День ВозвращенийМне позвонили на мобильный с обычного городского номера:
- Вера Николаевна?
- Да?
Спокойный и уверенный женский голос:
- Я звоню вам по поводу Лёши, Лёши Макарова, вашего сына.
- Кто вы? Вы из Минздрава, в чем дело?
- Нет, Вера Николаевна, это не Минздрав. Минздрав ничем вам не помог и не поможет. А вот я вам предлагаю возможность...
Да Минздрав мне не помог год назад. Нам не помог. Лёшу увезли с болью в животе. Несильной. А потом, когда я слонялась под дверью хирургии, вышел доктор, худой и тихий, и сообщил, что перитонит разлился и ничего сделать было уже нельзя... Как нельзя? Ведь и болело-то не сильно, а может, это и не про Лешку и Лешка уже лежит в палате и спит?
А потом мне вынесли вещи. Рубашку его в клетку синюю, любимую. И все пропало.
Помню только, что, когда хоронили, почему-то пропали Лешкины веснушки. Ему было шесть...
- Возможность? Вы о чем? Вы вообще кто такая?
- Да никто. Для вас - Никто. Слушайте внимательно и сами решайте, как поступите. Завтра День Возвращений. Завтра к четырем утра поедете туда, где оставили сына. Он будет вас там ждать. Очень ждать. И будет с вами весь день. Потом он уйдет. Но у вас будет день с сыном. Решать вам.
Трубка замолчала.
Я очнулась не сразу, посмотрела на часы - 21:32.
"Что это?" - первая мысль. А вторая: "Хорошо, что Игорь в рейсе".
И слезы, слезы потекли, как оттаяли. Я обняла себя за плечи и плакала, плакала, качаясь.
К 23:00 я приняла решение, что все это дикий розыгрыш. Его надо забыть и лечь спать.
К 1:00 я пыталась перезвонить на этот номер. Безуспешно.
В 2:30 я вызвала такси на половину четвертого , оделась, взяла плед и села в коридоре на пуф. Напротив на стене висело фото: я и Лешка на даче, красим лавку. На него я и уставилась. И сидела, пока не позвонили, что такси у дома.
В такси я отключила мобильный. Если сейчас вдруг позвонит Игорь, моя решимость может рухнуть.
Сырое осеннее утро, практически ночь.
Я попросила остановить мне за квартал до кладбища и отпустила водителя.
Чуть впереди ограда старого кладбища из красного кирпича была разрушена. Через этот провал я и забралась, отодвинув ветки рябины. Фонарик на телефоне помог найти тропку. Светало.
Лешка сидел на своем надгробии, как на дачной лавочке, понуро опустив голову.
- Лёш... Лешик..
- Мама? - сын вскинул голову, вскочил и ухватился ручонками за ограду: - Ты пришла за мной!
Я побежала к нему, выдрала калитку, схватила и прижала:
- Сына, сына мой... Сына.
Он сидел у меня на коленях и плакал:
- Я тебя так ждал. Так ждал. Мам, ты со мной?
- С тобой, с тобой, родненький. Поехали домой. Ты замёрз весь.
Я завернула его в плед и вынесла на руках, как раньше маленького. Включила мобильный, вызвала такси и снова отключила. Нам никто не нужен.
Дома. Дома я согрела молоко. Лешка пил, как всегда обхватив бокал обеими руками. Потом мы мылись, смывали земляной запах и выкидывали похоронную одежду.
Правда, переодеть сына мне было не во что. Всю его одежду Игорь унес в гараж, чтобы я каждый раз не срывалась на плач, а затем на вой, наткнувшись на вещи сына.
Подошла моя футболка. Нам некуда идти. Мы дома.
Мы сидели на диване, и я спросила сына, погладила русые вихры:
- Что ты помнишь?
- Мам, я помню, что заболел. А потом, потом плохо... Я один был...
- Где был, Лёш?
- Мам, я хочу вспомнить... и не могу. Давай я не буду. Боюсь...
- Мама с тобой теперь, - я это сказала и сама испугалась. Вспомнила: "Он будет с вами весь день. Потом он уйдет".
- Давай не будем.
Мы посидели ещё. Потом я взяла Лешку на кухню, где сварила ему суп и компот. Накормила обедом. Потом мы смотрели Винни Пуха.
- Мам, а папа приедет?
- Приедет, только не сегодня.
- Я соскучился...
Вечером Леша начал волноваться. Я тоже. После ужина он никак не хотел ложиться.
- Я боюсь спать, мам, не хочу.
- Ну и не спи. Ты просто ляг, а я рядышком сяду. И будем разговаривать. Я рядышком.
И мы разговаривали. Вспоминали, как ездили в Адлер, где Лешка научился нырять. Как переехали в эту квартиру и первым пустили нашего кота Пуньку. Как лавку красили.
Потом карие глаза сына закрылись, и он уснул.
Я сидела рядом. И старалась не думать о том, как он уйдет. И что я буду делать завтра, когда он уйдет.
Может быть, это будет большая доза снотворного. А может быть, жизнь в ожидании ещё одного Дня Возвращений.
Я просто считала его веснушки. Четыре на носу. Три под правым глазом. И четыре - под левым...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:45 by LostraПросмотров: 72Комментарии: 2
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