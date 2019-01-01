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НЛО

Случай на охоте

Ну что ж, начнем.
Как-то раз я была в гостях у своей соседки, и разговор зашел об НЛО, я всегда верила во все необъяснимое и паранормальное, тогда нам и поведала эту историю бабушка Галя.

"Мой муж, Саша, частенько ходил на охоту, но после этого раза он как-то изменился, стал более замкнутым и каким-то испуганным, он будто бы был в недоумении… Так продолжалось на протяжении 2-3 недель, в конечном итоге мне это надоело, и я решила поговорить с ним и понять, что же всё-таки происходит с ним. Он долго упрямился и говорил, что все в порядке, но когда ты живешь с человеком и долго находишься с ним, то конечно же понимаешь, когда с ним что-то не то. Ну, в конечном итоге я разговорила Сашу... С его слов: "Галя, ты подумаешь, что я свихнулся и отправишь меня в лечебницу… Но все было действительно так, и этому есть доказательства.
В тот день я пошел на охоту, погода была прекрасная, так как я оставался на ночь там, я собрал палатку и развел костер на одной из опушек леса, которую я знал уже давно. Я поймал пару уток и, уже под вечер, уставший лег спать. Проснулся я рано, где-то в 5-6 утра, от непонятных неподалеку звуков и голосов. Я не перепугался, но когда вышел из палатки и увидел вдали непонятных существ, я потерял дар речи и пошёл туда... к ним. Было страшно, потому что я уже понял, что это НЛО... Их было трое, они заметили меня, но никакой агрессии не проявили....Они даже не перепугались меня… Всего лишь по доброму сказали: "Ты можешь не пугаться нас… Мы не хотим уничтожить Вашу планету, мы всего лишь изучаем ее".
Мне стало не по себе, но уже было не так страшно... У них были непонятные приборы, которые я никогда еще не видел. Рядом с ними была небольшая в диаметре яма, глубину я не проверил, не осмелился к ним подойти ближе. Затем я быстро собрался и решил уйти оттуда, я пошел домой. С тех пор меня мучает это, эта история звучит действительно глупо и нелепо, но я готов доказать, что это было!"

Затем Галя рассказала это близким друзьям Саши, и все вместе они пошли в этот лес, действительно нашли ту яму, решили прочувствовать глубину, попробовали опустить ветку, но она упала вниз. Друзья решили срубить березу и проверить глубину, закинув туда березу, они не увидели конца. Береза была около 6 метров.

На этом история подходит к концу. Я верю в это, лично я автор этой истории. Хочу, чтобы она распространилась не как выдумка, а действительно как история из жизни одного человека. К тому же я очень надеюсь, что это все действительно так, и что нашей планете не угрожает никакая опасность.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:38 by LeahПросмотров: 27Комментарии: 0
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Ключевые слова: НЛО охота яма авторская история

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