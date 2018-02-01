Хозяин кладбища

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:25

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:25 by

"Сама напросилась, гадина! - Настя зло усмехнулась, захлопывая крышку ноутбука. - А нечего на чужих парней вешаться! Теперь-то ты у меня попляшешь!"Девушка аккуратно сложила вчетверо тетрадный листок и запихнула его в карман джинсов, зашла на кухню, выбрала из фруктовницы самое красивое и краснобокое яблоко. Бросила его в сумку, накинула в прихожей лёгкий плащик.- Ты куда на ночь глядя? - обеспокоенно поинтересовалась бабушка, выглядывая из комнаты.- Да я мигом, - уклончиво отозвалась Настя. - И какая ночь, - ещё и девяти нет, светло вон ещё, лето же.- Деда во дворе увидишь, скажи, чтоб домой шёл, ужинать, - опираясь на клюку, бабушка прошаркала на кухню.- Угу, - девушка захлопнула дверь и сбежала по лестнице, решив не дожидаться лифта.Дед, как и следовало ожидать, увлечённо "забивал козла" с двумя пенсионерами из соседнего подъезда.- Здрасьте, дядя Толя, дядя Витя, - выпалила Настя. - Деда, бабушка сказала, чтоб ты домой шёл, она ужин греет.- Сейчас, доиграем и пойду, - дед звонко припечатал костяшку домино к столу.Настя вышла со двора, вдыхая тёплый вечерний воздух, перешла дорогу и направилась в сторону старого кладбища, находящегося на окраине города. Оно уже года четыре как было закрыто для новых захоронений: мэрия решила, что расширять погост смысла нет и выделила участок для нового кладбища в 20 км от города. Губы девушки кривились в ехидной улыбке, она уже предвкушала, как Димка уже завтра пройдёт мимо Олечки, словно не замечая её. А потом будет бегать за ней, Настей, в ногах валяться, умоляя вернуться к нему! За приятными мыслями она и не заметила, как оказалась у кладбищенской калитки. Толкнула её. Та открылась бесшумно. Девушка аккуратно прикрыла её за собой и направилась по аллее, вчитываясь в потускневшие от времени буквы на граните."Так, мне нужна Ольга, - Настя остановилась, достала из кармана листок, прочитала написанное. - Точно, Ольга. Ага, а вот и подходящая могилка!". Девушка подошла ближе к выбранному памятнику. С медальона на неё смотрела молодая женщина с доброй улыбкой. Нарочито небрежно растрёпанная копна волос, ямочки на щеках.- 1908 - 2001, - тихо прочитала Настя. - Тьфу ты, что за манера лепить на памятник фотки покойника в молодости? Я уж подумала, что ж она такая молоденькая-то померла, а она вон, долгожительница почти! Ладно, где там моё яблоко?Девушка раскрыла сумку и замерла, почувствовав чей-то взгляд. Медленно обернулась и облегчённо выдохнула, увидев шагах в десяти от себя молодого парня в тёмной одежде.- Чего уставился? - недовольно буркнула она, рассматривая так не вовремя появившегося прохожего. - Иди себе, куда шёл.- Ворожить надумала? - ничуть не смущённый неласковым приёмом, незнакомец шагнул ближе, оперся на соседнее надгробие. Голос у него был глубокий, с едва заметной хрипотцой.- А тебе какое дело? - окрысилась Настя.- А разрешения спросить? - молодой человек иронично вздёрнул бровь.- У кого? - девушка усмехнулась. - У тебя, что ли?- У меня, - кивнул незнакомец.- А ты кто такой? - Настя осмотрелось по сторонам. Летние сумерки заканчивались быстро, длинные тени от надгробий становились всё темней.- Я? - в голосе молодого человека прозвучало удивление. - Хозяин кладбища.- Сторож, что ли? - прыснула Настя. - А зачем столько пафоса?- В принципе, можно назвать меня и так, - немного подумав, отозвался собеседник. - Кстати, вот этот, с позволения сказать, заговор на листочке, который ты держишь в руке, - чушь. Он не сработает.- Вот всё-то ты знаешь, умный такой! - обиженно прошипела девушка. - Может, ещё подскажешь, какой сработает?- А почему бы нет? - парень пожал плечами. - Ольгой твою разлучницу зовут?- А ты откуда..., - начала было Настя и тут же умолкла, кинув взгляд на надгробие. - Блин, я ж чуть не повелась! Да, Олька. Соседка моя. А парня моего... ну, бывшего, который с ней сейчас тусит, Димка.