А в пенале две чудовищных любопытнинки, их можно на уроке.— Зачем две?— С подружкой поделишься.— А прыгалок насыпал?— Нет, — чудовище нахмурилось. — У тебя замечание в дневнике: «Прыгала на перемене по лестницам, врезалась в учительницу». Я видел.— Подумаешь… С прыгалками весело.Лиза села на кровати, потянулась. Затем убежала чистить зубы и завтракать. Из кухни она принесла бутерброд с колбасой, отдала Чудовищу, а сама принялась проверять портфель.— Ужас! Кисточки нет! Что теперь мне делать? По рисованию двойку поставят!Чудовище взяло ножницы, отрезало пучок своей шерсти, примотало к карандашу и отдало девочке:— Вот, держи.— Ах! — воскликнула Лиза. — Ни у кого такой нет!***— Знаешь, — сказал Лиза, — я нарисовала картину кисточкой из твоей шерсти.— Да?— Да. Она так всем понравилась, что ее забрали на конкурс.— Это хорошо.— И мне было так легко ею рисовать…— Просто там, на каждой шерстинке приятные воспоминашки и мечталинки…Девочка засмеялась и чмокнула Чудовище в большой мокрый нос.Чудовище чувствовало гордость за Лизу. Оно клыкасто улыбалось.***— Вставай! — Чудовище попыталось разбудить Лизу, но тут же почувствовало — что-то не так.Вошла Лизина мама, Чудовище тут же нырнуло под кровать и затаилось. Оно слышало, как Лиза застонала, как мама воскликнула:— У тебя температура! Да ты заболела! Сегодня в школу не идешь. Вызываем врача.Когда она вышла из комнаты, Чудовище выбралось из-под кровати, подняло руку Лизы.— Мне плохо, — грустно сказала та.Чудовище задумчиво почесало голову. Затем, вспомнив кое-о-чем, снова нырнуло под кровать, принялось рыться в своих запасах. От его суетливых поисков кровать дрожала и подпрыгивала.-—Что ты там делаешь? — слабым голосом поинтересовалась девочка.Появилась широко улыбающаяся голова Чудовища, затем его огромные лапы, что-то бережно сжимающие, затем туловище. Чудовище стало в полный рост и принялось посыпать Лизу каким-то сверкающим порошком.Лиза чихнула.— Сейчас дам тебе лекарство! — раздался голос мамы.— Что это? — спросила девочка.— Здоровинки, — ответило Чудовище и вернулось в свое убежище, потому что дверь уже открывала Лизина мама.Она потрогала лоб девочки, нахмурилась.— Странно… Ты не горячая. А ну-ка, держи градусник… И что у тебя здесь за блестки вокруг?..***— Вставай! На работу пора! — Чудовище под кроватью выгнуло спину, так, что кровать приподнялась, а спящая Лиза подскочила.— Отстань. Не пойду, — сонно отозвалась девушка.— Я тебе в сумку положил…— Не надо мне твоих смешинок и прыгалок! У меня взрослая солидная работа!— А почему тогда идти не хочешь?— Потому что… взрослая и солидная, — вздохнула Лиза, но все-таки села на кровати. — А еще нудная. А еще шеф на меня орет… Не знаю прям что делать.— Держи, — лапа вылезла из-под кровати протягивая спичечный коробок.— Что там? — спросила заинтересовано Лиза и уже начала было открывать.— Не смотри! — предупреждающе выкрикнуло Чудовище. – А то выпустишь… А он там один…— Кто?— Мой чудовищный рык. Как шеф начнет кричать, тогда и откроешь.Лиза посмотрела на коробок, загадочно улыбнулась, озорно захихикала и, вскочив с кровати, положила коробок в сумку.***— Можно тебя кое-о-чем попросить? — сказала грустная Лиза.— Да? — отозвалось Чудовище.— Сожри меня, пожалуйста…— Зачем? — удивилось Чудовище.Лиза не ответила, вместо этого она горько-горько заплакала.