Жизнь, в которой нет места счастью

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:36

orlandobooo Просмотров: 83 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 14:36 by

Я женщина, чья жизнь пошла коту под хвост.Я должна была быть в числе чайлдфри, но у меня родился ребёнок. И это обстоятельство просто в лепёшку размазало моё счастливое будущее. Словно моя жизнь от меня не зависела. Я никогда не видела себя матерью, но жизнь в провинции, давление от друзей и родственников, страх потерять любимого человека, увы, сделали своё дело."Родишь - полюбишь" — знаменитая, но такая лживая фраза. Я никогда не любила своего сына. Да, это ужасно, но врать не хочу.Меня жутко раздражало, как сын кричит (хоть радостно, хоть раздраженно), как смотрит на меня своими серыми лупатыми глазами, как задаёт глупые вопросы и балуется. Меня раздражало в нём всё, абсолютно всё. Я родила его из чувства долга, потому что женщинам "надо" рожать. Только кому надо?Да уж, моя жизнь зашла в тупик. Семь лет в браке без любви и с нелюбимым ребёнком. Хуже судьбы не придумаешь.Я вышла замуж рано, наивная дурочка, верила в любовь на всю жизнь. Думала, что мы созданы друг для друга, вместе преодолеем все трудности и невзгоды. Знакомство с мужем казалось судьбоносным. Он безмятежно шёл через дорогу, когда чуть не попал под машину. Я успела схватить его за куртку и потянуть на себя. Мы косвенно знали друг друга - это же провинция, но никогда близко не общались. После спасения общались днями напролёт, пока влюбленность не овладела сердцем и головой.После свадьбы возлюбленный резко изменился. “Идеальный” супруг оказался монстром. Я вкладывалась в наши отношения, оказывала всевозможную поддержку, старалась способствовать его личностному росту. Он не отвечал взаимностью. Мужчина устраивал мне эмоциональные качели, да такие, что голова шла кругом от каждодневного стресса.За годы в браке у меня пропала энергия и какие-либо продуктивные интересы, взамен появилась тревога и депрессия. Я осознала, что отдачи и поддержки не получу, так как мои интересы никогда не учитывались (себя приходилось отвоевывать), мои дела и моя жизнь его не интересовали, как, впрочем, и мои чувства. Он постоянно давил на меня, манипулировал и лгал. Я не понимала, что нахожусь в жестком абьюзе, пока не родила нежеланного младенца. Тогда осознание мощным булыжником ударило в голову. Я не хочу такой жизни! Не о таком мечтала.Последняя серьезная ссора из-за измены мужа открыла мне глаза на его истинное отношение ко мне. Иллюзии, которые я питала, пали. Мне очень грустно от предательства, я сожалела каждый день о потраченных годах и том, чего уже не вернуть, что безнадежно кануло в небытие.Я бы так и продолжила своё существование в роли несчастной домохозяйки, если бы не повстречала старуху. Когда я читала книгу, сидя на лавочке, ко мне подсела бабушка. Она попросила немного денег, а мне так жалко её стало, что я дала больше, чем обычно дают попрошайкам.- Держи зеркало. Оно возвращает утраченное.После этих слов бабушка сунула мне в руки маленькое зеркало и ушла не оглядываясь. Я кинула вещицу в сумочку и пошла домой.Ночью, когда домашние видели десятый сон, я достала из сумочки зеркало и посмотрела в него. Я не верила словам старушки, мне просто стало любопытно. Мало ли, может зеркало в антикварный магазин можно сдать.Зря я сразу не поверила. С первого взгляда меня будто загипнотизировали. Я не могла пошевелиться и оторвать взгляд от своего лица в отражении. Следом у меня закружилась голова, я лишилась чувств.Очнулась я 04.04.2005.Это был тот самый день, когда мы с мужем познакомились. Не буду расписывать своё удивление, и так понятно, что я была в невероятном шоке. Сложно описать мои чувства. До вечера тюленем лежала в кровати и пыталась прийти в себя. Думала, такое только в сказках бывает.На следующий день от родственницы узнала, что моего некогда любимого человека сбила машина. Некому было тянуть его за куртку. А я так и не пришла его спасать.Как там говорилось? Бабочка взмахивает крыльями в Китае и колеблет воздух, и, в конце концов, на Нью-Йорк обрушивается шторм. Шторм обрушился на меня, чему я несказанно радовалась.До сих пор не знаю, кем была та старушка. Ведьма? Судьба? Крёстная фея для меня, “Золушки”? Да и это не важно. Я благодарна ей за второй шанс, который она мне предоставила.***Ангелина дописала последнюю часть рассказа и устало потерла глаза. На часах 00:20, а она ещё не спит. Девушка опубликовала историю на мистическом форуме, выключила ноутбук, отнесла стакан с холодным кофе на кухню и проверила детскую. Маленький Мишка спал в обнимку с любимой игрушкой. Пожалуй, это смотрелось мило, однако Лина печально вздохнула и тихонько закрыла дверь.- Линка, ну ты скоро там? Хватит ночами в интернете сидеть!- Да иду я, не ори. Ребёнок спит, - недовольно пробубнила девушка. Она умылась холодной водой и легла в кровать к мужу.Задолбала до ночи свои рассказики публиковать. Синяки как у наркомана уже. Спокойной ночи.- А сам-то в свой Overwatch сутками играешь. Спокойной ночи, ага.В голосе супруга читалась пассивная агрессия. Впрочем, в голосе Лины тоже. Они уже привыкли к такому общению, без бережности и уважения.Ангелина закрыла глаза и представила, как бабочка взмахивает, а шторм уносит прочь её жизнь.Жизнь, в которой нет места счастью.Автор - satad34064.

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