- А если у них любовь? - вкрадчиво поинтересовался незнакомец.- Не смеши! - Настя фыркнула. - У Димки таких "любовей" полрайона! Ну ничего, вначале с Олькой разбежится, а потом ко мне приползёт.- И тебе её не жаль? - молодой человек внезапно оказался совсем близко, заглянул ей в глаза. Девушка испуганно отшатнулась. - Не бойся, я не причиню тебе вреда.- Да я и не боюсь, - слегка неуверенным голосом заявила Настя.- Ольга и Дмитрий, значит, - парень повернулся к надгробию, положил ладонь на гранитный памятник и нараспев негромко произнёс несколько коротких фраз. - Готово. Больше Ольга тебе не помешает. Никогда.- Спасибо, - Настя поёжилась от хлестнувшего по ногам совсем не по-летнему пронзительного ветра. - Слушай, а ты меня до калитки не проводишь?- Страшно? - усмехнулся собеседник. - А меня не боишься?- А чего тебя бояться? - девушка недоуменно взглянула на него. - Кладбищенские сторожа только в страшилках маньяками оказываются. Кстати, я Настя.- Я знаю, - равнодушно произнёс парень. - Можешь называть меня Алексом. Если хочешь.- Алекс, так до калитки проводишь? - настойчиво повторила вопрос незадачливая ворожея.- Идём, - молодой человек на этот раз, видимо, решил не задавать лишних вопросов. До калитки дошли молча.- Угощайся, - Настя протянула ему яблоко.- За что? - не притрагиваясь к фрукту, поинтересовался Алекс.- За то, что проводил за пределы вверенной тебе территории, - улыбнулась девушка.- Принято, - кивнул парень, забирая яблоко из её ладони. Пальцы у него были просто ледяные.- Пока, - Настя отвернулась и зашагала прочь. Через несколько шагов обернулась и увидела, что у калитки уже никого нет. - Тьфу ты, чертовщина какая-то.Домой она возвращалась почти бегом. Родители и бабушка с дедушкой смотрели телевизор, концерт то ли Лещенко, то ли Винокура. Настя прошла в свою комнату, включила ноутбук, зашла в "Фейсбук". Заглянула на Олькину страницу. Эта паскудница успела выложить очередное фото в обнимку с Димкой и подписать его в духе "Любовь всей моей жизни".- Ничего, недолго тебе радоваться, - прошипела девушка, старательно отгоняя от себя мысли, что Димка, когда встречался с ней, крайне негативно реагировал на выставленные совместные фото. А тут даже лайкнул, гадёныш! Почему-то в том, что Алекс не обманул, она не сомневалась.До следующего полудня Настя валялась в кровати, блаженно жмурясь от пробивающихся сквозь шторы солнечных лучей. Родители ушли на работу, бабушка и дедушка уехали на дачу. Отлежав оба бока, Настя, наконец, неохотно поднялась. На кухонном столе ждала записка от мамы: список продуктов к ужину и деньги. Девушка выглянула в окно. Летнее солнце ослепляло.- Жара-a-a, - протянула Настя, выбирая самый лёгкий сарафан в шкафу.Оделась, довольная, покрутилась перед зеркалом, подхватила сумочку и направилась в ближайший магазин. Правда, чтобы попасть в него, пришлось сделать небольшой крюк: как назло, именно сегодня дорожники решили заделать яму в асфальте и пригнали каток, стоящий теперь на границе свежего и старого асфальта. Самих рабочих поблизости не было. Похоже, ушли обедать. Настя обошла каток по дуге и войдя в магазин, нос к носу столкнулась с Ольгой. Та ехидно ухмыльнулась, демонстративно проворковав в трубку:- Да, Димусик, скоро буду. Только сейчас мороженку куплю. Тебе взять, милый?"Милый", похоже согласился, потому что нахалка развернулась и, едва не задев Настю плечом, направилась к холодильнику с мороженным. У Насти окончательно испортилось настроение. Она быстро покидала в корзину продукты, стремясь поскорее покинуть магазин, и встала в очередь к кассе. Пока она рассчитывалась и перекладывала покупки в пакет, Олька уже вышла на улицу и теперь шла по переходу рядом с катком, на ходу разворачивая пломбир. Обёртка от мороженного упала на асфальт. Соперница наклонилась за ней, и в этот момент каток поехал. Настя, замерев от ужаса, видела, как машина подмяла под себя девушку и, переехав её, остановилась, уткнувшись в бордюр.