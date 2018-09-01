ЧудовищеЧудовище было огромное, толстое. Страшное, клыкастое и лохматое. Грубое. Злое. И всегда голодное… А еще… очень грустное. А кто бы не был грустным, живи он в лесу совсем-совсем один? Особенно мокрой осенью. Или холодной зимой. Да и слякотной весной. Ну а жарким-прежарким летом в теплой лохматой шубе каково?
Чудовище иногда встречало лесных зверей, которые его боялись. А иногда людей, которых опасалось оно. А вы бы не опасались шумных, странных, приезжающих в громыхающих вонючих повозках, включающих громкую музыку, хохочущих, жгущих костры, пугающих и иногда стреляющих зверей и оставляющих после себя огромные горы мусора? Мусор пах аппетитно, но на вкус был, мягко говоря, чудовищно противным.
После такой трапезы Чудовище мучала изжога и терзала депрессия. И хотелось кого-нибудь сожрать. И вот однажды, в ноябре, в понедельник, жизнь Чудовища стала настолько невыносимой, что оно решило отправиться к человеческому жилью.
— Подстерегу кого-нибудь, напугаю до смерти, и мне станет лучше, — рассуждало оно.
Чудовище сидело в кустах и поджидало. Оно, кажется, даже уснуло, но вдруг открыло глаза и увидело перед собой маленькую девочку.
— Привет, — сказала девочка.
— Я тебя сожру! — прорычало Чудовище.
— Зачем? — удивилась девочка.
— Потому что я голодное, бездомное и несчастное.
— Тогда пойдем ко мне домой, я угощу тебя конфетами. Можешь остаться жить у меня и больше не быть бездомным.
— А у тебя найдется — где? — заинтересовалось Чудовище.
— Ну, — задумалась девочка, — можно под моей кроватью — там самое безопасное место.
— Разве я там помещусь? — сомневалось Чудовище.
— Конечно! Там ведь помещается триллион разных вещей: и тапочки, и старая пуговица, и тайная тетрадь, и одежка любимой куклы, а еще домик паучка, пустая коробка, дырявый носочек, крышечка от тюбика зубной пасты и миллион миллионов пылинок, и тебе места хватит.
Чудовище, конечно же, согласилось. А вы бы не согласились поменять слякотную мокрую улицу на самый настоящий дом? Придя к девочке, они тихонько, на цыпочках пробрались в ее комнату, и Чудовище сразу же залезло под кровать.
— Как тут темно! — воскликнуло оно. — И пыльно! И тесно! Мне нравится…
Девочка принесла с кухни конфет и засунула под кровать, чтобы Чудовище могло подкрепиться. И оно пообедало, сыто рыгнуло, свернулось клубочком и тут же уснуло.
— Ты спишь? — спросила девочка, заглянув под кровать.
— Да, — ответило Чудовище.
Когда настала ночь, и девочка тоже легла спать, под кроватью началась какая-то возня. Чудовище ерзало, сопело и тряслось.
— Почему ты не спишь? — спросила девочка.
— Мне страшно, — ответило Чудовище.
— Ничего не бойся. Я же с тобой.
— А ты точно уверена, что сюда, под кровать, не придут никакие люди, не станут разжигать костры, жарить шашлыки, включать громкую музыку, а затем разбрасывать мусор.
— Это вряд ли, — заверила девочка. — Маме это не понравилось бы, и она выгнала бы всех. Это точно. Так что спи спокойно.
И Чудовище уснуло.
***
— Вставай. Пора в школу, — Чудовище высунуло лохматую лапу из-под кровати и аккуратно толкало Лизу в бок.
— Не хочу-у-у! Не пойду-у-у! — отвечала девочка.
— Надо, — Чудовище принялось длинным хвостом щекотать ей пятки. — Я там тебе смешинку в портфель положил.
— Ага, смешинку, — недовольно проворчала девочка. — В прошлый раз из-за твоих смешинок меня с урока выгнали.
— А ты ее на перемене выпускай. А в пенале две чудовищных любопытнинки, их можно на уроке.
