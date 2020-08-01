Леший возьмёт плату

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 147 Комментарии: 0 +3 Вчера, 14:42 by

Оленька порхала по дому, как бабочка! Она делала причёску, с удовольствием рассматривая свою фигурку в новых джинсах. Девушка дождаться не могла, когда же Дима зайдёт за ней и поведёт гулять. С Димой Оля была знакома всего две недели, но уже без памяти в него влюбилась. Что взять с девушки пятнадцати лет… Она уже успела настроить фантазии, как они поженятся, и какой чудесной будет её жизнь!Серьёзный и аскетичный Дима настолько внушал ей доверие, что Оленьку не смущало, что она ничего о нём не знает, даже его фамилии. Не смущало и то, что он для прогулок избирал безлюдные места…Вот и теперь, Дима вёл Олю всё дальше от города, к заброшенным огородам. Она просто объясняла себе, что её парень интроверт и отождествляла его с романтичными героями подростковых фильмов. От его долгого взгляда, её пробирало до мурашек…- Дима, ты так далеко меня завёл…Тебе нравится эта местность? Вроде, там дальше свалка.- Потерпи немного, малыш! Сегодня я хочу показать тебе удивительное место. Тебе понравится!Оля снова позволила себе погрузиться в сладкий омут своей влюблённости…Когда они проходили мимо зарослей, Оле пришла в голову озорная мысль. Она решила спрятаться в кустах, под видом, что пошла по нужде, а потом, когда Дима начнёт её искать, внезапно броситься на него из своего укрытия. Идея казалась ей прекрасной и очень весёлой. Она, как и хотела, подкралась с неожиданной для Димы стороны и затаилась.Дима достал телефон, огляделся по сторонам и набрал номер: «Вы на месте?.. Я буду через десять минут… Да, тёлка что надо - на всех хватит…»Он что- то ещё говорил, но Оля уже не слышала. Её розовые очки разбились, как всегда, стёклами внутрь… Девушку как кипятком обожгло. Она вдруг осознала, для чего её «приручил» этот человек. В ушах стало стучать… Оля смогла взять себя в руки ровно настолько, чтобы бесшумно удалиться вглубь зарослей.Дальше она бросилась бегом в сторону противоположную от предателя - в лес…Она бежала между деревьев, уклоняясь от веток, слыша, как вдалеке её зовёт Дима. Её буйное воображение, как всегда, рисовало яркие картинки того, что могло бы быть, если бы она дошла с ним до «чудесного места». Это заставляло ноги бежать ещё быстрей.Очнулась Оля от боли - она споткнулась об корень и упала, ударившись об пень. Сколько она бежала до этого? Полчаса? Час? Девушка остановилась и осмотрелась - вокруг был лишь непроглядный лес, ни тропинки, ничего знакомого… Начало смеркаться, кроны деревьев заслоняли свет, усиливая темноту. Оля опустилась на мох, обхватила руками колени и горько зарыдала.Боль, горечь и страх сжимали её сердце. Она подумала о том, как будет переживать мама, и заплакала ещё сильней. И тут ей вспомнилась бабушка, которая, будучи знахаркой, рассказывала Оле много всяких удивительных историй, в том числе о лесной нечисти. «Если в лесу в беду попадёшь, - говорила бабушка, - то можешь к самому Лешему за помощью обратиться! Но помни! Это можно делать лишь в крайнем случае - Леший помочь-то поможет, но обязательно плату возьмёт!»Тени сгущались, то тут, то там, доносились странные звуки. «Куда ещё хуже-то», - подумала Оля. И, дрожащим голосом, произнесла: «Леший, хозяин леса! Помоги мне!»Тишина… Оля обхватила руками озябшие плечи, смеясь над своей глупостью.- Ты что тут делаешь так поздно, дочка?Оля вскочила. Перед ней стоял дедушка с корзинкой, наполненной грибами. Он приветливо улыбался чистыми голубыми глазами.- Да я…Заблудилась.- Вот беда! Ты совсем продрогла. Простынешь ведь! Поздно уже, пошли ко мне в избушку, переночуешь, а утром я тебя к городу отведу. Да не бойся ты! Я местный лесничий, дед Семён. Меня все знают!Оля уже не смогла осознать, что ум её стал вялым и податливым. Опомнилась она за столом в деревянной избушке. Дед Семён хлопотал, наливая Оле ароматный чай и накладывая в вазочку пряников и конфет. Девушка согрелась и, слово за слово, рассказала приветливому хозяину всю свою историю. Дедушка слушал очень внимательно, лишь хмурился и сетовал на то, как не хорошо поступил этот парень…Оля допила чай. Глаза стали слипаться. Она вдруг поняла, что уже не может взять свой разум под контроль… Сквозь туман она увидела, как дед Семён накрыл её покрывалом. То ли разум её так устал… Но показалось ей, что внешность старого лесничего изменилась… И взгляд другой… И вид другой, нечеловеческий какой-то… Сквозь сон до нее долетели слова: «Спи, дитя, спи. Ты в безопасности, я выполню твою просьбу…»Оля проснулась оттого, что замёрзла. Она села и поняла, что сидит под старым вязом, недалеко от дороги, ведущей на её улицу. Раннее утро, судя по всему. Солнце едва взошло, никого нет. Она, ничего не понимая, пошатываясь, пошла домой. Вот и дом. Но, что это? Девушка остановилась перед зданием, которого вчера ещё не было! На месте, где ещё вчера был пустырь, и выгуливали собак, красовался новый супермаркет. Стараясь не думать об этой неувязке, девушка бросилась домой. Скорее! В дом, к маме. В безопасность!Ключей в кармане не оказалось, видно, потеряла, когда бежала. Позвонила в домофон. Со второй попытки, сонный мамин голос отозвался: «Вы совсем ошалели? Чего в пять утра звоните? Сейчас полицию вызову!» «Мам, это я!» «Оля, ты? Оленька!!!»Девушка поднималась в квартиру, не обращая внимания на то, что стены в подъезде стали совсем другого цвета… Она больше всего не хотела взбучки от мамы. Как же она поразилась, когда увидела маму, которая босиком выскочила к ней на бетонный пол в коридоре и начала её обнимать и плакать.- Оленька, деточка… Живая!!! Живая!!!- Мам… я… я всё тебе объясню…- Где же ты была эти пять лет, доченька???- Что???Оля повернулась к зеркалу и отшатнулась. Да, это была она, но другая! Повзрослевшая.Спустя несколько дней, когда Оля осознала всю реальность, она рассказала маме то, что помнила. Как же она удивилась, когда узнала, что Диму и ещё пятерых парней нашли мёртвыми на заброшенных огородах. Обнаружили их волонтёры, которые прочёсывали лес в поисках Оли. Но ещё более странной была причина их смерти, у всех одна - разрыв сердца!- Нет в этих лесах лесничего, и никогда не было! Значит, дочка, ты у Лешего пять лет отрабатывала своё спасение! После этого, ты либо сильно заболеешь, либо колдовские способности в себе откроешь. Крепись, деточка!Оля посмотрела на свои руки - мозоли и вздутые вены. Точно отрабатывала!А спустя месяц, девушка стала замечать, что к ней потянулись все звери, и головную боль у мамы она сняла, лишь проведя рукой по её волосам, и вредный сосед согнулся в приступе боли, когда она мимо прошла… Всё-таки добрый ей Леший попался!Автор - Ирина Шведская.

Ключевые слова: Город встреча лес просьба дедушка лесничий Леший

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