- Господи, что ж это такое? - визгливо причитала старушка рядом с Настей. Кто-то звонил в "скорую", несколько людей выбежало из магазина и устремилось к лежащему телу. Настя, едва перебирая непослушными ногами, пошла за ними. Увидев лужу крови, вытекающую из-под катка, она едва не упала в обморок. "Скорая" примчалась через несколько минут. Врачи пробились сквозь толпу лишь для того, чтобы переложить безжизненное тело на носилки и накрыть белой простынёй.Настя плохо помнила, как добралась домой. Действуя автоматически, переложила продукты в холодильник и уселась на табуретку, невидящим взглядом уставившись в окно. Так она просидела до возвращения дедушки с бабушкой.- Настенька, что с тобой? - бабушка, выронив ведёрко с клубникой, бросилась к внучке.- Олю, соседку нашу с первого этажа, сегодня катком задавило, - с трудом произнесла Настя, выходя из оцепенения, и зарыдала.- Деточка ты моя, - бабушка торопливо прошаркала в комнату, принесла пузырёк валерьянки, щедро налила из него в стакан с водой, - выпей, выпей, внученька.Настя послушно выпила, чувствуя, как стучат зубы об край стакана.- Иди, иди приляг, - суетилась бабушка, буквально заставляя девушку подняться и перейти в комнату. Уложила на диван, укрыла пледом, села рядом, с тревогой глядя на внучку.- Марья, почто ягоду развернула? - прогрохотал дед, как всегда задержавшийся у подъезда и поднявшийся только сейчас.- Да тихо ты! - цыкнула на него бабушка. - Настя говорит, внучку Люциановны с первого этажа сегодня каток задавил.- Семёныч уже рассказал, - дед поднял ведро и начал собирать рассыпавшуюся клубнику. - Он сам видел, помогал девку из-под катка вытягивать. Говорил, в закрытом гробу хоронить будут, не иначе. Каток прям по голове проехал.Настя уткнулась в подушку и заплакала навзрыд.- Тихо ты, пень старый! - ругнулась бабушка. - Не видишь, Настюшка как переживает? Тихо, тихо, внученька, успокойся.Потом бабушка вызвала "скорую" уже для Насти. Пожилой доктор измерил давление и сделал укол.- Сильный стресс, - коротко пояснил он, выходя из комнаты. Врач говорил что-то ещё, но Настя уже не слышала, проваливаясь в сон.Утром она проснулась от того, что мама поглаживала её по руке.- Как ты себя чувствуешь? - мама с беспокойством смотрела на неё.- Лучше, - Настя слабо улыбнулась. - Просто я всё это видела вчера... Она только была живая, а потом всё...- Не вспоминай, - мама погладила её по щеке. - Кушать будешь? Я твои любимые блинчики с клубникой приготовлю.- Буду, - услышав про блинчики, Настя приободрилась.Несколько следующих дней прошло, как обычно, не считая того, что Настя начала слишком часто вспоминать Алекса. "А что, если это он сделал так, что Олька погибла?" - думала девушка. Вначале она старательно отгоняла эти мысли, но они всё время возвращались. Наконец, не выдержав, очередным вечером Настя вновь отправилась на старое кладбище, твёрдо решив лично узнать у странного сторожа, что же он тогда прошептал у могилы. Девушка несколько минут кружила у калитки, не решаясь войти. Сегодня у старого кладбища было особенно тихо, и это пугало. К тому же Настя понятия не имела, где находится сторожка. Она уже было решила вернуться днём, но решила в последний раз подойти к калитке. И чуть не подскочила, увидев за ней знакомую фигуру в тёмном.- П-привет, - чуть заикнувшись, поздоровалась она. - А я к тебе с вопросом.- Заходи, гостьей будешь, - не улыбнувшись, отозвался парень.Настя толкнула калитку, подошла к нему.- Что ты хочешь знать? - тёмные глаза юноши были непроницаемы.- Помнишь, ты пару дней назад заговор какой-то у могилы читал? - начала Настя. Алекс молчал, потому она продолжила, - И вот на следующий день после этого Ольку катком задавило. И я вот думаю...- Да, это сделал я, - холодно прервал её странный сторож. - По твоей просьбе.- Я не просила её убивать, - у Насти задрожали коленки.- Ты просила их разлучить, - пожал плечами Алекс. - А что разлучает надёжней смерти? Но не будем об этом. Я выполнил твою просьбу. И должен получить оплату.Настя хотела было броситься к калитке, но оказалось, что калитки рядом нет. Вокруг были только надгробия. Девушка могла бы поклясться, что они никуда не уходили, но факт оставался фактом: она понятия не имела, в какую сторону теперь идти.