Чудовище вылезло из-под кровати, притянуло к себе и обняло рыдающую Лизу. Оно знало, что обнимашки всегда помогают, даже лучше, чем сжирание…***Лиза забежала в комнату. Она пела и кружилась. Чудовище присмотрелось, нахмурилось.— Ты выглядишь как-то странно, — сказало оно.Лиза не отвечала, она продолжала напевать.— Мне кажется или это романтичнинка, влюбленяшинка? Ты подхватила вирус!Оно быстро нырнуло под кровать за здоровинками. Щедро осыпало Лизу. Но ее затуманенный мечтательный взгляд не изменился.Чудовище озадаченно покачало головой.— Почему ты бесишься? — спросила Лиза. — Да, я влюбилась. Разве это плохо?— Вроде бы нет, — пожало плечами Чудовище. — Но мое сердце почему-то чудовищно не на месте…***Чудовище лежало под кроватью и впервые за все эти годы ему было здесь холодно и неуютно. Оно слушало, как на кухне Лиза ругается со своим парнем Витей.— Тебе давно нужно избавиться от своих чудовищ! — кричал мужской голос.— Чудовища… Оно одно, — тихо отвечала Лиза.— Ты просто сумасшедшая! Но вот что я тебе скажу: хочешь быть со мной, прогони прочь любых чудовищ. Или я или ОНО! Выбирай! — потребовал Витя.Чудовище не видело, но точно знало, что Лиза в ответ только заплакала. Ему стало очень, очень больно.***Чудовище сидело под кустом. На его нос капнула огромная мокрая капля, и несмотря на лохматую теплую шкуру, его пробрало до костей.— Ненавижу ноябри и понедельники, — думало Чудовище. — Всегда хочется кого-нибудь сожрать.Оно было злое и очень голодное. А еще совершенно бездомное.Послышался звук. Один из самых неприятных ему звуков — шум двигателя. Это означало, что в лес приехали крикливые, мусорящие люди. Чудовище, двигая боками и подгребая лапами, зарылось в опавшие листья с головой, закрыло глаза и заткнуло уши.Оно, кажется, даже уснуло, а открыло глаза оттого, что кто-то настойчиво бодал его в бок. Чудовище недовольно заворчало, повернуло голову и увидело… самого настоящего монстра!.. Черного, рогатого, с клочковатой тонкой шерстью, хоботом и длинными передними лапами. Монстр походил на обезьянообразного слоно-паука.— Ты кто? — удивленно воскликнуло Чудовище.— Я его нашел! — закричал кому-то Монстр.И тут же к ним подбежали двое запыхавшихся людей: одной из них оказалась Лиза, а вторым — незнакомый Чудовищу парень.— Ты почему убежало? — спросила девушка.— Ну-y-y, — промычало Чудовище.— Мы с Марком… Кстати, знакомься — это Марк, — Лиза указала на парня, — и с его подкроватным Монстром, — Лиза указала на рогатое существо, — знакомься — это Монстр.— Очень приятно, — жутко улыбнулся тот, протягивая худосочную лапку.— Мы тебя обыскались. Если бы не нюх Монстра, ни за что бы не нашли!Чудовище недоверчиво взглянуло на Марка, потом осторожно пожало лапку Монстра.Лиза присела и крепко обняла Чудовище за шею.— А Витя? — спросило оно.— А зачем он мне нужен, если не понимает, что без моего Чудовища я — не я, — прошептала Лиза ему на ухо. — Вот Марк — другое дело. У него тоже есть тот, кто живет под кроватью и понимает его лучше всех…— Опять влюбленяшинка? — нахмурилось Чудовище.— Нет… Любленяшинка… без «в».Чудовище внимательно посмотрело на Лизу. Его сердце было на своем чудовищном месте.— И правда. Без «в»… Тогда все в порядке.Автор - Владислав Скрипач.

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