Вампир

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:59 by

Вампир поморщился, глядя на крест, склонив голову перевёл угрюмый взгляд на мужчину в чёрной водолазке. Он держит крест перед собой обеими руками и громко читает «Отче наш» на латыни. Кровосос тяжело вздохнул и спросил, закатывая глаза:— Ты это серьёзно?Мужчина запнулся, удивленно потряс крестом, кровь отхлынула от лица, сделав похожим на силиконовую маску.— П…почему не работает?— Ты серьёзно? — устало повторил вампир приближаясь.— Я же верю! Истово! Почему крест не работает?!Вампир накрыл лицо ладонью, страдальчески вздохнул мотая головой, точно не веря в происходящее.— Тогда на православного креста!Мужчина с победным криком выхватил из внутреннего кармана вычурное распятие с нелепыми плашками сверху и снизу. Вампир хохотнул в ладонь:— Серьёзно? Dios mio…дай угадаю, ты ещё и осиновых кольев притащил? А серебряных пуль?— Серебро против оборотней…Вампир раздул щёки и взорвался истеричным гоготом, сгибаясь пополам и тыча пальцем в мужчину. Трясущимися от смеха руками достал телефон и включив камеру навёл на борца с нечистью:— Подожди…ох…чуть не задохнулся…будь лапочкой и повтори, пожалуйста.— Серебро против оборотней…Вампир довольно кивнул и уткнулся в смартфон, через невероятно длинную минуту тренькнуло входящее сообщение. По комнате разнёсся лающий смех, от которого мелко завибрировали стёкла.— Ох…давно меня так не корчило…даже ребра заболели. А ты молодец, хорошо…ахахахаха…подготовился.Вампир широко улыбнулся, показывая клыки, выдвинувшиеся на пару сантиметров, медленно пошёл на вампироборца. Мужчина победно улыбнулся, сказал горделиво:— Жрать меня собрался? А вот хрена тебе!Упырь удивленно приподнял бровь, спросил с любопытством:— Стальной воротник?— Лучше! Я перед встречей сожрал пол кило чеснока! Выкуси тварь!— О…Это же прекрасно!— Ха…что!?Улыбка вампира стала шире:— Мальчик мой, чеснок прекрасный антикоагулянт…препятствует свёртыванию крови, делая её более…хм…жидкой. Пить такую одно удовольствие.Вампир потянул носом и жадно облизал губы, в зрачках разгорается голодный огонёк. Мужчина попятился, пока не уперся спиной в стену.— Чую…да, точно…скажи мне, ты ведь решил для верности выпить алкоголя?— Д…да…церковного вина и водки…— Чудно! Ты же просто ходячий деликатес!— Но…почему…Вампир подошел в плотную, заглянул в полные ужаса глаза, сказал хитро улыбаясь:— Вы верите в любую чушь, прямо даже неловко становится. Зато как вкусно!Автор: Лит Блог.

Ключевые слова: Вампир крест чеснок суеверия

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