— Зачем две?
— С подружкой поделишься.
— А прыгалок насыпал?
— Нет, — чудовище нахмурилось. — У тебя замечание в дневнике: «Прыгала на перемене по лестницам, врезалась в учительницу». Я видел.
— Подумаешь… С прыгалками весело.
Лиза села на кровати, потянулась. Затем убежала чистить зубы и завтракать. Из кухни она принесла бутерброд с колбасой, отдала Чудовищу, а сама принялась проверять портфель.
— Ужас! Кисточки нет! Что теперь мне делать? По рисованию двойку поставят!
Чудовище взяло ножницы, отрезало пучок своей шерсти, примотало к карандашу и отдало девочке:
— Вот, держи.
— Ах! — воскликнула Лиза. — Ни у кого такой нет!
***
— Знаешь, — сказал Лиза, — я нарисовала картину кисточкой из твоей шерсти.
— Да?
— Да. Она так всем понравилась, что ее забрали на конкурс.
— Это хорошо.
— И мне было так легко ею рисовать…
— Просто там, на каждой шерстинке приятные воспоминашки и мечталинки…
Девочка засмеялась и чмокнула Чудовище в большой мокрый нос.
Чудовище чувствовало гордость за Лизу. Оно клыкасто улыбалось.
***
— Вставай! — Чудовище попыталось разбудить Лизу, но тут же почувствовало — что-то не так.
Вошла Лизина мама, Чудовище тут же нырнуло под кровать и затаилось. Оно слышало, как Лиза застонала, как мама воскликнула:
— У тебя температура! Да ты заболела! Сегодня в школу не идешь. Вызываем врача.
Когда она вышла из комнаты, Чудовище выбралось из-под кровати, подняло руку Лизы.
— Мне плохо, — грустно сказала та.
Чудовище задумчиво почесало голову. Затем, вспомнив кое-о-чем, снова нырнуло под кровать, принялось рыться в своих запасах. От его суетливых поисков кровать дрожала и подпрыгивала.
-—Что ты там делаешь? — слабым голосом поинтересовалась девочка.
Появилась широко улыбающаяся голова Чудовища, затем его огромные лапы, что-то бережно сжимающие, затем туловище. Чудовище стало в полный рост и принялось посыпать Лизу каким-то сверкающим порошком.
Лиза чихнула.
— Сейчас дам тебе лекарство! — раздался голос мамы.
— Что это? — спросила девочка.
— Здоровинки, — ответило Чудовище и вернулось в свое убежище, потому что дверь уже открывала Лизина мама.
Она потрогала лоб девочки, нахмурилась.
— Странно… Ты не горячая. А ну-ка, держи градусник… И что у тебя здесь за блестки вокруг?..
***
— Вставай! На работу пора! — Чудовище под кроватью выгнуло спину, так, что кровать приподнялась, а спящая Лиза подскочила.
— Отстань. Не пойду, — сонно отозвалась девушка.
— Я тебе в сумку положил…
— Не надо мне твоих смешинок и прыгалок! У меня взрослая солидная работа!
— А почему тогда идти не хочешь?
— Потому что… взрослая и солидная, — вздохнула Лиза, но все-таки села на кровати. — А еще нудная. А еще шеф на меня орет… Не знаю прям что делать.
— Держи, — лапа вылезла из-под кровати протягивая спичечный коробок.
— Что там? — спросила заинтересовано Лиза и уже начала было открывать.
— Не смотри! — предупреждающе выкрикнуло Чудовище. – А то выпустишь… А он там один…
— Кто?
— Мой чудовищный рык. Как шеф начнет кричать, тогда и откроешь.
Лиза посмотрела на коробок, загадочно улыбнулась, озорно захихикала и, вскочив с кровати, положила коробок в сумку.
***
— Можно тебя кое-о-чем попросить? — сказала грустная Лиза.
— Да? — отозвалось Чудовище.
— Сожри меня, пожалуйста…
— Зачем? — удивилось Чудовище.
Лиза не ответила, вместо этого она горько-горько заплакала.
