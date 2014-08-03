Алиска и звезды
Алиска собралась спать.
— Почитаешь мне сказку, мама? — спросила она.
Мама оторвалась от ноутбука.
— Алиса, мне некогда. Попроси папу.
Алиска вздохнула самым горестным вздохом, на какой была способна. Все понятно — мама опять пишет статью, и разумеется, ей сейчас не до сказок.
Папа обнаружился на кухне. Он курил, открыв форточку, и разговаривал по телефону.
Алиска опять вздохнула и развернулась. Если папа говорит по телефону — бесполезно его о чем-то просить, он просто начнет махать рукой и говорить в трубку: «Нет, Вить, свечи я уже менял, не помогает, может, ты завтра сам заскочишь и посмотришь?..» — или еще что-то в этом роде.
— Папа занят, — сказала она маме. — Почитай, пожалуйста!
— Алиса! — возмутилась мама. — У меня дедлайн на носу, я же сказала! И вообще, одиннадцатый час, какие сказки! Живо в постель!
Она отвела дочь в детскую, уложила под одеяло, чмокнула в лоб и еще раз повторила:
— Спи! Спокойной ночи! — и вышла.
Алиска принялась глядеть на потолок, на размытые серые тени, отбрасываемые рогами люстры в слабом свете ночника.
— Сказки не будет?..
— Нет, — подтвердила Алиска. — Мама занята, и папа тоже занят.
— Жаль, — хрипловатый голос доносился из-под кровати. — А я надеялся послушать сказку.
Алиска снова вздохнула — третий раз за вечер.
— У мамы Дед Лайн, — сказала она.
— Что?..
— Дед Лайн, — повторила Алиска. — Это как Дед Мороз, только наоборот. Он приходит не к детям, а ко взрослым. И не к хорошим, а к плохим, которые не успевают делать свою работу.
Из-под кровати высунулась черная лохматая лапа и принялась тихонько царапать когтями одеяло.
— Перестань так делать, — сказала Алиска. — Хочешь забраться на кровать — забирайся. А пугать меня нечего.
Лапа убралась обратно.
— У тебя ночник горит, — обиженно проворчал голос. — Выключи сперва.
Алиска протянула руку и щелкнула выключателем.
— Так-то лучше, — сказало Чудовище, высовывая голову из-под кровати. — Ох уж это электричество. Напридумывали всяких светильников, лампочек, люстр!.. Порядочному чудовищу уже и спрятаться негде.
— Мог бы и не прятаться, — пожала плечами Алиска. — Все равно я тебя не боюсь, хоть со светом, хоть и без света.
— Не скажи, — Чудовище вспрыгнуло на кровать и уселось в ногах у Алиски. — Дело не в страхе, а в ночи. У вас, у людей, совсем не осталось ночи!
— Это почему? — удивилась Алиска. — Вот же она — ночь! На улице темно, все ложатся спать…
Чудовище махнуло лапой.
— И вовсе не темно, — сказало оно. — Выгляни в окно — все улицы в огнях, в каждом доме светятся окна, у каждого подъезда — фонарь.
— Смешной ты, — фыркнула Алиска. — А как же иначе? Если без фонарей, то будет совсем темно.
— Ночью должны светить звезды, — грустно сказало Чудовище. — Вот ты, например, давно смотрела на звезды?..
Алиска принялась вспоминать. Совсем недавно по телевизору показывали передачу, и там было полным-полно звезд, просто целая куча. А еще у мамы в компьютере есть фотографии…
— Нет, нет, нет! — Чудовище возмущенно задергало усами и даже пару раз взмахнуло хвостом. — Разве это звезды?.. Я про настоящие звезды! Которые на небе!
Тогда Алиска вспомнила — на прошлой неделе они с мамой возвращались из детского сада, и она видела, как над деревьями загорелась одна звездочка — самая первая звездочка на всем небе.
— Красивая, — сказала Алиска. — Я маме тоже показала, только она не увидела.
— Звезды красивые, — подтвердило Чудовище.
Они помолчали. За окном проносились по улице машины, часы негромко тикали на стене, а из комнаты доносились приглушенные голоса. Мама говорила:
— Тебе что, трудно дочери почитать?..
А папа отвечал:
— Вот сама и почитала бы. Оторвись от экрана на минутку.
— А ты часто смотришь на звезды? — спросила Алиска.
— Каждую ночь, — отозвалось Чудовище. — С крыши их хорошо видно.
— Я тоже хочу, — сказала Алиска. — Только мне на крышу нельзя.
Чудовище пошевелилось и уставилось на Алиску зелеными глазами.
— Звезды можно увидеть и отсюда, — сказало оно. — Ты просто гляди вверх, и увидишь.
— Здесь же потолок, — засмеялась Алиска.
— Значит, нужно смотреть внимательнее, — сказало Чудовище. — Посмотри вон туда. Видишь?..
Алиска поглядела туда, куда показывало когтем Чудовище.
— Там ничего, — сказала она. — Там шкаф, а над шкафом ничего нет. Просто темнота.
— Звезды всегда светят в темноте, — сказало Чудовище. — Ты приглядись.
Алиска пригляделась.
— Ой, — прошептала она. — Синяя звездочка.
— А там еще одна, — сказало Чудовище. — И вон там. И здесь. А если посмотришь туда, увидишь целый Млечный Путь. Ну, видишь?..
Оно откинулось на спину и положило передние лапы под голову.
— Если лежать так долго, — прошептало оно, — можно увидеть, как планета летит через вселенную, словно сквозь облако звездной пыли. Это очень красиво.
— Красиво, — согласилась Алиска.
Они замолчали, глядя в небо. Где-то вдалеке ухала сова, легкий ветер шевелил листву на деревьях. Ночной мотылек сел на спинку кровати и пополз по ней.
— А если увидишь падающую звезду, — добавило Чудовище, — надо загадать желание. У тебя есть заветное желание?
Алиска кивнула.
— Я загадаю, — сказала она. — А сбудется?
— Обязательно.
Через час в детскую, полную звезд и ночной тишины, вошла мама. Она задернула занавески на окнах, поправила сползшее набок одеяло и немного постояла, слушая, как сопит во сне Алиска.
Потом она вышла, так и не заметив бескрайнего звездного неба над головой.
Автор - Алексей Березин.
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Сегодня, 18:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 25Комментарии: 1
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