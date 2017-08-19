Старый погост

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Скоркина Просмотров: 29 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 01:02 by

«Ну как так?! Всего три остановки осталось! А теперь иди пешком. Все ноги собьёшь, пока дотопаешь», — думала про себя Ирина, всячески ругая сломавшийся автобус.До дачи ей осталось проехать всего три остановки, когда автобус, чихнув в последний раз, заглох. И всё бы ничего, да только её остановка была конечной, и в автобусе к тому времени из пассажиров осталась одна она. Делать нечего, взяла поклажу в руки, попрощалась с водителем и пошла в сторону дачи.— Нет бы утром завтра выехать, так нет же, подавай мне романтику, ночной свежий воздух. После работы ведь попёрлась, — бормотала Ирина про себя.Она шла вдоль трассы, по обеим сторонам которой стоял густой лес. Миновав одну остановку, девушка решила чуть отдохнуть в теньке, и только отошла от трассы, как мимо неё на огромной скорости промчался тёмный автомобиль. Если бы Ира не сошла с дороги, то он бы точно её сбил. В машине орала музыка, оглушая лес безумным стуком ударных инструментов. Автомобиль пронёсся вперёд.«Видимо, к кому-то из соседней деревни приехала отдыхать безбашенная молодёжь», — подумала Ирина и пошла вперёд, надеясь поскорее добраться до своего старенького деревенского дома.Впереди был не самый приятный участок трассы. Дорога у предпоследней остановки тянулась вдоль старого кладбища. На нём уже давно не хоронили, поэтому оно было в лёгком запустении. Благо, вековые сосны создавали густую тень, что замедляло разрастание бурной зелени, иначе кладбище уже давно заросло бурьяном.Размышляя о погосте, Ирина заметила вдалеке тот же автомобиль, несущийся уже в обратную сторону. Девушке стало слегка не по себе, но не прятаться же её в траве, как маленькой, поэтому она опять чуть отступила с трассы, чтоб ненароком не спровоцировать аварию.В этот раз, проезжая мимо Иры, автомобиль чуть замедлил ход, но через секунду уже опять нёсся вперёд, оставляя на асфальте чёрные полосы от шин.— Вот же угораздило их туда-обратно гонять. Трасса узкая, как бы в кювет не слетели, — думала Ирина, снова идя вперёд.Из-за небольшого поворота показались первые заброшенные холмики с покосившимися крестами. Ржавые старинные ограды, местами отколотые надгробные плиты и тишина…Ира прибавила ходу, как вдруг услышала позади себя лёгкое шуршание шин. Обернувшись, она увидела уже знакомый автомобиль, который фактически крался за ней. Поравнявшись с девушкой, автомобиль какое-то время ехал, как бы сопровождая её. Затем открылось окно, и Ира увидела, что в автомобиле сидят двое мужчин, явно нетрезвых. Их довольные ухмылки заставили Ирину поёжиться. Не обращая внимания на них, девушка шла вперёд.— Эй, красотка! Что это ты тут одна бродишь? Может, тебя подвезти? А то мало ли хулиганов тут ездит, — послышалось из машины, и сидевшие в ней громко засмеялись.— Нет, спасибо, я уже почти дошла, — ответила Ира.— Докуда дошла? До деревни не один километр. Или ты на кладбище живёшь? — опять заржали мужики.Тут автомобиль прибавил скорости, отъехал чуть-чуть и встал поперёк дороги. Открылась задняя дверь машины, и парень на переднем сиденье сказал:— Сама сядешь? Или тебя подтолкнуть?Ирина остановилась, понимая всю опасность ситуации. Она одна на безлюдной трассе, а дорогу ей преграждают два пьяных и, видимо, решительно настроенных мужика.— Ребят, не надо, — попыталась вразумить мужчин Ирина. — Мне идти осталось минут 10, я сейчас сверну и через поле…Слова застыли. Передняя дверь машины открылась, и наружу вылез здоровенный лоб в шортах и борцовке. Он бесцеремонно схватил девушку за руку и потащил к машине. Ира упиралась, у неё на глазах от страха навернулись слёзы. Она стала кричать, но прекрасно понимала, что помощи ждать неоткуда. Мужик сгрёб сопротивляющуюся девушку в охапку, затолкнул на заднее сиденье автомобиля и захлопнул дверцу.Сердце ушло в пятки. Девушка забилась в дальний угол, отчаянно соображая, что делать. Пассажир сел на своё место, и машина резко рванула вперёд.Далеко они не уехали. Завернув в ближайшую просеку, автомобиль скрылся в лесу.Машина остановилась на лесной опушке. Дороги вперёд не было. Со всех сторон полянку окружал невысокий кустарник.Выйдя из авто, мужчины открыли заднюю дверь, выпуская Иру. Девушка стояла зарёванная, с растёкшейся тушью и трясущаяся от страха. Дальнейшие их действия она угадала безошибочно.Один из них, схватив Иру за руку, потянул ее к себе. Девушка закричала и со всей силы ударила мужчину по лицу, оставив следы красных полос от ногтей. Мужчина, не ожидавший отпора, толкнул её в грудь, отчего она отлетела на метр в сторону. Этого метра Ирине хватило, чтобы вскочить на ноги и побежать куда глаза глядят.Девушка протискивалась через плотный кустарник, царапая руки в кровь. Позади слышался гневный мат бегущих за ней мужчин.Куда и сколько бежала Ира, она не понимала. Остановившись, озираясь по сторонам, она слышала лишь биение своего бешено колотящегося сердца. Услыхав где-то вдалеке перекрикивания мужчин, девушка поняла, что они потеряли её из виду.