Хладнокровные

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 05:37

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сергей Лячный Просмотров: 47 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:30 by

ХладнокровныеГлава 2 «Охотники»По фасаду заброшенного завода скользнули пять теней и растворились во тьме узкого лаза высокого забора.– Ты уверен, что все получится, и нас никто не спалит? – плаксиво спросил один из проникших на территорию завода.– Не ссы! – отозвался второй, – здесь нет никого кроме вонючих бомжей! А мы как раз таких и ищем!– Может, действительно, забьем на это дело и пойдем цыпочек поищем? – предложил третий.– Я никого не держу! Хотите валить? Валите! Но, тогда можете забыть о нашем братстве! – вскипел второй.– Одно дело колошматить всякую мразоту, и совсем другое – лишить кого-то жизни, – прошептал первый.– Повторяю, я никого не держу и не заставляю! – рявкнул второй и отвесил пинка первому.– Гроб, ну ты чего?! – с обидой спросил первый.– Сопля! Хватит ныть! Надо было отказываться до того, как идти сюда! – сухо произнес четвертый.Они выбрались на участок, освещенный луной, и остановились. Гроб – лысый и коренастый парень, одетый в камуфляжную одежду достал из кармана пачку сигарет и протянул её своим друзьям. Закурив, все уставились на Гроба, но он молчал и лишь улыбался, рассматривая их сквозь облако дыма.– Как думаешь, где они прячутся? – спросил высокий парень в кепке.– А ты как думаешь? – всё так же улыбаясь, спросил Гроб и толкнул высокого в плечо, – значит так: Костыль, Сопля и Клещ – идете к тому зданию и прочесываете его! Если найдете вонючек-пердючек – зовите нас! Мы с Шляпой пойдем в соседнее здание. Если вы не найдете мразоту в том здании, переходите в следующее – усекли?!– Да! – ответили в один голос трое парней.– Сопля, это твой последний шанс – не справишься, я сам тебя прищучу! – oблизнув губы, произнес Гроб.Ребята разделились и отправились прочесывать здания. Как только троица скрылaсь в темном проеме дверей, Грoб остановил Шляпу и прошептал:– Мы подождем здесь, пусть сами ищут!Шляпа одобрительно кивнул головой и уселся на полусгнившую лавочку.– Как ты хочешь это сделать? – спросил он у Гроба.– Хочется чего-то новенького, – произнес тот, потирая руки, – может, сожжем их?– Нет, можем привлечь внимание, – отказался Шляпа, – давай запрем их в каком-то подвале и будем наведываться иногда к ним? Так мы сможем растянуть удовольствие!– Ты чертов гений! – воскликнул Гроб, – давай осмотримся, может, рядом есть подвал?Сопля шел последним и надеялся, что в этом и в остальных зданиях не окажется бродяг, тогда они уйдут и на некоторое время можно будет забыть об угрозах Гроба. Клещ, который шел первым, остановил друзей и прошептал:– Вон там, видите?– Ага, – отозвался Костыль.Там, куда указывал Клещ, горел костер. Сопле это совсем не понравилось, и его поджилки предательски задрожали.– Там кто-то есть? – спросил он дрожащим голосом.– Нет, блин! Костер сам по себе загорелся! – съязвил Костыль.Рядом с костром раздались шорохи, и кто-то недовольно заворчал:– Какого хрeна вам надо, молокососы?!– Падаль! Ты кого молокососами обозвал?! – взревел Клещ и кинулся на бродягу.Сопля набрал в легкие воздуха и что есть мочи свистнул, а когда присоединился к друзьям, то увидел, что Клещ уже прирезал бродягу и вытирал нож о засаленный свитер убитого человека.– Он был не один! – сообщил он друзьям, – мразь, пнула меня и удрала вон туда!– Баба?! – спросил Костыль с похотью в глазах.