Чудовище вылезло из-под кровати, притянуло к себе и обняло рыдающую Лизу. Оно знало, что обнимашки всегда помогают, даже лучше, чем сжирание…
***
Лиза забежала в комнату. Она пела и кружилась. Чудовище присмотрелось, нахмурилось.
— Ты выглядишь как-то странно, — сказало оно.
Лиза не отвечала, она продолжала напевать.
— Мне кажется или это романтичнинка, влюбленяшинка? Ты подхватила вирус!
Оно быстро нырнуло под кровать за здоровинками. Щедро осыпало Лизу. Но ее затуманенный мечтательный взгляд не изменился.
Чудовище озадаченно покачало головой.
— Почему ты бесишься? — спросила Лиза. — Да, я влюбилась. Разве это плохо?
— Вроде бы нет, — пожало плечами Чудовище. — Но мое сердце почему-то чудовищно не на месте…
***
Чудовище лежало под кроватью и впервые за все эти годы ему было здесь холодно и неуютно. Оно слушало, как на кухне Лиза ругается со своим парнем Витей.
— Тебе давно нужно избавиться от своих чудовищ! — кричал мужской голос.
— Чудовища… Оно одно, — тихо отвечала Лиза.
— Ты просто сумасшедшая! Но вот что я тебе скажу: хочешь быть со мной, прогони прочь любых чудовищ. Или я или ОНО! Выбирай! — потребовал Витя.
Чудовище не видело, но точно знало, что Лиза в ответ только заплакала. Ему стало очень, очень больно.
***
Чудовище сидело под кустом. На его нос капнула огромная мокрая капля, и несмотря на лохматую теплую шкуру, его пробрало до костей.
— Ненавижу ноябри и понедельники, — думало Чудовище. — Всегда хочется кого-нибудь сожрать.
Оно было злое и очень голодное. А еще совершенно бездомное.
Послышался звук. Один из самых неприятных ему звуков — шум двигателя. Это означало, что в лес приехали крикливые, мусорящие люди. Чудовище, двигая боками и подгребая лапами, зарылось в опавшие листья с головой, закрыло глаза и заткнуло уши.
Оно, кажется, даже уснуло, а открыло глаза оттого, что кто-то настойчиво бодал его в бок. Чудовище недовольно заворчало, повернуло голову и увидело… самого настоящего монстра!.. Черного, рогатого, с клочковатой тонкой шерстью, хоботом и длинными передними лапами. Монстр походил на обезьянообразного слоно-паука.
— Ты кто? — удивленно воскликнуло Чудовище.
— Я его нашел! — закричал кому-то Монстр.
И тут же к ним подбежали двое запыхавшихся людей: одной из них оказалась Лиза, а вторым — незнакомый Чудовищу парень.
— Ты почему убежало? — спросила девушка.
— Ну-y-y, — промычало Чудовище.
— Мы с Марком… Кстати, знакомься — это Марк, — Лиза указала на парня, — и с его подкроватным Монстром, — Лиза указала на рогатое существо, — знакомься — это Монстр.
— Очень приятно, — жутко улыбнулся тот, протягивая худосочную лапку.
— Мы тебя обыскались. Если бы не нюх Монстра, ни за что бы не нашли!
Чудовище недоверчиво взглянуло на Марка, потом осторожно пожало лапку Монстра.
Лиза присела и крепко обняла Чудовище за шею.
— А Витя? — спросило оно.
— А зачем он мне нужен, если не понимает, что без моего Чудовища я — не я, — прошептала Лиза ему на ухо. — Вот Марк — другое дело. У него тоже есть тот, кто живет под кроватью и понимает его лучше всех…
— Опять влюбленяшинка? — нахмурилось Чудовище.
— Нет… Любленяшинка… без «в».
Чудовище внимательно посмотрело на Лизу. Его сердце было на своем чудовищном месте.
— И правда. Без «в»… Тогда все в порядке.
Автор - Владислав Скрипач.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:32
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:32 by КосмонастьПросмотров: 2Комментарии: 0
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