Двое против невезения

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 53 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:48 by

Тот злополучный день начинался как всегда… Закончился сахар, я вылила на новую белую блузку кофе, потом порвала последние колготки. В тот момент, когда пыталась втиснуться в маршрутку, мой мобильный настырно завибрировал. Глянув на экран, увидела, что звонит тетя Алла. На ее звонки лучше отвечать сразу, иначе тетушка поставит на уши весь город.С тоской проводила взглядом уходящую маршрутку и сердито взяла трубку.— Да, тетя!— Зоя, девочка моя, мне нужна твоя помощь!— У вас что-то случилось? — всерьез испугалась я.— Пока нет, но может, — как всегда, тетя любила сгущать краски.— Рассказывайте.— Ты же, надеюсь, помнишь, что у твоего дяди скоро юбилей?— Да, конечно.— Мне нужно, чтобы ты занялась организацией банкета.— Я? — у меня от удивления чуть телефон не выпал.— Ну да, ты молодая, больше знаешь. Посмотришь все подходящие варианты в этом вашем, как его, «тырнете».— Интернете, — машинально исправила я. — Всемирная паутина.— Вот, — обрадовалась тетка. — Я даже названий таких не знаю.— Тетя Алла, а вы твердо уверены, что вам нужна именно я?— Ты не хочешь помочь дяде?— Да не в том дело. Просто вы сами хорошо знаете о моем постоянном и фантастическом «везении». Как бы только хуже не было…— Ой, не говори глупостей, — перебила меня тетка. — То, что на тебя разок кирпич упал, еще ни о чем не говорит. С кем не бывает.— Может, с кем-то и бывает, — ехидно хмыкнула я в ответ, — если человек проходит под домом. Но на меня он упал, когда я шла по площади, а там нет зданий.— Не морочь голову! — фыркнула тетя. — Отвечай: будешь помогать?— Конечно буду, — обреченно вздохнула я, заранее предвкушая все неприятности, которые со мной обязательно случатся.Не преувеличиваю я, не сочиняю. Я действительно очень невезучая. За двадцать семь лет жизни у меня были сломаны обе ноги (слава богу, не одновременно), ребра и даже ключица. На выпускном вечере у меня случился приступ аппендицита. А когда я ехала сдавать экзамены в институт, учиться в котором мечтала не один год, то села в поезд, идущий в противоположном направлении. На экзамене по вождению чуть не переехала директора автошколы. В день собеседования случайно окатила грязью своего будущего шефа… Могу так перечислять до бесконечности.Однако делать нечего: пообещала — нужно выполнять. Итак, для начала определимся с рестораном. Ну, «дядя Гугл» на помощь! Поисковик не подвел, и уже через час я договорилась с админом уютного итальянского ресторанчика. Обговорили цены, меню, персонал. Три раза переспросила, не заказан ли зал на этот день, не будет ли у них какой-либо проверки. Администратор, наверное, подумал, что ему попалась какая-то ненормальная. Но когда я пообещала ему приехать тем же вечером и оплатить всю сумму наличными, он стал любезным до безобразия. После этого таким же хитрым способом договорилась с музыкантами и ведущим. Теперь самое главное, чтобы все получилось, а то с моим счастьем кафе закроет сан-эпидемстанция, музыканты потеряют инструменты, а тамада сломает челюсть. Я как в воду глядела…Приехав на три часа раньше, ведь нужно было украсить зал воздушными шариками и плакатами с поздравлениями, застала там пожарных. Они нашли какие-то нарушения и требовали немедленно закрыть заведение.— Мальчики, ну пожалуйста, не делайте этого! Сегодня день рождения у моего дяди, если я его испорчу, родня меня не простит.— А нам-то что?— Ну давайте как-то договоримся! — взмолилась я.После долгих уговоров с моей стороны и денежных вложений со стороны руководства ресторана пожарники сменили гнев на милость.Но не успела я вздохнуть с облегчением, как раздался шум из кухни. В ужасе забежала туда и увидела, что огромный торт, который был специально заказан на юбилей, лежит на полу. А официант стоит рядом и испуганно смотрит на меня.— Простите, я не хотел.— Да я верю, что ты не специально его раскурочил, но что теперь делать? Этот заказ я делала за три дня, где новый покупать?— Сейчас попробуем что-то придумать, — начал успокаивать меня шеф-повар. — Это наша вина, мы ее загладим, не переживайте.Украсив зал, я поехала забирать дядю и тетю.Мы договорились, что для юбиляра все происходящее будет большим сюрпризом.— Тетя Алла, вы собрались?Я забежала в квартиру родных. Они сидели на кухне за столом. Дядя Юра лениво ковырял вилкой спагетти, тетя наблюдала за ним.— Хм … — пробормотала я. — Вы еще не готовы и даже едите…— Да вот, Юра вдруг проголодался. А у меня в холодильнике только вчерашние спагетти было, а ему не нравится! А вся эта итальянская еда ничего не стоит против нашей котлетки…— Вы не любите итальянскую кухню? — испуганно переспросила я.— Терпеть не могу. А что?— Да нет, ничего…Пока мы ехали в ресторан, мне позвонили музыканты и виновато сообщили, что у них только что сломался автобус, поэтому они опоздают на час или два. Я думала о том, что теперь будет. Мало того что торт уничтожен, дядя ненавидит итальянскую кухню, так теперь еще и музыки не будет. Да если они и появятся через два часа, то пока настроят аппаратуру… Ох…Одна радость — тамада уже на месте, но, присмотревшись к нему, я поняла: что-то тут не так. У него была опухшая правая щека!— Что с вами?— Зуб, — мучительно прошептал он. — За утро такой флюс надул.— Как же вы проведете юбилей?— Никак. Я приехал сказать, что не могу сейчас работать, простите…Он повернулся и ушел, а я разревелась. Сейчас тетя приведет сюда дядю Юру, а тут ничего нет.— Чего рыдаем? Рядом стоял молодой, красивый парень и протягивал мне платок.Всхлипывая, я рассказала о беде.— Да, дела… Я бы помог, но боюсь, что только все испорчу.— Почему?— Я жуткий невезунчик……Это был лучший праздник, на каком мне удавалось побывать. Мой новый знакомый Ромка оказался очень находчивым и веселым. Мы стали встречаться. Нам постоянно не везет, но вдвоем мы справимся с этой проблемой!Автор - Зоя.

Ключевые слова: Злополучный день молодой парень невезунчик

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