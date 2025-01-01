Крест

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:51

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 91 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:51 by

Эта история произошла со мной очень давно. В пору моей юности, но вспомнить мне пришлось её недавно.В то лето, в один несчастливый день, пропал мальчишка, наш сосед. Ему было 12 лет, и звали его Максим. Хороший мальчик, спортсмен, отличник, любимый и любящий сын и брат. В тот злополучный день он ушел гулять с друзьями, сказал родителям, что вернется к ужину. Они забили тревогу сразу, как он не пришел к 19 часам. Отец и брат пошли его искать. Они нашли друзей Максима, которые рассказали, что Максим еще три часа назад ушел домой, он сказал, что они с братом хотели починить велосипед. Брат, которого звали Влад, вспомнил, что они действительно договаривались заняться починкой велосипеда, но Максим к назначенному времени не пришел, и Влад решил, что Максим забыл или занят более важными делами. Вернувшись домой, отец мальчика написал заявление в милицию и поднял на ноги соседей и друзей. В поисках участвовали практически все жители поселка, включая и нас, детей. Мы заглядывали во все места, где мог находиться Максим. Взрослые обходили все гаражи и люки, прочесывали близлежащий лес и берег озера. Поздним вечером нас, детей, отправили спать, взрослые не ложились. Они вооружились фонариками и продолжали поиски. Утро не принесло хороших новостей. К поискам подключились милиция и ДНД. Сломленные горем родители не находили себе места. Когда тетя Вера заглянула к нам, мама уединилась с ней на кухне, они закрыли дверь и о чем-то там шептались. Результатом переговоров стало поручение мне отвести родителей Максима к старухе Бэлэнтэй. Старуха эта приходилась нам дальней родственницей. Однако близких отношений с ней мы не поддерживали. Она слыла ясновидящей и ворожеей. Мы были у нее один раз с мамой и теткой Светланой.У тетки пропал сын, мой кузен Егор. В начале зимы он ушел утром на работу и обратно не вернулся. Ни милиция, ни самостоятельные поиски не дали результата, и тогда тетка решила обратиться к старухе Бэлэнтэй. Тогда в первый раз мне пришлось с ней столкнуться. На вид старухе было много лет, но конкретный возраст сказать было трудно. Одетая в черный халатай, с черным платком на голове, она не походила на человека с экстрасенсорными силами. Когда мы зашли в дом, старуха обедала, она пригласила и нас разделить с ней трапезу. Мама с теткой вежливо отказались. Старуха не стала нас задерживать, она отложила в сторону тарелку с пирожками и поинтересовалась, что привело нас к ней. Тетка обстоятельно рассказала, что у нее случилось. Старуха Бэлэнтэй попросила фотографию Егора. Она положила ее на стол, затем возложила на фотографию руки крест на крест и закрыла глаза. Она как будто кого-то слушала. Затем она открыла глаза, убрала руки и протянула фотографию тете Свете со словами: «Не ищи своего сына, весной он вернется к тебе». Тетя очень обрадовалась. Она все благодарила и благодарила старуху, но та велела нам убираться прочь и не мешать ей. Всю обратную дорогу тетя благодарила маму за то, что та подсказала ей обратиться к старухе Бэлэнтэй. Всю зиму тетка жила надеждой, что Егор вернется домой. А весной, когда начал таять снег, она, возвращаясь из магазина, нашла своего сына у собственного подъезда под снегом. Как выяснилось позже, его убил сосед и закопал здесь же на месте убийства. Тетя Света не пережила смерти сына, их похоронили в один день.Вот и сегодня старуха Бэлэнтэй приняла нас, сидя за обеденным столом. Она положила руки крест на крест на фотографию Миши. Затем, закрыв глаза, она словно задремала. Открыв глаза, она сказала, что мальчика нет в живых, ищите его недалеко от дома. Тетя Вера стала говорить, что мы обыскали все вокруг, но так и не нашли Максима. Дядя Слава молча положил перед старухой пухлый конверт. Открыв его, старуха на минуту замолчала, а потом велела выйти на улицу и ждать. Через полчаса она вышла к нам, одетая всё в тот же черный халатай и чёрный платок. Ее образ дополняли только стоптанные галоши, одетые на теплые шерстяные носки. При ходьбе она опиралась на палку. Она довольно резво шла впереди нас. Выйдя к нашим двухэтажкам, старуха остановилась, закрыла глаза и, вытянув руку, указала перстом: «Ищите там». Там были заброшенные кладовки. Мы послушно пошли туда, хотя тетя Вера полушепотом твердила, что они уже были там не раз. Мы разделились. Ужасного крика дяди Славы мне не забыть и на смертном одре. Когда мы все в панике прибежали на крики родителей Максима, дядя Слава держал его на руках, прижимая к себе, а тетя Вера, громко крича, держала бездыханного Максима за руку. Он был полураздет, на горле были синяки. Это всё, что нам удалось рассмотреть. Взрослые отправили нас, детей, по домам, а сами бросились успокаивать родителей Максима. Кто-то вызвал милицию. Вечером прошел слух, что кого-то из жителей того дома, рядом с которым и нашли тело Максима, задержали. Позже на суде выяснится, что изверг, который убил Максима, хотел его изнасиловать, но получил отпор со стороны мальчика. Боясь, что Максим всё расскажет родителям, преступник лишил мальчика жизни. Сперва держал тело у себя, потом, воспользовавшись суматохой, вынес его в заброшенные кладовые, рассчитывая, что там уже искали и повторно обыскивать не будут.