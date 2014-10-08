Заброшенный детский лагерь

Arina Florence Просмотров: 348 Комментарии: 1 +5 Вчера, 11:00 by

Это произошло, когда мне было 10 лет. В то время меня летом частенько отправляли в загородные детские лагеря. В середине июня я как раз находился в одном из таких лагерей с другими обреченными отдыхающими детьми. В один прекрасный день мы с друзьями узнали, что недалеко отсюда есть еще один лагерь, но заброшенный, о котором ходили жуткие слухи. Нас это настолько заинтересовало, что мы решили пробраться туда и посмотреть, что это за место.Самый умный из нас (естественно, потому что он носил очки), Кирилл, сказал, что "Нельзя просто так взять и попасть в заброшенный лагерь", поэтому нам пришлось проработать гениальный план, который заключался в том, что... по сути мы просто берем и попадаем туда, только идем поздно ночью, чтобы нас никто не видел.И вот наша группа малолетних дебилов, юных исследователей, состоящая из трех человек (меня, Кирилла и Глеба), собралась в 3 часа ночи и незаметно покинула корпус, который на ночь закрывался не на ключ, а на задвижку. Мы вышли из лагеря через одну из многочисленных дыр в заборе и отправились к месту назначения.Вскоре перед нами предстали ворота, за которыми виднелись заброшенные здания и всякие мелкие сооружения, которые можно найти на детских площадках. Дыр в заборе мы не обнаружили, так что просто перелезли на ту сторону.- Пойдем в третий корпус, - с азартом сказал Глеб. - Там есть "Комната Забвения!"Мы знали о ходивших об этой комнате слухах. Легенда гласила, что тот, кто зайдет в эту комнату ночью и пробудет там несколько минут, навсегда исчезнет из мира.- А где окажется тот, кто исчезнет? - спросил я.- Как это "где"? Нигде! - ответил Кирилл.- Ну где-то же он должен оказаться, - не понял я.- Тогда ты это и проверишь, - подбивающе бросил Глеб. - Зайдешь туда, мы закроем дверь, а через пять минут откроем. А потом ты расскажешь нам, где был.- Фигня все это, - я махнул рукой.- Значит, тебе будет не сложно это сделать, - ответил Глеб.- Хорошо, без проблем, - невозмутимо сказал я и представил, как все будут удивляться моему бесстрашию.Мы вошли в третий корпус и дошли до нужной комнаты. Честно говоря, мне тогда стало очень страшно. Внутренняя сторона двери была вся усеяна царапинами и надписями, среди которых ярко выделялись: "Выпустите меня", "Хочу домой", "Они идут" и "Куда все подевались?" Внутри самой комнаты был настоящий бардак - повсюду были разбросаны разные бумажки, клочки ткани и картона. Среди всего этого находились три перепачканных грязью кровати.- Ну что? Струсил? - с насмешкой спросил Глеб, видимо заметив, что я переменился в лице.- Нифига, - бодро сказал я и, спрятав свой страх подальше, зашел и сел на кровать. - Закрывайте!Они удивились моему настрою и молча закрыли дверь. Я остался один в этой комнате. Мой страх начал расти, и уже через минуту я поспешно вышел оттуда.- Эй, ты слишком мало там пробыл, - сказал Глеб. - Даже минуты не прошло!- Да, тебе нужно было подольше там посидеть, - поддержал его Кирилл. В итоге я снова пошел в комнату, и они закрыли дверь. Страх опять начал быстро увеличиваться, но я держался изо всех сил. На этот раз я смог просидеть так минуты четыре и после этого попытался выйти.Дверь не открывалась... Я толкал изо всех сил, но она даже на миллиметр не сдвигалась.- Это не смешно! - кричал я. - Откройте дверь! Выпустите меня!Но дверь все также не открывалась. Спустя какое-то время я перестал долбить в нее и прислушался. Я рассчитывал услышать тихий смех своих друзей этих засранцев, но стояла полная тишина. Совершенно не было слышно никаких звуков. Я понял, что они чем-то подперли дверь и удрали, бросив меня здесь. Вот уроды! Попытавшись еще полчаса выбить дверь, я понял, что у меня не получится. В слезах я сел на грязную кровать и стал ждать, когда они сами ее откроют.Я просидел так довольно долго, возможно, час или даже больше. В какой-то момент дверь комнаты приоткрылась, издав негромкий скрип. Я вскочил и выбежал в коридор, но никого там не увидел. Прислушавшись, я ничего не услышал и подумал, что эти засранцы где-то затаились и сейчас выскочат, чтобы напугать меня... Но никто так и не выскочил.