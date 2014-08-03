Алиска и звезды

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:28 by

Алиска собралась спать.— Почитаешь мне сказку, мама? — спросила она.Мама оторвалась от ноутбука.— Алиса, мне некогда. Попроси папу.Алиска вздохнула самым горестным вздохом, на какой была способна. Все понятно — мама опять пишет статью, и разумеется, ей сейчас не до сказок.Папа обнаружился на кухне. Он курил, открыв форточку, и разговаривал по телефону.Алиска опять вздохнула и развернулась. Если папа говорит по телефону — бесполезно его о чем-то просить, он просто начнет махать рукой и говорить в трубку: «Нет, Вить, свечи я уже менял, не помогает, может, ты завтра сам заскочишь и посмотришь?..» — или еще что-то в этом роде.— Папа занят, — сказала она маме. — Почитай, пожалуйста!— Алиса! — возмутилась мама. — У меня дедлайн на носу, я же сказала! И вообще, одиннадцатый час, какие сказки! Живо в постель!Она отвела дочь в детскую, уложила под одеяло, чмокнула в лоб и еще раз повторила:— Спи! Спокойной ночи! — и вышла.Алиска принялась глядеть на потолок, на размытые серые тени, отбрасываемые рогами люстры в слабом свете ночника.— Сказки не будет?..— Нет, — подтвердила Алиска. — Мама занята, и папа тоже занят.— Жаль, — хрипловатый голос доносился из-под кровати. — А я надеялся послушать сказку.Алиска снова вздохнула — третий раз за вечер.— У мамы Дед Лайн, — сказала она.— Что?..— Дед Лайн, — повторила Алиска. — Это как Дед Мороз, только наоборот. Он приходит не к детям, а ко взрослым. И не к хорошим, а к плохим, которые не успевают делать свою работу.Из-под кровати высунулась черная лохматая лапа и принялась тихонько царапать когтями одеяло.— Перестань так делать, — сказала Алиска. — Хочешь забраться на кровать — забирайся. А пугать меня нечего.Лапа убралась обратно.— У тебя ночник горит, — обиженно проворчал голос. — Выключи сперва.Алиска протянула руку и щелкнула выключателем.— Так-то лучше, — сказало Чудовище, высовывая голову из-под кровати. — Ох уж это электричество. Напридумывали всяких светильников, лампочек, люстр!.. Порядочному чудовищу уже и спрятаться негде.— Мог бы и не прятаться, — пожала плечами Алиска. — Все равно я тебя не боюсь, хоть со светом, хоть и без света.— Не скажи, — Чудовище вспрыгнуло на кровать и уселось в ногах у Алиски. — Дело не в страхе, а в ночи. У вас, у людей, совсем не осталось ночи!— Это почему? — удивилась Алиска. — Вот же она — ночь! На улице темно, все ложатся спать…Чудовище махнуло лапой.— И вовсе не темно, — сказало оно. — Выгляни в окно — все улицы в огнях, в каждом доме светятся окна, у каждого подъезда — фонарь.— Смешной ты, — фыркнула Алиска. — А как же иначе? Если без фонарей, то будет совсем темно.— Ночью должны светить звезды, — грустно сказало Чудовище. — Вот ты, например, давно смотрела на звезды?..Алиска принялась вспоминать. Совсем недавно по телевизору показывали передачу, и там было полным-полно звезд, просто целая куча. А еще у мамы в компьютере есть фотографии…— Нет, нет, нет! — Чудовище возмущенно задергало усами и даже пару раз взмахнуло хвостом. — Разве это звезды?.. Я про настоящие звезды! Которые на небе!Тогда Алиска вспомнила — на прошлой неделе они с мамой возвращались из детского сада, и она видела, как над деревьями загорелась одна звездочка — самая первая звездочка на всем небе.— Красивая, — сказала Алиска. — Я маме тоже показала, только она не увидела.— Звезды красивые, — подтвердило Чудовище.Они помолчали. За окном проносились по улице машины, часы негромко тикали на стене, а из комнаты доносились приглушенные голоса. Мама говорила:— Тебе что, трудно дочери почитать?..А папа отвечал:— Вот сама и почитала бы. Оторвись от экрана на минутку.— А ты часто смотришь на звезды? — спросила Алиска.— Каждую ночь, — отозвалось Чудовище. — С крыши их хорошо видно.— Я тоже хочу, — сказала Алиска. — Только мне на крышу нельзя.Чудовище пошевелилось и уставилось на Алиску зелеными глазами.— Звезды можно увидеть и отсюда, — сказало оно. — Ты просто гляди вверх, и увидишь.— Здесь же потолок, — засмеялась Алиска.— Значит, нужно смотреть внимательнее, — сказало Чудовище. — Посмотри вон туда. Видишь?..Алиска поглядела туда, куда показывало когтем Чудовище.— Там ничего, — сказала она. — Там шкаф, а над шкафом ничего нет. Просто темнота.— Звезды всегда светят в темноте, — сказало Чудовище. — Ты приглядись.Алиска пригляделась.— Ой, — прошептала она. — Синяя звездочка.— А там еще одна, — сказало Чудовище. — И вон там. И здесь. А если посмотришь туда, увидишь целый Млечный Путь. Ну, видишь?..Оно откинулось на спину и положило передние лапы под голову.— Если лежать так долго, — прошептало оно, — можно увидеть, как планета летит через вселенную, словно сквозь облако звездной пыли. Это очень красиво.— Красиво, — согласилась Алиска.Они замолчали, глядя в небо. Где-то вдалеке ухала сова, легкий ветер шевелил листву на деревьях. Ночной мотылек сел на спинку кровати и пополз по ней.— А если увидишь падающую звезду, — добавило Чудовище, — надо загадать желание. У тебя есть заветное желание?Алиска кивнула.— Я загадаю, — сказала она. — А сбудется?— Обязательно.Через час в детскую, полную звезд и ночной тишины, вошла мама. Она задернула занавески на окнах, поправила сползшее набок одеяло и немного постояла, слушая, как сопит во сне Алиска.Потом она вышла, так и не заметив бескрайнего звездного неба над головой.Автор - Алексей Березин.

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