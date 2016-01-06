Я пришёл попрощаться и вернуть тебе долг

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 122 Комментарии: 1 +3 Вчера, 20:27 by

Деньги опять закончились. Странная какая-то картина вырисовывается с деньгами в жизни Алексея. То их, что называется, куры не клюют, а то вдруг бац и они снова на нуле. Надо подумать. Когда их много, Лёшка привык бросаться ими, давать друзьям в долг, собирать шумные вечеринки, путешествовать...Первым из должников на память пришёл друг Стёпка. Сумму он занял немалую. Да, сроки они не обговаривали, но сейчас такой момент, что Алексею любая копеечка была бы к месту.Лёша набрал номер друга. Долгие гудки. Но никто не ответил. Придётся позвонить чуть позже. Однако через какое-то время зазвонил мобильный и на экране высветился Стёпкин номер.- Алло.- Здравствуйте. Вы недавно звонили на этот номер. Кто вы?Женский голос, звучавший в трубке был чем-то опечален и звучал очень тихо. Алексей вдруг подумал, что за те полгода, которые он не видел Стёпу, в его жизни могли произойти какие-то перемены. Ну например, он снова женился и возможно ему сейчас отвечает его жена.- Да, я звонил! Добрый вечер. Я друг Степана - Алексей. Вы бы могли дать ему трубку?В трубке послышалось всхлипывание, потом женщина немного откашлялась и ответила:- Извините, но Стёпы больше нет. Сегодня девять дней как...Я могу вам чем-то помочь?Сказать, что Лёша был ошарашен этим известием, означает, ничего не сказать. Они со Степаном дружили ещё со школы. Только в последнее время немного отдалились. Лёша был даже склонен думать, что произошло это сразу, как он дал другу в долг крупную сумму, даже не спросив, на что она ему нужна. Но теперь...Не этично как-то спрашивать у незнакомки за долг Степана. Алексей тщательно подбирал слова:- Простите. Я не знал. А отчего он...А вы ему кто...- Я - Альбина. Его двоюродная сестра. Нам сказали, что оторвался тромб. Но он никогда не жаловался на здоровье. Разве это годы для мужчины? Так я могу вам чем-то помочь?- Извините ещё раз, а он ничего мне...для меня не оставил?В трубке послышалось, как женщина у кого-то спрашивает про него, упоминая его имя. Лёше даже почудился голос бывшей жены Степана. Потом женщина ответила:- Нет. Но вы можете сказать толком, о чём идёт речь?- Ничего. Простите и примите мои соболезнования.Алексей закончил разговор и положил мобильник на кухонный стол. Выпить что-ли? Помянуть и друга и деньги. Ну а что теперь сделаешь? Не будешь же напрягать дальнюю родню друга этим Стёпкиным долгом. Да и расписки у Алексея никакой нет. Не доказать, что он их давал ему.На улице как-то быстро потемнело. Лёша включил свет и подошёл к окну с бокалом коньяка в руке. Сделал большой глоток и подержал напиток во рту, потом сглотнул его, ощутив горечь. Но это была горечь не от крепости напитка. Вот так живёшь, суетишься, бежишь куда-то. Всё мечтаешь, что потом, в старости отдохнёшь. А сама старость кажется ещё далеко-далеко. Не говоря уже о...Эта "девица с косой" умеет рушить чужие планы и мечты, как никто другой.Благодаря хорошей дозе коньяка, принятого на грудь, Алексей уснул почти сразу, едва голова коснулась подушки. Ему снилась какая-то ерунда. Девушка в клетчатом пальто и с чёрным шарфиком, небрежно намотанным вокруг шеи. И красная сумка на её плече, совсем не подходящая под основной стиль в одежде. Она шла куда-то быстрым шагом, а Алексей почему-то шёл за ней по пятам. Она не оглядывалась, но казалось, что она чувствует его у себя за спиной, оттого странно ёжила плечи...