Я побрел назад в лагерь, считая, что если они остались где-то позади, то и хрен на них, в любом случае они вернутся. Пока я шел, то не мог не заметить, что стало как-то очень тихо. Слишком тихо. Но я не придал этому значения и уже зашел на территорию своего лагеря, как вдруг мой взгляд остановился на валявшемся клочке бумаги. Я поднял его и обнаружил, что это было объявление о пропаже... О пропаже меня! На нем было мое фото и надпись о том, что пропал ребенок."Как это я пропал, если я здесь? Меня не было макисмум два часа! Что за фигня?" - подумал я и побежал к своему корпусу.Подбежав ко входу, я увидел, что дверь открыта на распашку. Когда я зашел внутрь, то чуть не упал от неожиданности - все выглядело так, будто было уже давно заброшено. Повсюду валялся мусор, везде была грязь, паутина и большие слои пыли. В ночной темноте я забегал во все комнаты, где каждый раз обнаруживал только разбросанный повсюду хлам. В слезах я остановился посреди коридора и пытался понять, что происходит."Как это где? Нигде!" - всплыло в моей голове. Вдруг я услышал где-то сзади непонятные шорохи.Я обернулся, ожидая увидеть кого-нибудь из знакомых мне людей, но... Вместо этого на меня смотрело что-то жуткое. Я не видел всех деталей, но оно напоминало слегка скрючившегося человека, силуэт которого замер в конце коридора. Его голова была слегка наклонена вбок, руки застыли, будто остановившись во время какого-то странного танца, согнувшись в локтях между собой в разные стороны, с неестественно выгнутыми кистями рук. Ноги были скрещены и прижаты друг к другу коленями.Я стоял и смотрел на эту фигню, а она смотрела на меня. Это продлилось секунд десять, после чего эта штука вдруг подорвалась и рванула на меня, сгибая ноги под неестественными углами и тряся руками. Я побежал, дав фору всем известным чемпионам и пересекая все лестницы за пару шагов, вылетел на улицу. Я несся в сторону забора прочь из лагеря и думал, что оторвался. Но посмотрев назад, я увидел, что это чудовище не отстает, чересчур быстро шевеля кривыми ногами и мотая головой в разные стороны. Здесь было светлее, чем в здании, и теперь я смог различить большие черные глаза, смотрящие на меня. Я закричал и постарался побежать еще быстрее. Шмыгнув через дыру в заборе, я забежал в лес и стал нестись дальше, уворачиваясь от деревьев. Но в какой-то момент я не смог нормально оббежать дерево и врезался в него, разбив себе нос и упав на землю. Что было дальше, я запомнить не смог.Глеб с Кириллом не смогли открыть ту дверь ночью после того, как я зашел туда второй раз. Они не слышали меня, поэтому решили, что я их разыгрываю, и просто пошли назад к своему лагерю (типичные друзья).На утро обнаружилось, что я так и не вернулся. Им пришлось рассказать, что мы ходили в заброшенный лагерь и я остался там. Эта новость повергла вожатых и других сотрудников в небольшой шок, так как никакого лагеря рядом с нашим никогда не было... И более того - все дети с удивлением говорили, что первый раз слышат об этих слухах.Никакие объявления никто печатать и не собирался. Поисковые отряды с полицией прочесали все вокруг и на следующий день все-таки нашли меня в лесу на расстоянии нескольких километров от лагеря. Я был весь в ссадинах, синяках и порезах и никому ничего не говорил. На моей голове появилось несколько седых волос. Что было со мной, где я был и как выбрался - никто не знает. После этого я несколько раз посещал психолога, который пытался объяснить мне, что то, что я помню - ложные воспоминания, которые я себе внушил под действием страха.Я бы мог в это поверить, но мне не дает покоя лист бумаги, который я сжимаю в руке."Внимание, пропал ребенок! Ночью такого-то числа ушел из летнего лагеря и не вернулся. Всех, кто имеет по этому поводу какую-либо информацию, просим незамедлительно сообщить в полицию."Мне и самому хотелось бы иметь об этом хоть какую-то информацию и, учитывая все обстоятельства, меня одолевают сомнения...Конечно, произошло много странных вещей, и большую часть из них я объяснить никак не смогу, но... Кто знает, возможно, я, как и говорилось в тех легендах, и вправду навсегда пропал из своего мира, в котором меня так и не нашли. А теперь нахожусь в другом, очень похожем, в котором никогда не было второго, заброшенного лагеря, про который здесь никто и никогда не слышал...Автор - Rorroh.

Ключевые слова: Заброшенный лагерь страх комната параллельный мир

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