На свист прибежали Гроб и Шляпа.– Ну, и кто его пришил?! – багровея, спросил Гроб, обводя взглядом Костыля, Клеща и Соплю.– Я! – спокойно ответил Клещ.– Нужно найти бабу! – заныл Сопля, – у нас из-за неё будут проблемы!– Не будут! – уверенно сказал Гроб, – мы найдем её!– Класс! Охота! – довольно запрыгал на месте Костыль и захлопал в ладоши.На крыше самого высокого здания завода дремали несколько существ, похожих на ящериц, услышав свист, они очнулись и кинулись на край крыши. Вертя острыми мордами, они принюхивались змеиными языками и, уловив запах свежей крови, бесшумно спустились на землю по фасаду здания и исчезли в зарослях кустов.– Она не могла далеко убежать! – рявкнул Гроб, – а если в этом помещении нет другого входа, то она никуда уже и не денется!– Киска?! – позвал беглянку Костыль, – кись-кись-кись! Иди к нам, у нас есть кое-что для тебя!Друзья засмеялись, а Сопля осветил подвал тускловатым лучом фонарика.– Посвети сюда, – попросил Клещ.Сопля направил луч фонарика в сторону, и они увидели в тусклом свете женщину, которая от яркого света прикрыла ладонью глаза и отпрыгнула в сторону.– Лови сучку! – завопил Шляпа.Ребята кинулись на женщину, повалили её на землю, схватили за руки и ноги, и выволокли из подвала. Женщина истошно вопила, она брыкалась и пыталась вырваться из лап подростков. Это не понравилось Гробу, и он со всей дури ударил ногой женщину в челюсть, от удара женщина дернулась и обмякла.– Только не говори, что прикончил ее! – огорченно произнес Костыль.– Эти твари живучие, как крысы! – отозвался Гроб, – ща, пройдет минут десять и очнется!– Хорошо, – мечтательно произнес Костыль.Они вытащили её к костру и кинули рядом с трупом мужчины.– Что мы будем делать с этим? – спросил Клещ, пнув убитого бродягу.– Ты убил – ты и решай! – фыркнул Гроб.Все, кроме Костыля уселись возле догорающего костра. Шляпа достал из рюкзака бутылку водки, сделал небольшой глоток и передал её Гробу. Сопля сидел и молча, пялился, как Костыль срезал пуговку за пуговкой на рубашке пойманной женщины. Срезав все пуговицы, Костыль кончиком ножа зацепил край рубашки, и потянул в сторону, оголяя живот и грудь женщины.– Зацените! Она ниче так! – воскликнул он, таращась на её тело.– Даже и не думай! – покачал головой Гроб, – это биомусор!Костыль жалобно заскулил, но в соседнем здании раздался шум, и подросток резко утратил всякий интерес к женщине.– Слышали? – спросил он.– Не глухие! – отозвался Шляпа.Сопля поежился и со страхом посмотрел на Гроба.– Нам свидетели не нужны, – скривился Клещ и достал свой нож.Ребята разделились и проникли в соседнее здание с двух сторон. Сопля вновь хотел включить фонарик, но Гроб остановил его и прошипел:– Тут вполне хватает лунного света, не нужно раньше времени пугать добычу!Сопля кивнул и спрятал фонарик в карман.Шляпа с остальными вошли в здание с другого входа, затаившись, они стояли некоторое время, привыкая к темноте. На втором этаже вновь раздался шум, и Клещ, указывая ножом на ступеньки, предложил друзьям подняться на второй этаж.Существа взобрались на крышу здания и бесшумно перепрыгнули на соседнее – от которого исходил свежий запах крови. Они ловко спустились по бетонной стене к окну и забрались внутрь здания. Отыскав источник запаха, они с довольным шипением набросились на труп бродяги.Женщина пришла в себя. Сначала её челюсть взорвало адской болью, а уши заполнил гудящий шум. Не открывая глаз, она притронулась пальцами к нижней челюсти и замычала. Потом она услышала странные звуки рядом с собой, перевернулась набок и открыла глаза.