Огляделась. Стояла Ира посреди кладбища. Видимо, в самой старой его части. Надгробия были наполовину покрыты зелёным мхом, современных металлических крестов не было вовсе. Местами могильные плиты почти совсем ушли под землю, а чуть правее стоял старый полуразрушенный склеп. Голоса мужчин послышались совсем рядом, и в панике девушка бросилась к этому склепу в надежде спрятаться там.Войдя в склеп, она оказалась в полной темноте. Несмотря на то, что снаружи кладбищенский воздух был холодным и сырым, здесь было сухо и даже как-то тепло.Ирина забилась в тёмный угол. Трясясь от страха, она плакала, тихо всхлипывая.— Да туда она залезла, говорю тебе, — послышалось снаружи. — Негде ей больше спрятаться. Иди, загляни в этот каменный гроб и вытаскивай её наружу.У Иры перехватило дыхание, слёзы застилали глаза, мешая видеть. В дверном проёме склепа появился мужской силуэт. Девушка закрыла глаза и тихонько завыла. Деваться ей было некуда, она оказалась в ловушке.— Вот чёрт! Дед! Ты откуда здесь? Напугал до инфаркта, — как раскат грома, прогремел голос мужчины. — Ты это, девку здесь не видел? Сумасшедшая она, из дома сбежала, мы её обратно хотим отвезти.— Нехорошо, ребятки, — послышался в ответ мягкий старческий голос. — Нельзя силу во вред расходовать. Защищать слабых нужно, а вы до смерти девочку запугали. Не дело это.— Да пошёл ты, старый, отходи в сторону, а то ненароком зашибу. Сказал — наша девка, значит, с нами пойдёт! А ты судьбу не испытывай, смотри, до старости дожил, а помрёшь не своей смертью! — позади послышался противный смешок второго мужика.— Не своей смертью, говоришь? А много ль ты знаешь о жизни, соколик, чтоб о чужой смерти размышлять? Так ведь и свою накликать можно.Старик отошёл от входа в склеп, а Ирина сидела ни жива ни мертва и слушала, что будет дальше. Что за старик и откуда взялся, она не понимала.Потихоньку девушка подползла к небольшому пролому в стене, чтоб посмотреть, что за человек так бесстрашно разговаривает с тем громилой.У входа она увидела старца с белой бородой и такими же белыми кустистыми бровями. Его глаза на фоне седых волос были абсолютно черны. В льняной широкой рубахе и холщовых штанах, он напоминал старца из далёких северных староверческих общин.В ответ на речь старика мужчина ничего не ответил, а просто пошёл на него, широко расставив руки.В ту же секунду воздух взорвался оглушительным раскатом грома, стеной пошёл проливной дождь, и в минуту на кладбище стало так темно, словно глубокая ночь опустилась на могилы. Двое мужчин опешили. В полной темноте ломаные линии молний то тут, то там втыкались в землю с таким треском, что, казалось, сама преисподняя пытается выбраться наверх. Поднялся страшный ветер, он гнул сосны почти до земли, пытаясь выкорчевать их и обрушить на головы двух мужчин, стоящих с открытыми ртами посреди погоста и не понимающих, что происходит. Земля заходила ходуном, надгробные плиты шатались из стороны в сторону, старые деревянные кресты уходили под землю. Страшный вой поднялся на кладбище.Ирина с диким ужасом в маленькое отверстие пробитой стены наблюдала за происходящим.Мужики начали приходить в чувство, озирались по сторонам, ища тропу, по которой они забрели на эту часть кладбища.Вдруг дикий нечеловеческий голос огласил погост. Это орал один из мужчин. Его за ногу из-под земли схватила истлевшая рука. Она впивалась в мягкую икру костлявыми фалангами пальцев и тянула свою добычу вглубь могилы. Второй бросился бежать без оглядки, перескакивая через каменные цветочницы и плиты. Неудачно подвернув ногу, он рухнул на чью-то могилу, из которой тут же вырвались вверх две полусгнившие руки и притянули его к земле, которая, словно болотная топь, стала поглощать его целиком. Костлявые руки царапали спину до крови, срезая кожу словно тонкой бритвой. Жуткие вопли, полные страха и боли, тонули в бешеной вакханалии лютующей погоды.Дальнейшего зрелища психика Ирины не выдержала. Теряя сознание, она увидела, как в проём склепа входил седой старик, смотря на неё чёрными, бездонными глазами.Очнувшись, Ира даже не поняла, где находится. Тишина и полумрак стояли вокруг. Потихоньку осознание вчерашнего вечера всплыло перед глазами. Ира резко вскочила, озираясь по сторонам, но никого рядом не было.На цыпочках подойдя к выходу, она выглянула наружу. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев. Было тепло и тихо, щебетали птицы. Ничто не нарушало тихое умиротворение старого погоста. О вчерашних ужасах на кладбище не напоминало ровным счётом ничего.Выйдя из склепа, Ира попыталась понять, в какую сторону ей двигаться, чтобы поскорее выбраться с погоста.Уйдя чуть вперёд, она оглянулась. Рядом со склепом, чуть правее, стоял высокий памятник. Один его угол зарос мхом, основание потемнело от сырости, разобрать буквы было почти невозможно, но девушка всё же прочла. «Белов Аким Семёнович. Первый смотритель погоста», — гласила надпись на камне. И фото… Оно было ярким и чётким, словно время не коснулось его. С фотографии на Ирину смотрел седовласый старик с кустистыми бровями и чёрными, бездонными глазами.Идя по деревне, Ирина услышала обрывки разговора местных кумушек, сидящих на лавке:— Какая машина?— Да чёрная. Со всего размаху в дерево-то и въехала. Говорят, двоих в ней видели. Только вспыхнуло всё, дотла сгорело, даже головешек не осталось. Поди уж разбери — двое там было или вообще никого.

Ключевые слова: Кладбище хранитель наказание авторская история

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