Лёша протянул руку, чтобы коснуться её плеча и...проснулся.Во рту ужасно пересохло. Не включая свет, он прошёл на кухню и достал из холодильника бутылку минералки. Подошёл к окну и посмотрел на улицу. Уже начинает светать. Алексей обратил внимание на своё отражение в стекле. И рядом с его лицом...на него смотрело отражение...Стёпки! Тот широко улыбался, точно бы приветствовал друга. Лёша испуганно оглянулся и выронил бутылку с водой на пол. Нет, на кухне он был один. Да это и понятно, Стёпки не могло быть на его кухне, не могло...Прошло несколько дней. Проблема с деньгами на время решилась, он просто продал несколько акций, в убыток, но что поделать.Алексей возвращался домой. По пути зашёл в магазин и купил себе продукты на ужин. На выходе из магазина он увидел...её! Девушку из его сна. Клетчатое пальто, большой чёрный шарф, красная несуразная сумка на плече. Он прибавил шаг и пошёл за ней. Зачем? Он и сам не мог ответить себе на этот вопрос. Но ведь во сне он шёл за ней зачем-то...- Девушка!Несмело окликнул он её. Она не обернулась, но ускорила шаг.- Девушка, подождите пожалуйста!Алексей тянул руку к её плечу и она остановилась, обернулась и спросила:- Вы это мне?Лёша не ожидал, что она так резко обернётся и врезался в неё. Потом посмотрел ей в лицо. Нет, он её не знает. И что теперь? Что он ей скажет? Вы мне снились? Глупо. Подкат достойный малолетки. Он стоял и молча смотрел на неё, а она немного нервно сказала:- Вы, наверно, ошиблись. Извините, но я тороплюсь.Она снова пошла, а он остался стоять. Дичь какая-то. Зачем он её остановил? Алексей повернулся и пошёл по направлению к своему дому. У самого подъезда его окликнули:- Алексей?Девушка в клетчатом пальто стояла за его спиной:- Вы же Алексей, да?- Да.Она сняла с плеча красную сумку и засунула в неё руку, потом достала оттуда фотографию и протянула его Лёше:- Простите, я вас не сразу узнала. Но как вы...Меня? Мы же никогда не были знакомы?Алексей взял фотографию и посмотрел на изображение. Он вспомнил когда она сделана. Года три назад они со Стёпкой и ещё парочкой друзей сплавлялись на плоту по реке. То ещё было приключение! Этакий чисто мужской отдых. С рыбалкой, песнями под гитару, преодолением речных перекатов...- Я - Наташа.Девушка протянула Алексею руку и тот её слегка пожал.- А...Наташа, вы...- Я девушка Стёпы. Мы не афишировали наши отношения. До определённого момента я была замужем. Мы ждали моего развода, чтобы оформить наши отношения.Понятно. Да, он мне о вас ничего не рассказывал. Последние полгода мы с ним практически не общались...Наталья забрала из рук Алексея фотографию и убрала её в сумку:- Это из-за меня...Вернее, из-за моей мамы. Она сильно болела, нужна была операция. Степан помогал нам, даже финансово. Но болезнь мамы была уже на последней стадии и операция не помогла.- Когда это было?- А вот как раз полгода назад всё это и случилось...- Так получается вот на что он занимал деньги?Алексей не заметил, как произнёс эти слова вслух. Наташа вдруг как-то сразу сникла:- Он у вас занимал деньги? На операцию моей мамы? И ведь ни словом не обмолвился. Нашёл деньги за несколько дней и только сказал, мол, не переживай, всё нормально, авось, не последние...Я...Девушка опустила глаза и тихо произнесла:- Простите, но я не смогу вернуть вам эти деньги. У меня только однушка, доставшаяся мне от мамы в наследство. Если я её продам, мне негде будет жить, да и не хватит вырученных за неё денег на долг...Алексей почувствовал, как лёгкий холодок пробежал по спине:- Да что вы! Разве я с вас спрашивал!..