Через год после гибели Максима Господь привел меня в храм. Теперь на моей шее висел крест. Однако на первых порах он мне не нравился. Он мне мешал. Казался тяжелым и неудобным. Каждый день, принимая душ, снимал его и потом забывал надеть. Вспоминал только вечером перед сном, когда читал вечерние молитвы, где нужно было поцеловать нательный крест. На ночь надевал его, а утром в душе снова забывал.В один из таких дней к нам пришла мамина знакомая, у них пропал сын в Ленинграде, где учился, и она просила маму свести ее со старухой Бэлэнтэй. Мама попросила меня проводить свою знакомую к старухе Бэлэнтэй. Сказано — сделано. Было лето, одеваться было не нужно, только нацепить шлепки. Дошли мы быстро. Старуха, как обычно, сидела за кухонным столом. Мамина знакомая обрисовала свою ситуацию и дала старухе фотографию. Старуха отработанным движением скрестила на ней ладони и, закрыв глаза, прислушалась к кому-то. Мы ждали, что старуха, как всегда, скажет что-то дельное, но она молчала. Только крепче жмурила глаза. Потом лицо ее исказила гримаса боли, как будто она обожглась или порезалась. Она вдруг ткнула в мою сторону пальцем и прорычала неестественным хриплым голосом: «Убирайся, убирайся прочь и никогда, никогда не приходи ко мне». Нужно ли говорить, что повторять мне не пришлось. Пулей вылетел из дома ведьмы и поклялся никогда сюда не возвращаться.Той ночью мне плохо спалось, было жарко, я ворочался на скомканных простынях и нещадно потел. Вдруг меня словно подбросило в кровати, меня охватил ужас, я вдруг понял, что мне нужно бежать к входной двери и закрыть ее на замок. Меня всего трясло, я бросился к входной двери, повернул задвижку замка, накинул цепочку и остановился, услышав в коридоре чьи-то шаркающие шаги и стук палки о пол. Волосы встали у меня на голове дыбом. Мурашки побежали по спине. В квартире царила могильная тишина. Я чувствовал себя одиноким и беззащитным. Казалось, я остался один во всем мире. В ночной тишине раздался хриплый голос старухи Бэлэнтэй: «Открой мне дверь, мальчик. Открой по-хорошему, тебе никто не поможет, никто не встанет, чтобы помочь тебе. Открой мне дверь». Но я молчал, инстинктивно я чувствовал, что с ней нельзя разговаривать. Мне было очень страшно, я чувствовал, что если поддамся на уговоры ведьмы, то нас всех ждет беда. Ноги меня не держали, я присел на корточки у двери, сердце бешено колотилось. Чтобы успокоить его, положил руку на грудь и коснулся креста. Сразу в голову мне пришли слова молитвы «Отче наш». Я начал молиться. Как только в голове моей зазвучали слова молитвы, мне сразу стало легче. За дверью я чувствовал бурю, ведьма злилась, она царапала дверь и шипела, как змея. Не знаю, как долго я просидел так у двери, повторяя и повторяя слова молитвы. Утром меня нашли спящим у порога двери родители, а дерматин, которым была обита входная дверь снаружи, весь был исцарапан, родители решили, что это кошки поработали. С тех пор я всегда ношу крест, не снимая его нигде. Сына своего мамина знакомая нашла, если вдруг кому-то интересно.Прошло много лет, ушли в мир иной мои родители. Выросли мои дети, когда однажды в теплый летний вечер к нам в дверь позвонили. Открыла дверь моя жена, Елена, она крикнула, что ко мне кто-то пришел. В дверях стоял мальчик, он сказал мне, что моя тетка Бэлэнтэй умирает и она просит меня прийти к ней. С последними словами посланец тетки развернулся и бросился бежать. Всё это время, пока он говорил, меня не покидало ощущение, что я где-то видел этого мальчугана, но где и когда? Чуть позже за ужином, когда я рассказал Елене, кто такая старуха Бэлэнтэй, я вдруг понял, кто был этот мальчик, и мурашки пошли у меня по спине, я побледнел и ухватился за стол, чтобы не упасть. Лена бросилась ко мне с вопросом, что случилось? Я ответил, что вспомнил, где я мог видеть этого мальчика. Это был он, Максим, мой пропавший и найденный мертвым сосед…

Ключевые слова: Ведьма пропавший ребенок Смерть Крест крещение авторская история

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