- Кто ты такой? - прошептала она, в ужасе оглядываясь по сторонам.- Я уже говорил, - Хозяин кладбища, - парень облокотился на гранитный памятник. - И снова повторю: не бойся, я не причиню тебе вреда. Готова обсудить оплату?После этих слов нервы у Насти сдали окончательно, и она бросилась прочь, не разбирая дороги. Выскочила на тропинку и побежала по ней. Но тропка вела в тупик. А летние сумерки заканчивались. Девушка затравленно оглянулась и вскрикнула, увидев Алекса в двух шагах от себя.- Не приближайся! - она отступала, пока не прижалась спиной к высокой ограде. - Я.. я закричу!- Сколько угодно, - равнодушно бросил собеседник. - Но ты не уйдёшь отсюда, пока я не позволю. А я не позволю, пока мы не поговорим.Настя попыталась проскочить мимо него, но он ловко поймал её за руку и притянул к себе. Девушка закричала, пытаясь вырваться, но он удерживал её без труда, пока она бессильно не затихла. И лишь тогда отпустил, вновь отойдя на два шага в сторону.- Что тебе нужно? - Настю трясло и, чтобы не упасть, она снова прислонилась к стене.- Имена, - коротко ответил Алекс. - Одно имя раз в месяц. В течение года. На твой выбор. Любой человек.- И что с ними будет? - осторожно осведомилась Настя.Парень в ответ усмехнулся:- Ты точно хочешь это знать? Они умрут.- Я могу отказаться? - у Насти кружилась голова.- Можешь, - кивнул Алекс. - Но тогда умирать будут твои родные. Пожалуй, я начну с Марьи Николаевны...- Нет! - буквально выкрикнула Настя.- Тогда назови имя, - Алекс шагнул ближе, так, что если бы протянул руку, дотронулся бы до неё. - Мне всё равно, кто умрёт. Любое имя. Твои враги, недоброжелатели, обидчики. Кто угодно. Имя, Настя, всего одно имя.Последнюю фразу он произнёс почти шёпотом.- Я не знаю, - Настя в отчаянии обхватила голову руками. - Мне нужно подумать.- У тебя есть сутки, - неожиданно согласился парень. - Завтра в это же время ты назовёшь мне имя. Или твоя бабушка умрёт.Он отвернулся и пошёл прочь. А Настя вздрогнула, поняв, что стоит рядом с той же калиткой, через которую зашла.- Чертовщина какая-то, - выскочив за калитку, девушка помчалась домой.Отказавшись от ужина, она включила ноутбук и, дождавшись, пока тот загрузится, ввела в поисковой строке: "хозяин кладбища".- Господи, во что я вляпалась? - просмотрев первые несколько ссылок, прошептала девушка. - И что мне теперь делать?..Ночью она почти не спала, пытаясь найти во всезнающем интернете ответ, как расторгнуть договор с Хозяином кладбища. По всему выходило, что она сделала всё для того, чтобы вызвать его недовольство. Не спросив разрешения, пришла ворожить. Не принесла подношения (яблоко таковым не считалось). Не заплатила за помощь в течение суток. И пыталась отказаться от оплаты вовсе. Начитавшись жутких историй о том, что происходило с незадачливыми колдуньями, совершившими хотя бы часть из вышеперечисленного, Настя понимала, что ещё легко отделалась. Но двенадцать человек... 12 имён. Скажи ей неделю назад кто-нибудь написать список из тех, кто ей не нравится, и Настя бы легко написала не то что 12, а все 36. Но выбрать из них тех, кто должен будет умереть, она не могла. И в то же время не хотела, чтобы страшный Хозяин кладбища убил бабушку... Измученная, и так и не отыскавшая ответа, Настя забылась тревожным сном лишь под утро.Днём она ходила как потерянная, перебирая знакомых и едва знакомых людей, пытаясь найти того, кто насолил ей больше других. И тут услышала, как дед на кухне жалуется бабушке на Семёна Степановича, уже полгода не возвращающего долг.- Да чтоб он провалился! - эмоционально донеслось с кухни. - Каждый день вижу энтого мерзавца, и каждый раз он мне, мол, Витя, давай в следующий раз, Витя, давай потом. А сколько ждать ещё?! Чтоб он подавился этими деньгами!Настя выскользнула из квартиры и почти побежала к старому кладбищу. Днём оно выглядело совсем не такими пугающим, как прошлой ночью. Девушка прошла по центральной аллее, осматриваясь по сторонам. Никого не было. Настя присела на скамеечку у одной из могил и вздохнула.- Готова назвать имя? - невесть откуда появившийся Алекс стоял напротив неё.- Семён Степанович, - выдохнула девушка.