"Во сне покойная бабушка звала его в гости..."

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 1 0 Вчера, 20:02 by

Это была дорога в один конец. Игорь ехал в старую заброшенную деревню, где когда-то жила его бабушка. Сюда, много лет назад, его привозили родители из шумного города, на летние и зимние каникулы.Теперь в деревне никто не живёт. Еще в начале 2000-х, почти все работоспособные люди разъехались в близлежащие города по причине отсутствия работы. А из оставшихся стариков, не желающих покидать свои дома, теперь уже никого не осталось в живых.Остались в деревеньке только одиноко стоящие дома, с полуразваленными сараюшками, да старый погост с крестами, чуть поодаль от этого скорбного жилья. Там же покоилась и его бабушка, наотрез отказавшаяся переезжать к ним в городскую квартиру. Её дом просто прикрыли, не найдя ключей.Сегодня ночью она приснилась Игорю. Во сне покойная бабушка звала его в гости. Не то что звала, а просила срочно приехать. Во сне она была очень радостная и угощала его большими антоновскими яблоками.Был конец сентября, облачное небо хмуро смотрело на землю, изредка роняя тяжелые капли на покрытую увядшей листвой землю.По обочинам дороги стояли голые деревья, чернея на фоне серого неба своими костлявыми остовами.В этом году в жизни Игоря случилось все самое худшее, чего только можно было ожидать. Он потерял свой небольшой бизнес, его бросила любимая женщина, от него отвернулись друзья. В довершение всего у него умерла мать, а отца уже давно не было. Вдобавок ко всему, его большую, комфортную квартиру выставили на торги. Из всего имущества у него осталась старенькая родительская двушка и не совсем новая «Нива». Да этот дом, в глухой, забытой богом деревушке. В этой жизни он остался совсем один. Без любви, без близких людей, без любимого дела, без цели и смысла дальнейшего существования.Поэтому сегодняшний сон он расценил как подсказку. Бабушка зовет к себе, значит, нечего ему больше делать в этой жизни.В этой деревне, куда он сейчас ехал, он хотел довести все до конца, чтобы больше не мучиться и не влачить жалкое существование. Там ему никто не помешает закончить свою жизнь и навсегда уйти в небытие, где уже никто и ничто его не побеспокоит. И пусть лучше никто и никогда не найдет его труп. Все равно будет некому навещать его могилку.Его взгляд был холоден и полон решимости. Он смотрел вперед, в извилистую ленту полуразбитой дороги, с выбоинами, залитыми дождевой водой.Наконец, вдали показались первые домики. Притормозив, Игорь медленно поехал по улице, сплошь усеянной ямами, опасаясь увязнуть в одной из них. Не хотелось идти по этой безлюдной деревне, среди мертвых домов с пустыми глазницами окон, смотрящих на него с обеих сторон. Хотелось быстрее добраться до дома и, пока он полон решимости, скорее сделать то, зачем он сюда приехал. Он знал каким способом можно уйти из этого мира наиболее безболезненно и заранее к этому приготовился.Вот и дом. Старенький, покосившийся деревянный домик, покрашенный желтой краской, местами почти облупившейся.Остановив машину, он на минуту задумался, глядя на этот некогда живой и красивый домик. Он так любил сюда приезжать! А бабушка как радовалась! Каждый день готовила ему все, что он пожелает. В доме всегда было красиво и чисто. А запах от разных вкусностей стоял просто потрясающий!- Может, сделать это не заходя в дом? - подумал он. Вон в том покосившемся сарае сбоку? Жалко загаживать чистоту и приятные воспоминания об этом жилище своим разлагающимся телом.Но в самый последний момент он все же решился зайти в этот дом еще раз. Проститься навсегда со всем, что было ему ещё дорого.Все окна в домике, на удивление, были целы. Во дворе чисто, никакого бурьяна. Зашел внутрь. И сразу на него пахнуло теплом. Как тогда, в детстве, когда он приходил с улицы домой погреться.Игорь удивленно осмотрел комнату. На окнах висели те же занавески, что были раньше у бабушки. На стене висело чистое полотенце. Все тарелки и чашки аккуратно расставлены на полочке. Пол подметен, и на нем те же тканые половики. Тихо тикали часы. А на столе лежали большие, желто-зеленые антоновские яблоки. Такое ощущение, что в доме по-прежнему живет его бабушка и она вот-вот выйдет из соседней комнаты к нему навстречу.Вдруг в соседней комнате что-то зашуршало, и послышались шаги. Игорь перекрестился, ему показалось, что волосы на его голове зашевелились, а сердце со своей высоты рухнуло куда-то в пятки.