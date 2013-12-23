Поиски— Да выключи свой фонарик! И без него светло: полнолуние, безоблачно.
— Я же не хочу споткнуться о корягу, - повернулась к Ире впереди идущая Маша.
— В лицо! В лицо точно светить не надо! – зашипела она, как вампир от солнца, спрятавшись в рукав свободной кофты.
Не без фонарика было светло – с ним темно. Тьма нехотя отступает с голубоватой дорожки, чтобы многократно отыграться на ночном лесу. Взгляд тонет, путается в деревьях, и мрак облепляет его цепкими щупальцами.
Колебания от шагов еле заметны, но оборачиваются изломанным танцем теней даже от того, чему, казалось бы, не положено её отбрасывать: настолько оно мало и незначительно. Скажите на милость, заслужил ли тень гриб? Какое право он имеет пугать ею людей?
Тень глотком сжирает пол поляны, стоит Ире об этом подумать.
— Свинушка! – светит на мокрую шляпку присевшая на корточки Маша. Та несмело пытается слепить в ответ, отбиваясь мокротой от чужого в ночи луча.
— Ты собираешься положить её в рюкзак? Нужен повод постирать? И нужен нож, потому что срывать грибы неправильно…
— Нет, конечно. Человеку нужна наша помощь, какие грибы.
— Ай, посвети ещё пять сек.
Пять сек растягиваются на порядок, как тени от нет-нет да подрагивающего фонаря, пока Ира ругается с макрорежимом, приминает палкой мешающую траву – не рвать же – и пристраивает листочек.
— Ну симпатичный же гриб, как не сфоткать. Всё, больше не свети. Никуда. Выключай, ну!
— Кто на поисках ходит без фонаря?
— Ты думаешь, мы не заметим тело?
— Да, не заметим. А тебе, кажется, вообще всё равно, найдем ли мы бабушку.
Ира даже спорить не стала. Ей было жалко бабушку, заблудившуюся в лесу. Настолько, что она ломанулась в выходную ночь в соседнюю область, чтобы с подругой дать ей шанс снова напечь блинов внукам. Было жалко. Когда она соглашалась.
Сейчас у неё устали ноги и глаза, она замёрзла, а энергетик не спас от желания спать. И у неё даже не было гарантии, что бабушка потерялась именно в отведенном им участке леса. На фоне часов с момента пропажи минута на свинушку роли не играла, хотя и за неё подуколола совесть.
Пожалуй, Ире всё равно.
— А ты говоришь, фонарь не нужен. Щас бы ка-ак грохнулись, вот какой… - Маша застыла на краю оврага, не договорив.
А вот и бабушка. Вроде бы дёрнулась – но нет, фонарик застыл, и девушки увидели недвижимое тело.
— Давай отбой, - Ира приноравливалась поставить вниз ногу, чтобы самой не полететь кубарем.
— По ориентировке куртка красная… - Маша тоже хочет спать, и её мозг не складывает детали.
— Тут же ещё не граница с тем, где можно встретить других поисковиков?
— Да вроде нет.
— Может, бабуле стало жарко, и она разделась?
— Кто-то ещё, наверное. Две пропажи в одном лесу в одну ночь…
Ира тем временем скачками добралась до тела и решила перевернуть лицом вверх, не гадая.
Что ж. Движение чудилось не из-за теней.
Лицо не-бабушки покрывают копошащиеся черви. Черви ли? Без намёка на членики, цвета сгустившегося, подступающего из-за спины мрака. Ира пытается понять, на что из животного царства это похоже, кричащая Маша в этом не помогает. Фонарик выпал и катится по склону. Мрак штормит, грозясь накрыть три тела девятым валом.
Копошение теней и червей смешивается, и червь на руке Иры становится неожиданностью – она не заметила, когда он перепрыгнул. Почти не больно.
— Подними фонарик, пожалуйста, - Маше стыдно за испуг, человеку явно нужна помощь. Ира не реагирует.
— Ира, я не смогу спуститься за ним сама в темноте, - злость Маши на саму себя переносится в голос. Ира и плечом не ведёт.
— Если мне придётся идти за ним самой, я тебя этим же фонариком укокошу, - Маша взывает к совести подруги.
И та встаёт.
— Дожили, - Маша смутно вспоминает, что у неё в кармане умеющий светиться телефон. Скорее всего, это потому, что надо что-то кому-то написать, - Ир, фонарик справа… ой, для тебя – слева.
Ира продолжает медленно и неуверенно двигаться в сторону Маши. Ненужный фонарик равнодушно рассматривает мокрую траву.
Отблеска хватает, чтобы увидеть скользнувшие с шеи на лицо тени.
В чём Ира была права, так в том, что без фонарика видно на удивление много. Маша всего раз споткнулась, растянувшись в обманчиво мягком мху. Тяжесть червивой лапы схватила за бок, но отпустила, стоило Маше вскочить и понестись дальше.
Надо оглянуться.
У этого лицо её подруги.
Лицо окутано тьмой, оно чужое. Надо. Есть такое слово – надо.
Маша оглядывается – никого не видно. Маша останавливается, осматривается. Лихорадочно рыщет взглядом по силуэтам со статичностью декораций. В кромешном мраке безумной ночи она окончательно и бесповоротно одна.
Болезненно-изломанные движения марионетки всплывают в памяти. Её кукловод неумел. Ну конечно. Маша не могла не оторваться от преследования.
Люди!
В лесу на поисках люди! Надо предупредить, надо…
Правый карман куртки, левый карман куртки, снова правый, зачем-то карман штанов…
Телефона нет.
Маша поднимает глаза к небу, и звёзды холодно взирают на неё в ответ. Те, что не схватили с небосвода когтистые лапы сосновых крон. Большая медведица уснула в берлоге и не показывается.
А толку? Как будто она знает, в какой стороне света дорога.
Маша бредёт туда же, куда бежала. Надеется, что это ровно обратно – значит, туда, откуда они с Ирой высадились. Маше надо идти быстрее, но сон наваливается сорванной ветром корягой, холодная дрожь кусает тело, ноги устали, глаза устали, сердце устало бояться и перегорело.
Маше всё равно.
«Каково бабушке?» - проносится в голове Маши. Бабушка вышла в лес до рассвета, это хватились её только к вечеру. Она в лесу почти сутки, да ещё и старенькая. Бедная, бедная бабушка.
Ведь бабушка лежит в соседнем малиннике уже так долго. Черви унялись, поверили в своё счастье, освоились. Лениво колышут пальцы на пробу, словно перестукивая ими в ожидании.
Бабушка лежит почти сутки.
Бедная, бедная Маша.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:05 by daw_squealerПросмотров: 200Комментарии: 2
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