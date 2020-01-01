Савва

Hakim Al-Malik Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:59 by

Маленький Савва живёт в этой квартире с тех пор, как переехал туда с родителями. Было ему тогда четыре года. Он нёс в руках большого плюшевого мишку, а папа нёс его самого. Мама улыбалась, и все они были счастливы. Савве сразу понравились просторные, светлые комнаты. В одну из комнат папа поставил мебель, которая была у них в общежитии, а другая пока что пустовала. В ней Савва играл в мячик- звонко бросал его об стену, и мяч отскакивал ему обратно в руки. Еще рядом с домом была настоящая снежная горка, и вечером они с папой ходили туда кататься на санках. Савва любил скатываться с горки, в конце спуска бухаясь в снег и весело смеясь. И однажды после такой прогулки мальчик заболел. Он сильно кашлял, мама давала ему микстуру и колола болючие уколы. Дышать было тяжело, после каждого вдоха следовал сильный приступ кашля, но Савва держался и никогда не кричал. А однажды утром он проснулся и понял, что совсем выздоровел. Савва встал с кровати и побежал сказать об этом маме. Мама сидела на кухне и плакала. Савва пытался её успокоить, спрашивал, что случилось, говорил, что он хорошо себя чувствует, но мама не обращала на него внимания. Мальчику стало обидно, он развернулся и пошел играть.А потом родители уехали. Савва кричал маме и папе, чтобы они забрали его с собой,но они будто бы не слышали. Обычно мальчик не любил оставаться дома один, но этот уход родителей он почему-то принял спокойно. Вскоре из квартиры увезли их мебель, зато привезли новую. Это приехали новые жильцы - Дима и его бабушка Валентина Ивановна. Дима не играл с Саввой, он был старше, и делал вид, что не замечает его, только иногда почему-то вздрагивал, когда Савва начинал бросать мячик в стену.На улице Савва бывал редко, всё же он совсем недавно выздоровел, и не хотел снова заболевать. К тому же, чтобы выйти из подъезда, нужно было пройти через второй этаж, а на втором этаже жил дядя Коля - вечно грязный и плохо пахнущий мужчина с маслянистыми глазами слегка навыкате. Взрослые называли таких людей пьяницами, но Савва не знал, что это значит. Когда Савва жил с родителями и они встречали дядя Колю, мама или папа всегда брали его на руки. Теперь мамы и папы рядом не было, да и дядя Коля сильно изменился. Теперь не просто грязный, а совсем чёрный, с желтоватыми белками глаз и синими ногтями, как назло, он один замечал Савву и, едва завидев его, вытаскивал из кармана замыганную карамельку, и протягивал её мальчику. "Возьми, малой," - говорил дядя Коля, неприятно хрипя и скаля желтые зубы. Савва угощение не брал, во-первых, мама запрещала ему брать подарки от чужих людей, а во-вторых, было в нём что-то необъяснимо страшное, и мальчик боялся, что станет таким же, как этот неприятный человек. Едва завидев жуткого соседа, он разворачивался и бежал в свою квартиру.Дима рос, а Савва оставался прежним. Дружить мальчики они так и не стали. У Димы были свои друзья, они приходили, когда Валентины Ивановны не было дома и лечили друг друга уколами, совсем такими же, какие колола Савве мама, когда он болел. Савва жалел Диму, и когда он засыпал, подходил и гладил его по голове. Чаще всего к ним приходили Серёжа и Саша. Серёжа был очень худой, с заострённым носом и маленькими глазами, а вот Саша Савве нравился. Однажды, когда они случайно встретились в коридоре, Сашка поиграл с ним в мячик и угостил жвачкой, которую Савва взял. Потом он вернулся в комнату и спросил у Димы про младшего брата. Дима очень удивился, а Савва смеялся - какие же они братья! Они даже и не похожи совсем.Бабушка Савву тоже не замечала, но иногда, когда он начинал быстро бегать, ставила ему в углу комнаты миску с молоком. Молоко мальчик не пил, он же, всё же не котёнок, да и чужая бабушка его немного пугала. Последнее время она часто плакала и подолгу смотрела на висевшие у неё в комнате картинки с нарисованными людьми. Однажды Валентина Ивановна зашла в комнату Димы, когда он собирался колоть себе укол. Они долго и громко ругались, а Савва испугался и твёрдо решил никогда больше к ним не подходить.Но однажды он нарушил данное себе обещание. Диме стало очень плохо,так же плохо, как когда-то было самому Савве. Он лежал на диване весь потный,стонал и дёргался. Савва знал, что такое состояние называется "температура", это когда болит и ломит всё тело. Он подошёл к Диме и положил ему на лоб руку. Ему так когда-то делала мама. И Дима выздоровел. Он открыт глаза и посмотрел на стоявшего рядом с ним ребёнка. А Савва протянул ему лежавший на полу мячик и сказал ему свои первые с того дня, как уехали родители, слова: "Привет! Давай поиграем?"

Ключевые слова: Квартира болезнь смерть призрак авторская история

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