До Сопляка донесся жуткий крик, и ему показалось, что он обмочился. Притронувшись рукой к штанам, он ощутил мокрую ткань.– Что это? – спросил Гроб, положив дрожащую руку на плечо Сопляка.– Тетка, которую мы поймали, – ответил он.– Давай вернемся, – предложил Гроб.Они выскочили из соседнего здания и направились к костру, но Гроб резко затормозил и взвизгнул:– Чё за хрень?!Сопляк посмотрел ему через плечо и потерял сознание.Существо, пожирающее плоть женщины, резко повернуло свою морду в сторону крика и уставилось на Гроба. Оно встало на задние лапы и, нюхая воздух, глухо издало нечленораздельный звук. Из темноты выползло еще одно существо и злобно зашипело.Гроб попятился и, споткнувшись о тело Сопляка, завалился на спину ударившись головой об асфальт. Последним, что он увидел, было летящее в прыжке существо с разинутой пастью.Услышав крик женщины, Костыль метнулся к окну на втором этаже и выглянул наружу. Увидеть, что происходит в соседнем здании, мешало раскидистое дерево. Спустя мгновение к нему присоединились Шляпа и Клещ, они увидели, как из здания вышел Гроб, а за ним Сопляк. Костыль хотел их позвать, но Шляпа его остановил:– Молчи! Им нужно тихо действовать!– Пойдем к ним? – спросил Клещ.– Нет, нам нужно найти того или тех, кто прячется здесь, – улыбнулся Шляпа.Но, они не спешили отправляться на поиски, вместо этого, они застыли у окна и наблюдали за своими друзьями. Когда Сопля потерял сознание и упал, словно мешок тряпья, парни пoчуяли неладное, а когда из окна выпрыгнуло мерзкое существо и накинулось на Гроба – их сковал ужас. Они стояли и смотрели, как их друга раздирает огромных размеров ящерица. Клещ обезумел, схватил с пола кусок бетона и швырнул в жуткую тварь.– Отвали от него, сучара! – заорал он, пытаясь напугать убийцу Гроба.Человекообразная ящерица подняла свою окровавленную острую морду и посмотрела на остолбеневших в окне людей. Следующий кусок бетона угодил ей в голову и ящерица, зашипев, прыгнула в кусты.В ночной тиши раздалось жуткое клекотание, а спустя миг ему вторили с разных сторон завода, наполняя пространство звуками холодящими душу. Шляпа рванул своих друзей за плечи.– Нужно валить отсюда!Они быстро спускались по ступенькам, когда внизу раздалось уже знакомое шипение.– Назад! – взревел, разворачиваясь, Клещ – там эти монстры!Они рванули по ступенькам вверх и вскоре оказались перед дверью на крышу. Шляпа с разгону бросился всем своим весом на дверь и, coрвав её с петель, вывалился с ней на крышу.– Твою мать! И что дальше?! – выругался Костыль, оказавшись на крыше.– Прыгать! – ревел Клещ, вылетая на крышу и не останавливаясь, побежал к краю крыши.Ребята видели, как он оттолкнулся и взмыл в воздух, а уже через мгновение приземлился на соседней крыше. Перекатившись, он вскочил на ноги и, не дожидаясь остальных, продолжил бежать в сторону открытой двери.Шляпа хотел кинуться за другом, но увидел, как из темноты дверного проема на Клеща выпрыгнул ящер, и с клекотом повалил его на землю, вгрызаясь в шею острыми зубами.– Сколько их тут? – дрожащим голосом спросил Костыль.Шляпа не ответил, он с ужасом смотрел на Костыля, и отступал к краю крыши. Костыль хотел было еще что-то спросить, но его проткнула когтистая лапа ящера и с силой швырнула в сторону. Шляпа взвилcя и упал на задницу, отползая, он закрывался руками и умолял пощадить его. Потом раздался захлебывающийся вопль, и воцарилась тишина.

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