А хотите чай или кофе? Мы с вами уже давно стоим, ноги начинают замерзать...Не стесняйтесь, пойдёмте!Лёша открыл дверь и, придерживая Наташу за локоток, зашёл с ней в подъезд.- Уютно у вас тут...Сказала Наталья, сняв в прихожей сапоги и пальто, и усаживаясь на диван. Алексей включил на кухне кофемашину и спросил оттуда:- Я буду кофе, а вы?- Да, мне тоже кофе, если можно с молоком, но без сахара.- Окей!Они сидели на кухне и разговаривали. Наташа рассказывала, как примерно год назад познакомилась со Степаном. Оказалось, что они даже не были близки в постели. Когда у них всё по-настоящему закрутилось, Наташа как раз узнала о вердикте врачей о болезни её мамы. А потом и Стёпа...- Мне иногда кажется, что я самая несчастливая на этой планете. Но не всем же такое наказание с небес. Когда всё это случилось с мамой, я подумала, может так нельзя было думать, но я подумала, что у меня зато теперь есть Стёпа и я не буду одинока...Но...И он...Точно бы кто-то наказывает меня за что-то.Алексей смотрел на девушку. Так-то всё при ней. И фигура, многие бы обзавидовались. С одеждой вот да, как-то неумело что ли она одевается. Не неряшливо, а именно неумело, как если бы человек совсем не следит за модой, а носит ту одежду, в которой ему уютно.- Надо идти. Спасибо за кофе.Наташа встала и пошла в прихожую.- Я вас провожу, уже поздно...Бросился было за ней Лёша, но Наташа улыбнулась и сказала:- Да что вы! Мне отсюда всего одну остановку идти. Я же теперь живу в маминой квартире. Родственники Стёпы сразу попросили меня с вещами на выход после его...- Так вы рядом живёте? А мы с вами никогда раньше и не виделись...Бывает же.Странно, но почему-то Алексею не хотелось, чтобы она уходила.- Мы можем как-нибудь встретиться?Спросил он, протягивая ей её красную сумку. Девушка заметно засмущалась и ответила:- Не сейчас...Пусть пройдёт сорок дней...Хорошо?Алексей согласно кивнул.Он смотрел в окно, как она вышла из подъезда, как быстрым шагом пошла по двору и скрылась за углом дома. Дурак! Ни телефон не спросил её, ни свой ей не дал...Он думал о ней все эти дни. Целый месяц. Удивительно, ведь он не был обделён женским вниманием и раз сто уже мог позвать кого-нибудь в ЗАГС. И навряд ли какая из его девушек отказалась бы от такого предложения. Но вот эта Наташа. Какая-то она другая. Вроде бы и ничего особенного, а чем-то она его смогла заинтересовать.Алексей не знал точную дату сорока дней Стёпы. Но случилось нечто, что заставило его вдруг поверить в потустороннее.В тот вечер он вернулся домой поздно. Была вечеринка в честь дня рождения жены друга Кирюхи. Конечно же выпили и не мало. Кирилл потом вызвал Лёхе такси и отправил его уже за полночь домой, потому как тот еле держался на ногах.Лёша не раздеваясь плюхнулся дома на диван и крепко заснул. Проснулся он от ужасного холода в комнате и оттого, что кто-то тряс его за плечо. Он открыл глаза и в почти кромешной темноте заметил тёмный силуэт, стоящий рядом.- Не пугайся, дружище!Это же голос...- Стёп?- Ну да! Тут такое дело...Понимаешь, мне уходить пора. А я же тебе долг так и не вернул. Я знаю, они тебе нужны. Но мне, сам понимаешь, с того света их тебе не передать, да и нет их там. Ты вот что...Знаешь же, что я каждую неделю билет лотерейный покупал и так много лет. Вы надо мной подшучивали ещё! Смешно, но билет, тираж которого состоялся в день моего ухода - выиграл. Не то чтобы много, но под два миллиона. Это чуть меньше моего долга тебе, но всё же. Конечно налог вычтут ещё. Билет этот у Наташи в паспорте лежит. Точно я что-то почувствовал тогда. Ей его отдал. Родственнички-то мои, видишь, как с ней сразу...