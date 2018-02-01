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Творческие истории

Вампир

Вампир поморщился, глядя на крест, склонив голову перевёл угрюмый взгляд на мужчину в чёрной водолазке. Он держит крест перед собой обеими руками и громко читает «Отче наш» на латыни. Кровосос тяжело вздохнул и спросил, закатывая глаза:

— Ты это серьёзно?

Мужчина запнулся, удивленно потряс крестом, кровь отхлынула от лица, сделав похожим на силиконовую маску.

— П…почему не работает?

— Ты серьёзно? — устало повторил вампир приближаясь.

— Я же верю! Истово! Почему крест не работает?!

Вампир накрыл лицо ладонью, страдальчески вздохнул мотая головой, точно не веря в происходящее.

— Тогда на православного креста!

Мужчина с победным криком выхватил из внутреннего кармана вычурное распятие с нелепыми плашками сверху и снизу. Вампир хохотнул в ладонь:

— Серьёзно? Dios mio…дай угадаю, ты ещё и осиновых кольев притащил? А серебряных пуль?

— Серебро против оборотней…

Вампир раздул щёки и взорвался истеричным гоготом, сгибаясь пополам и тыча пальцем в мужчину. Трясущимися от смеха руками достал телефон и включив камеру навёл на борца с нечистью:

— Подожди…ох…чуть не задохнулся…будь лапочкой и повтори, пожалуйста.

— Серебро против оборотней…

Вампир довольно кивнул и уткнулся в смартфон, через невероятно длинную минуту тренькнуло входящее сообщение. По комнате разнёсся лающий смех, от которого мелко завибрировали стёкла.

— Ох…давно меня так не корчило…даже ребра заболели. А ты молодец, хорошо…ахахахаха…подготовился.

Вампир широко улыбнулся, показывая клыки, выдвинувшиеся на пару сантиметров, медленно пошёл на вампироборца. Мужчина победно улыбнулся, сказал горделиво:

— Жрать меня собрался? А вот хрена тебе!

Упырь удивленно приподнял бровь, спросил с любопытством:

— Стальной воротник?

— Лучше! Я перед встречей сожрал пол кило чеснока! Выкуси тварь!

— О…Это же прекрасно!

— Ха…что!?

Улыбка вампира стала шире:

— Мальчик мой, чеснок прекрасный антикоагулянт…препятствует свёртыванию крови, делая её более…хм…жидкой. Пить такую одно удовольствие.

Вампир потянул носом и жадно облизал губы, в зрачках разгорается голодный огонёк. Мужчина попятился, пока не уперся спиной в стену.

— Чую…да, точно…скажи мне, ты ведь решил для верности выпить алкоголя?

— Д…да…церковного вина и водки…

— Чудно! Ты же просто ходячий деликатес!

— Но…почему…

Вампир подошел в плотную, заглянул в полные ужаса глаза, сказал хитро улыбаясь:

— Вы верите в любую чушь, прямо даже неловко становится. Зато как вкусно!


Автор: Лит Блог.
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Сегодня, 11:59 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 0
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Ключевые слова: Вампир крест чеснок суеверия

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