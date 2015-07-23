Гриша

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:19

Причина: Изменен раздел.

Саша Кар Просмотров: 110 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 18:19 by

Мой младшей сестре 12 лет. Наши родители умерли 4 года назад, у меня тогда уже был годовалый ребёнок и муж. После их смерти я забрала сестру к себе, мой муж не был против, и мы жили, как мне казалось, хорошо. Ровно до этого времени. Мы живем в небольшом посёлке, но в довольно хорошем районе. Поселок очень быстро растет, поэтому у нас много новостроек, не достроек и заброшек. Об одной из них и пойдёт речь.Моя сестра, а зовут её Катя, не очень хорошо обжилась на новом месте, в новой школе она друзей не нашла, да и во дворе уже сформировались свои компании, куда новых детей не берут, поэтому она почти всегда гуляла одна или с моим 5-летнем сыном. Но, несмотря на все трудности, она не унывала и оставалась таким же веселым и добрым ребёнком.Всё началось меся назад, когда Катя начала часто пропадать после школы и приходить домой после семи вечера. Но, я заметила это не сразу, так как сама прихожу домой в 20, если не позже, а мой муж уезжает на вахты на 1-2 недели. Это мне рассказал мой сын, которого Катя всегда забирала из садика не позже пяти вечера, а теперь забирает в семь, а иногда и вовсе забираю его я.Поэтому вечером у нас с сестрой состоялся разговор. Я спросила её куда же она ходит после школы, и она ответила, что нашла себе друга и поэтому после школы они вместе проводят время. Расспрашивать о её друге я не стала, все же она ребёнок и имеет право на друзей и свободное время. Поэтому я просто порадовалась за свою сестру и предложила ей пригласить своего друга к нам в гости, но она наотрез отказалась этого делать. Вот тогда я напряглась и спросила, почему? Неужели он стесняется?- Не в этом дело… - сказала Катя- А в чем же? – спросила я, смотря, как моя маленькая сестра поникла- Потому что он мертвый, – без какого-либо изменения в лице сказал Катя- Что?- Он умер на стройки возле леса, его тело никак не могут найти, да и он уже забыл где гниёт уже много лет, поэтому он застрял в нашем мире, – сестра говорила таким спокойным голосом, будто рассказывала мне обычную повседневную историю. - Но не волнуйся, он хороший, ему просто одиноко, вот я с ним и дружу. – Закончила Катя- Ну ты и выдумщица, Катя… Может, тебе книжки начать писать? А лучше запишись-ка ты, наконец, в какой-нибудь клуб по интересам, пользы больше будет чем от твоих историй, – закончила я и так уставшая от работы, и правда зла на сестру за её выдумки.Она ничего не ответила и молча ушла в комнату.Через 2 дня я заметила на теле Кати синяки и порванное новое платье. Я ругалась на неё за её неумение носить вещи и находить неприятности на свою пятую толчку, но объяснения от неё я не дождалась. А ещё через пару дней она пропала, заметила я это только в девять вечера, когда вернулась домой, а дома спали только муж с сыном, я была в панике. Разбудила мужа и мы, позвонив в полицию, начали искать Катю.Поиски были долгим, мы с мужем искали её по всему поселку, и тут я вспомнила как Катя говорила про заброшенный дом, и мигом бросилась туда, пока мой муж говорил с полицией.Найти это место не составило труда, у нас лишь один лес, а возле него лишь одна заброшка. Зайдя внутрь, я начала звать свою сестру, святя фонариком от телефона на потертые и раздолбанные стены. Я обыскала весь первый этаж, но Кати нигде не было, тогда я решила пойти на второй этаж по хлипкой лестнице, которая совсем не внушала доверия, и, казалось, что, только наступив на неё, она сразу развалится, но страх за сестру был сильнее страха падение с лестницы, и стоило мне только наступить на первую ступень, как я услышала слабый шорох под лестницей, и, заглянув туда, обомлела.Под лестницей сидела Катя, она была как безжизненная кукла, а рядом с ней сидело это…Существо, немного похожее на ребенка, но это был не ребёнок… Он был ужасно бледный, глаза у него были пустыми, зрачки как у кошки, он обнимал мою сестру за плечи, а когда я посвятила на них фонарём оно зашипело на меня, как дикий зверь, зубы его были острыми, не человеческими. Я сидела на полу, и мой свет фонаря трясся с ужасной силой, я ничего не могла сделать, только смотреть на это уродливое, точно мертвое существо, ростом оно было, как и моя сестра. Оно смотрела на меня с явной злостью.Вдруг позади себя я услышала хлопок, и от страха моя рука дрогнула, и телефон полетел вниз, упав на холодный бетон, лишив меня источника света. Я сидела в полной темноте секунды 3, но мне показалось, что это была целая вечность, затем я услышала, как кто-то завет меня. Это был мой муж и 2 полицейских, которые пошли искать меня, в коридоре снова появился свет, и в ту же секунду я обернулась обратно к лестнице, но того существа уже не было, была только моя мертвая сестра.Мед экспертиза не смогла определить точную причину смерти, по некоторым данным она чем-то отправилась, хотя яда в её организме не было обнаружено.Я собирала вещи в её комнате и вытирала слёзы, зная, что это я виновата, если бы я только уделяла ей больше времени, то существо бы не… Говорила я про себя и вдруг наткнулась на розовый блокнотик, открыв его я поняла, что это Катин дневник, прочитав его мои волосы встали дыбом.В нём Катя подробно описывала свою жизнь, не каждый день, а какие-то моменты. Она писала, что не чувствует к себе любви, что она никому не нужна, что она ненавидит свою жизнь. А на последних страницах она описывала проведенные ею дни на той заброшке.От её слов:«Сегодня я познакомлюсь с чудесным мальчиком, его зовут Гриша, он сразу сказал, что давно мёртв, но меня это не пугало, ведь я не чувствую от него ничего плохого. Гриша мой первый друг и мне с ним хорошо».«Сегодня мы с Гришей делали мои уроки, ему было интересно узнать, как сейчас преподают, мне весело делать домашнее задание с Гришей».«Сегодня моя сестра Вера накричала на меня, она не верит в Гришу, я ему об этом рассказала, и он утешил меня, пообещав, что всегда будет мне верить».«Сегодня плохие дяденьки хотели сделать мне больно, они увидели меня на на заброшке и повалив пытались раздеть, но Гриша спас меня, Гриша мой герой!»«Сестра наругалась на меня из-за синяков и платья, но я не стала говорить ей откуда они, ведь она может запретить мне встречаться с Гришей…»«Сегодня Гриша предложил остаться с ним навсегда, я не знаю, соглашусь или нет. Но в любом случае он сказал, что это будет мой выбор».Это была последняя запись в дневнике Кати.

Ключевые слова: Заброшка существо сестра авторская история

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