Она отдаст тебе.Алексей смотрел на говорящую тень и молчал. Сначала он подумал, что он спит. Но тень столько всего наговорила...И про Наташу и про долг...- И ещё, Лёшка! Ты Наташку обижать не вздумай! Я ведь и с того света за неё впрягусь если что! Понял?Лёша проморгался, потёр глаза и ответил:- Понял. Подожди, Стёп! Если ты уже...того...Как там всё устроено?..Стёпкина тень тихо рассмеялась:- Откуда же мне знать, если я всё ещё тут. Вот завтра и узнаю только. А ведь вот какая же фортуна гадина и зараза. Столько лет покупать билеты лотерейные в надежде на выигрыш. И надежда-то оправдалась, только на что он мне теперь...Ну хоть с тобой немного рассчитаюсь.В окнах забрезжил рассвет. Комната начала наполняться жёлтым мягким светом.- Стёпка, Стёп, ты ещё тут?Алексей оглядел комнату. Тени нигде не было. Уф, неужто всё, что он услышал - правда? Поверить в это, означает, признать, что есть проблемы с головой и огромные проблемы.Лёша встал, умылся, побрился. Потом оделся и собрался выйти из дома, когда зазвонил дверной звонок. На пороге стояла Наташа. Бледная и напуганная.- Можно...к тебе?Она вдруг перешла сразу на "ты", но Алексею это даже понравилось, чего уж "выкать", если у них есть общий друг. А точнее - был.- Да, конечно, проходи!Наташа сняла пальто и разулась, потом спешно прошла в комнату и встала у окна:- Сегодня Стёпе сорок дней. И...Он приходил...Подожди, только...не подумай обо мне чего такого...Стёпа говорил со мной...и...вот...Она достала из сумки паспорт в красной обложке, открыла его и извлекла оттуда лотерейный билет, сложенный вчетверо:- Стёпа велел отдать его тебе. Я не проверяла, но он заверил меня, что он выиграл. А он тебе должен.На глазах девушки блестели слёзы:- Я не сумасшедшая...Но...Мама не приходила ко мне попрощаться...А он пришёл. Думала, что сплю...- Тоже так думал...- Что?Наташа подняла заплаканные глаза и посмотрела на Алексея. Тот приобнял её, пытаясь унять дрожь в её теле и сказал ей на ушко:- Он и ко мне сегодня приходил.Девушка отстранилась и удивлённо посмотрела ему в глаза:- Правда? Значит, ты мне веришь?- Верю! А ещё он обещал достать меня и с того света, если я тебя обижу.Наташа вытерла слёзы рукой:- Узнаю Стёпу. Неугомонного Стёпу...Не смог уйти просто так...- Да.Они ещё долго стояли у окна обнявшись. Казалось, что весь огромный мир сейчас сузился до размера этой комнаты, где двое, ещё совсем недавно незнакомых людей, вдруг оказались ближе друг другу, чем кто-либо в этом огромном белом свете. И кто знает, было ли им суждено встретиться, если бы не сны, не приход Стёпы, чтобы отдать долг и попрощаться навсегда...-------------------Предвосхищая главный вопрос - да, билет действительно оказался выигрышным. До того, как Степан пришёл и сообщил о нём, Алексей уже решил забыть о долге Степана и не рассчитывал на эти деньги. Часть из них они с Наташей потратили на памятник и оградку на могилке Степана. Примерно через год после описанных выше событий, Наташа и Алексей поженились. Своего первенца вы, думаю, догадываетесь, как они назвали.Мы можем с вами биться лбами, как бараны, доказывая, что такого быть не может, самые большие скептики опять будут подкидывать в небеса камни и утверждать, что ТАМ ничего нет. Но и им будет дозволено говорить так ровно до той поры, пока не придёт их срок, убедиться самим в наличии того света.Автор - Ольга Мильгунова.

Ключевые слова: Алексей друг Степан долг внезапная смерть билет сорок дней прощание

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