- Принято, - медленно кивнул Хозяин кладбища.- Я извиниться хотела, - Настя опустила голову, чтоб не видеть зловещей тёмной фигуры. - Я правда не знала, кто ты... Если бы знала, вела бы себя иначе... вообще бы сюда не приходила!В ответ не прозвучало ни звука. Настя подняла голову и испуганно отшатнулась. Алекс стоял рядом с ней, чуть наклонившись. Тёмные глаза сверкали.- Эмоции, - медленно произнёс он. - Я почти забыл, что это такое. Не бойся, Настя. Расскажи мне о своих переживаниях. Подробно.- И ты никого не убьёшь? - с надеждой спросила девушка.- Я подумаю, - он присел рядом и выжидающе уставился на неё.И Настя начала рассказывать. Вначале несмело, запинаясь. А потом, разговорившись, подробно, как он и просил. И о том, как ревновала Димку к Ольке, и о том, как испугалась, увидев её смерть. И о том, в какой ужас пришла, узнав, с какой могущественной силой столкнулась.- И теперь я просто в шоке от того, что должна назвать тебе за год 12 имён, - Настя прерывисто вздохнула. - Просто палачом себя чувствую... Вот честно, хотела даже себя назвать, чтоб это закончилось, но просто не смогла.- Я бы не согласился на этот вариант, - негромко произнёс Алекс. - Вы, живые, такие забавные. Но раз тебя так гнетёт перспектива назвать мне 12 имён, могу предложить альтернативу. Хочешь принести себя в жертву - принеси. Но не для смерти.- А для че..? - Настя густо покраснела, догадавшись об ответе прежде, чем закончила вопрос.Собеседник молчал.- Каждый месяц? - не поднимая на него глаз, полушёпотом спросила она, сгорая от стыда.- Один раз, - холодно прозвучало в ответ.- Но я тебя совсем не знаю, - Настя кусала губу, боясь расплакаться. - Что, прямо здесь?- Я тебя не обижу, - в ледяном, размеренном голосе мужчины проскользнули чуть тёплые нотки. - Идём.Он привёл её к затянутой диким плющом сторожке. Открыл дверь. Внутри была одна табуретка, маленькая железная печка и грубо сколоченная деревянная кровать. Алекс накрыл кровать появившимся у него в руках мягким пледом, второй небрежно бросил сверху и отвернулся. Настя разулась, стянула с себя сарафан, положила на табуретку, скользнула под плед, натянув его до подбородка и зажмурилась. Почувствовала, как он лёг рядом.- Не бойся, - холодные пальцы скользнули по щеке к шее, прошлись по ключице. - Я не причиню тебе вреда......Настя рывком села в постели и открыла глаза. Сердце бешено колотилось. Осмотрелась по сторонам, с облегчением убеждаясь, что находится в собственной комнате. "Слава Богу, всего лишь сон!"- мысленно вздохнула девушка.- Настя, ты проснулась? - донёсся из кухни мамин голос. - Приходи завтракать.Пока девушка накидывала халатик, зажужжал мобильник. Димка прислал смску - желал доброго утра. "Ах ты ж, Господи, - наконец вернулась в реальность Настя, - я ж вчера его с Олькой видела! Ну и пусть катится, скатертью дорога!".Она набрала номер.- Да, Настён? - сразу ответил Димка.- Я тут подумала, нам нужен тайм-аут, - быстро произнесла Настя. - Чтобы разобраться в чувствах. Давай пока будем просто друзьями, ладно?- Ну... Ладно, - после долгой паузы ответил бывший кавалер. - Насть, а что случилось?- Давай вечером расскажу, - договорившись о встрече, девушка нажала "Отбой" и пошла завтракать.Через 2 месяца всё было совсем иначе. Димка и Оля действительно начали встречаться, но у Насти при этом сохранились хорошие отношения с обоими, и она была искренне рада счастью друзей. Только вот тревожный сон не шёл из головы. И порой девушке казалось, что она видит в толпе знакомую фигуру в тёмной одежде. Наконец, погожим августовским днём Настя не выдержала и отправилась на старое кладбище. Шла по аллее медленно, вглядываясь в полустёртые буквы на граните. Нашла знакомую фотографию. Долго смотрела на незнакомую ей Ольгу, родившуюся в далёком 1908 году и прожившую 93 года. Затем услышала негромкие шаги за спиной. Обернулась и совсем не удивилась.- Ну, здравствуй, Алекс, - произнесла она, не отводя взгляда от тёмных, почти чёрных глаз. - Не бойся, Настя, - негромко отозвался он. - Я не причиню тебе вреда.Автор - Веймар Ника.

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