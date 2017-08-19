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Творческие истории

Куся

Юля вела упирающегося ребенка домой.

- Мама, я всего лишь сорвала цветок! - ревела навзрыд Вика, то и дело спотыкаясь о плохо сделанную, посыпанную щебнем, дорогу.

- Викусь, я много раз тебе говорила, что срывать что-то на чужом участке нельзя! - теряла самообладание молодая мама.

- Ну и что с того, мне разрешили?!

- А я говорю, что так делать нельзя! – не выдержала мама и в порыве дёрнула ребёнка на себя. Не ожидавшая этого, девочка потеряла равновесие и упала на дорогу, разодрав колготки на правой коленке и больно ударившись рукой.

- Ты меня не любишь, ты, ты! – зашлась Вика в истерике, глотая слёзы

На секунду Юля сама чуть не разрыдалась, борясь с противоречием о воспитании ребенка и одновременно со своими внутренними принципами. Ещё миг и она присела рядом с дочерью, пытаясь утешить её и помочь встать.

- Не трогай меня! – вдруг с размаху ударила Вика маму по лицу.

Юля вскрикнула от неожиданности и обиды и, не отдавая себе отчёт, ударила ребенка в ответ.

Где-то вдали сверкнула зарница, десятью секундами позже пророкотал гром, зашелестели кроны деревьев.

- Вижу, что день рождения прошел хорошо, - ухмыльнулся отец Виктории, глядя на картину перед его глазами. Заплаканная дочь в испачканном платье, разодранные на правой коленке колготки и алеющее красным пятно на щеке, словно от удара. Уставшая супруга, также не пытающаяся скрыть мокрых глаз.

- Прошло как прошло, просто я не могу с ней справиться! – огрызнулась Юля на мужа и, не узнавая себя, продолжила, – мог бы хоть раз выключить свой эгоизм и пойти с нами! Вечно сидишь со своими надуманными делами, словно тюфяк!

- Юля, ты что такое говоришь?!

- Что слышал! Что, правда глаза колет?!Воспитанием дочери занимаюсь я одна. А ты только можешь, что жаловаться на отсутствие работы. "Здесь не нравится, там не нравится, буду сидеть дома". И раз сидишь, делал бы хоть что-то по дому. Вечно прихожу с работы - у вас бардак, куча посуды в раковине!

- Юля что... – не успел договорить муж, как супруга снова его перебила.

- Видеть тебя не хочу, надоело, я устала! Пошли приводить себя в порядок, Вика! – грубо схватив ребенка за руку, девушка потащила дочку к умывальнику.

Как только они скрылись в доме, небо прорезала ярчайшая молния, а следом за ней, словно со свистом удар в набат с такой силой, что от грома задрожала земля!

Дождь барабанил по карнизу уже несколько часов. От ветра за окном ходуном ходили деревья, раскачивая руками-сучьями. В свете фонарей с проезда казалось, что их крючковатые пальцы ползут по стене и вот-вот доберутся до девочки, которая то и дело натягивала одеяло на себя с головой. Родители с детства приучали ребенка к послушанию и дисциплине, то же касалось и сна. Вике нельзя было прибегать к родителям ночью и проситься лечь с ними.

- Призраков не бывает, - говорил ей папа, – но ему легко было говорить, он большой и сильный, и не понимает детские страхи.

Фантазия ребенка совершенна и может придумать страх на пустом месте, а если тому способствует ситуация или погода, как например в этот вечер, в воображении ребенка на свет могут появиться настоящие монстры. А монстры способны на всё. Они или запугают тебя или станут твоими друзьями, которые будут тихо шептать на ухо свои грязные идеи. Родится монстр в воображении ребенка или нет, напрямую зависит от воспитания, но также зависит и от любви и понимания. Ласка и забота – вот главный фактор для маленького человека, который только познаёт этот мир.

Ещё одна вспышка и грохот грома где-то вдалеке. Порыв ветра, проверяющего окна на прочность, скрип деревьев под окном.

- Ненавижу, ненавижу вас! - глотая слезы, тихо плакала девочка под одеялом, трясясь от ужаса.

Разыгравшееся воображение, обида, боль и собственные страхи подкинули ей воспоминание о фильме, который с таким воодушевлением недавно смотрел папа, а потом обсуждал с мамой. Было там что-то про плохих людей и сражения на мечах. Мысль в голове ребенка родилась за секунду, резко ушел страх, и появилась решимость осуществить задуманное здесь и сейчас.

"Я тоже буду плохая, раз вы не любите меня такой, какая я есть!" - подумала Куся и, откинув одеяло, тихо встала.

Часы показывали половину третьего ночи. Похоже, дождь ещё сильнее усилился, барабаня по крыше и окнам. Наверное, из-за этого шума Юля и проснулась, посмотрела на часы, и в следующий миг взгляд её упал на проём двери. В нём стояла Вика. Вспышка молнии на миг осветила всё вокруг. В руках девочки был нож.

- Вы меня не любите, - тихо прошептала она и двинулась к кровати родителей.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:57
Сегодня, 05:57 by Twilight666Просмотров: 95Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Монстры обида ребенок гром злоба авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:22
+1
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Комментариев: 12 701
Тема небольшая, но так ярко слышен крик души Автора, что детьми надо заниматься. Иначе, демоны рождаются не на пустом месте. Всему этому есть прямые или косвенные предпосылки. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#2 написал: Twilight666
Сегодня, 09:18
+1
Онлайн
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Репутация: (15|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 76
Цитата: Сделано_в_СССР
Тема небольшая, но так ярко слышен крик души Автора, что детьми надо заниматься. Иначе, демоны рождаются не на пустом месте. Всему этому есть прямые или косвенные предпосылки. +


Ситуацию с цветком и разговором мама-дочь, наблюдал лично. Остальное, мои выводы из жизни, описал в этой истории как вижу проблему.
Согласен, детьми надо заниматься.

Спасибо :)
Зарегистрирован: 13.04.2020
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 450
Наши дети не всегда осознают, что есть родительская любовь. И как она проявляется.
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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