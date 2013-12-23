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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

daw_squealer Просмотров: 200 Комментарии: 2 +1 Вчера, 22:05 by

— Да выключи свой фонарик! И без него светло: полнолуние, безоблачно.— Я же не хочу споткнуться о корягу, - повернулась к Ире впереди идущая Маша.— В лицо! В лицо точно светить не надо! – зашипела она, как вампир от солнца, спрятавшись в рукав свободной кофты.Не без фонарика было светло – с ним темно. Тьма нехотя отступает с голубоватой дорожки, чтобы многократно отыграться на ночном лесу. Взгляд тонет, путается в деревьях, и мрак облепляет его цепкими щупальцами.Колебания от шагов еле заметны, но оборачиваются изломанным танцем теней даже от того, чему, казалось бы, не положено её отбрасывать: настолько оно мало и незначительно. Скажите на милость, заслужил ли тень гриб? Какое право он имеет пугать ею людей?Тень глотком сжирает пол поляны, стоит Ире об этом подумать.— Свинушка! – светит на мокрую шляпку присевшая на корточки Маша. Та несмело пытается слепить в ответ, отбиваясь мокротой от чужого в ночи луча.— Ты собираешься положить её в рюкзак? Нужен повод постирать? И нужен нож, потому что срывать грибы неправильно…— Нет, конечно. Человеку нужна наша помощь, какие грибы.— Ай, посвети ещё пять сек.Пять сек растягиваются на порядок, как тени от нет-нет да подрагивающего фонаря, пока Ира ругается с макрорежимом, приминает палкой мешающую траву – не рвать же – и пристраивает листочек.— Ну симпатичный же гриб, как не сфоткать. Всё, больше не свети. Никуда. Выключай, ну!— Кто на поисках ходит без фонаря?— Ты думаешь, мы не заметим тело?— Да, не заметим. А тебе, кажется, вообще всё равно, найдем ли мы бабушку.Ира даже спорить не стала. Ей было жалко бабушку, заблудившуюся в лесу. Настолько, что она ломанулась в выходную ночь в соседнюю область, чтобы с подругой дать ей шанс снова напечь блинов внукам. Было жалко. Когда она соглашалась.Сейчас у неё устали ноги и глаза, она замёрзла, а энергетик не спас от желания спать. И у неё даже не было гарантии, что бабушка потерялась именно в отведенном им участке леса. На фоне часов с момента пропажи минута на свинушку роли не играла, хотя и за неё подуколола совесть.Пожалуй, Ире всё равно.— А ты говоришь, фонарь не нужен. Щас бы ка-ак грохнулись, вот какой… - Маша застыла на краю оврага, не договорив.А вот и бабушка. Вроде бы дёрнулась – но нет, фонарик застыл, и девушки увидели недвижимое тело.— Давай отбой, - Ира приноравливалась поставить вниз ногу, чтобы самой не полететь кубарем.— По ориентировке куртка красная… - Маша тоже хочет спать, и её мозг не складывает детали.— Тут же ещё не граница с тем, где можно встретить других поисковиков?— Да вроде нет.— Может, бабуле стало жарко, и она разделась?— Кто-то ещё, наверное. Две пропажи в одном лесу в одну ночь…Ира тем временем скачками добралась до тела и решила перевернуть лицом вверх, не гадая.Что ж. Движение чудилось не из-за теней.Лицо не-бабушки покрывают копошащиеся черви. Черви ли? Без намёка на членики, цвета сгустившегося, подступающего из-за спины мрака. Ира пытается понять, на что из животного царства это похоже, кричащая Маша в этом не помогает. Фонарик выпал и катится по склону. Мрак штормит, грозясь накрыть три тела девятым валом.Копошение теней и червей смешивается, и червь на руке Иры становится неожиданностью – она не заметила, когда он перепрыгнул. Почти не больно.— Подними фонарик, пожалуйста, - Маше стыдно за испуг, человеку явно нужна помощь. Ира не реагирует.— Ира, я не смогу спуститься за ним сама в темноте, - злость Маши на саму себя переносится в голос. Ира и плечом не ведёт.— Если мне придётся идти за ним самой, я тебя этим же фонариком укокошу, - Маша взывает к совести подруги.И та встаёт.— Дожили, - Маша смутно вспоминает, что у неё в кармане умеющий светиться телефон. Скорее всего, это потому, что надо что-то кому-то написать, - Ир, фонарик справа… ой, для тебя – слева.Ира продолжает медленно и неуверенно двигаться в сторону Маши. Ненужный фонарик равнодушно рассматривает мокрую траву.Отблеска хватает, чтобы увидеть скользнувшие с шеи на лицо тени.В чём Ира была права, так в том, что без фонарика видно на удивление много. Маша всего раз споткнулась, растянувшись в обманчиво мягком мху. Тяжесть червивой лапы схватила за бок, но отпустила, стоило Маше вскочить и понестись дальше.Надо оглянуться.У этого лицо её подруги.Лицо окутано тьмой, оно чужое. Надо. Есть такое слово – надо.Маша оглядывается – никого не видно. Маша останавливается, осматривается. Лихорадочно рыщет взглядом по силуэтам со статичностью декораций. В кромешном мраке безумной ночи она окончательно и бесповоротно одна.Болезненно-изломанные движения марионетки всплывают в памяти. Её кукловод неумел. Ну конечно. Маша не могла не оторваться от преследования.Люди!В лесу на поисках люди! Надо предупредить, надо…Правый карман куртки, левый карман куртки, снова правый, зачем-то карман штанов…Телефона нет.Маша поднимает глаза к небу, и звёзды холодно взирают на неё в ответ. Те, что не схватили с небосвода когтистые лапы сосновых крон. Большая медведица уснула в берлоге и не показывается.А толку? Как будто она знает, в какой стороне света дорога.Маша бредёт туда же, куда бежала. Надеется, что это ровно обратно – значит, туда, откуда они с Ирой высадились. Маше надо идти быстрее, но сон наваливается сорванной ветром корягой, холодная дрожь кусает тело, ноги устали, глаза устали, сердце устало бояться и перегорело.Маше всё равно.«Каково бабушке?» - проносится в голове Маши. Бабушка вышла в лес до рассвета, это хватились её только к вечеру. Она в лесу почти сутки, да ещё и старенькая. Бедная, бедная бабушка.Ведь бабушка лежит в соседнем малиннике уже так долго. Черви унялись, поверили в своё счастье, освоились. Лениво колышут пальцы на пробу, словно перестукивая ими в ожидании.Бабушка лежит почти сутки.Бедная, бедная Маша.

Ключевые слова: Лес черви пропавшие авторская история

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