В тусклом свете, из-за печки вышла его бабушка, укутанная в свою большую теплую шаль. Ту, в которую заворачивала его после бани. Он съехал на пол по стене.- Бабушка?- Что тебе здесь надо? Ты кто? – спросила его бабушка молодым, чуточку низким голосом.Игорь вздрогнул от неожиданности.- А вы кто? – приподнимаясь, спросил он, вглядываясь в тусклом свете в лицо призрака.- Я первая спросила. Если что, я вооружена, - ответил призрак и направил на него дуло небольшого пистолета.Игорь отпрянул и выставил вперед руку.- Тихо, тихо… Я здесь это… Живу… То есть это мой дом. Моей бабушки дом… Она мне его оставила… Я вот приехал… Навестить…Призрак опустил руку и рассмеялся:- Господи, как же вы меня испугали! Я задремала и вдруг слышу шаги чьи-то…Смех у призрака был приятный и звонкий. Игорю он сразу понравился. Осмелившись, он подошел поближе. Из под бабушкиной шали на него смотрела молодая красивая девушка, с большими серыми глазами.- А вы кто? Как сюда попали вообще? – улыбнувшись, спросил он.- Я Аня. Увлекаюсь фотографией. У меня сейчас отпуск и я приехала сюда побродить по лесу, заснять местные пейзажи. Обожаю осень! А тут места дивные, природа не тронутая! Да вы присаживайтесь, - указала она на диван. - Я тут прибралась за 3 дня. Вот одежду нашла в комоде, - кивнула она на шаль. Даже печку растопила. А то моя куртка совсем промокла под дождем, пока ночлег себе искала.Игорь присел на краешек и молча слушал её, не отрывая взгляд.- А пистолет у вас откуда? Или бутафорский? – наконец спросил он.- Почему же бутафорский? Газовый пистолет. И право на ношение есть. Девушке в наше время нужно быть всегда во всеоружии. Ибо честь превыше всего! И она гордо вскинула подбородок, а затем снова рассмеялась.- Машина у меня застряла в двух домах отсюда. Пока ехала сюда, погода отличная была, а потом ливень прошел, и дорогу в один момент развезло. Не могу выехать, телефон сеть не ловит, а теперь и разрядился вдобавок. А до трассы идти далеко очень. Вот я тут и обосновалась. Сюда ведь дачники постоянно наведываются, да и рыбаки с охотниками в выходные приезжают. Зверья здесь полно и рыбы целый пруд. Сама не раз летом тут с друзьями рыбачила…Девушка тараторила без умолку. А Игорь молча слушал и смотрел на неё. В душе, от её разговора, у него происходило что-то непонятное, словно свет расходился по каждому темному уголку его тела, и от этого хотелось радоваться и смеяться.- Хотите чай? – спросила она. - Я тут у вашей бабушки в шкафу коробочку нашла. Он, правда, старый и не очень вкусный, но пить можно.- А вы чем питались-то все это время? – наконец спросил он.- Яблоками. Знаете, их тут в саду полно. Они такие вкусные, свежие. Не то что магазинные.Она повернулась к столу и, выбрав самое большое яблоко, протянула ему:- Угощайтесь, это антоновка. Мои любимые!И снова рассмеялась.- Если честно, у меня с собой был кое какой запас. Перед поездкой в магазин зашла. Знала, что задержусь допоздна, и на обратном пути все магазины будут закрыты. А тут вон как оказалось. Третий день здесь торчу. Слава богу, вы сюда нагрянули! Иначе пришлось бы до субботы еще сутки здесь природой наслаждаться. Зато я столько снимков наделала! Так что время не напрасно потеряно! А воздух здесь какой!.. Жила бы здесь всю жизнь, если б можно было!Она подошла к окну.- О! Да у вас внедорожник! Значит, вы мою машинку живо из той ямы вытащите.- Да запросто! Пойдемте! Кстати, меня Игорь зовут, - и он, поднявшись с дивана, с улыбкой протянул ей руку.После того, как Аня уехала, Игорь снова зашел в дом. Сел на старый диван. С портрета, что висел на стене напротив, на него, задорно улыбаясь, смотрела бабушка. Совсем молодая, как Аня. И Игорю показалось даже, что они были чем-то похожи с этой веселой, жизнерадостной девушкой. «Спасибо, баб!», - прошептал он портрету.Откинувшись на спинку дивана, он чуть прикрыл глаза, вспоминая разговор с Аней. Улыбка блуждала по его лицу.- А ведь я даже телефон у неё не спросил, - подумал он.- Зато номер машины запомнил, по нему и найду, - сказал он вслух самому себе и быстром шагом направился к выходу.- Сейчас на могилку к бабуле, а потом домой, - решил он.Сев в машину, подумал вдруг, что это был не конец. Это было начало… Начало его новой жизни. И, заведя мотор, он отправился в путь.Автор - канал МиФ.

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