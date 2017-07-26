ХладнокровныеХладнокровные
Глава 2 «Охотники»
По фасаду заброшенного завода скользнули пять теней и растворились во тьме узкого лаза высокого забора.
– Ты уверен, что все получится, и нас никто не спалит? – плаксиво спросил один из проникших на территорию завода.
– Не ссы! – отозвался второй, – здесь нет никого кроме вонючих бомжей! А мы как раз таких и ищем!
– Может, действительно, забьем на это дело и пойдем цыпочек поищем? – предложил третий.
– Я никого не держу! Хотите валить? Валите! Но, тогда можете забыть о нашем братстве! – вскипел второй.
– Одно дело колошматить всякую мразоту, и совсем другое – лишить кого-то жизни, – прошептал первый.
– Повторяю, я никого не держу и не заставляю! – рявкнул второй и отвесил пинка первому.
– Гроб, ну ты чего?! – с обидой спросил первый.
– Сопля! Хватит ныть! Надо было отказываться до того, как идти сюда! – сухо произнес четвертый.
Они выбрались на участок, освещенный луной, и остановились. Гроб – лысый и коренастый парень, одетый в камуфляжную одежду достал из кармана пачку сигарет и протянул её своим друзьям. Закурив, все уставились на Гроба, но он молчал и лишь улыбался, рассматривая их сквозь облако дыма.
– Как думаешь, где они прячутся? – спросил высокий парень в кепке.
– А ты как думаешь? – всё так же улыбаясь, спросил Гроб и толкнул высокого в плечо, – значит так: Костыль, Сопля и Клещ – идете к тому зданию и прочесываете его! Если найдете вонючек-пердючек – зовите нас! Мы с Шляпой пойдем в соседнее здание. Если вы не найдете мразоту в том здании, переходите в следующее – усекли?!
– Да! – ответили в один голос трое парней.
– Сопля, это твой последний шанс – не справишься, я сам тебя прищучу! – oблизнув губы, произнес Гроб.
Ребята разделились и отправились прочесывать здания. Как только троица скрылaсь в темном проеме дверей, Грoб остановил Шляпу и прошептал:
– Мы подождем здесь, пусть сами ищут!
Шляпа одобрительно кивнул головой и уселся на полусгнившую лавочку.
– Как ты хочешь это сделать? – спросил он у Гроба.
– Хочется чего-то новенького, – произнес тот, потирая руки, – может, сожжем их?
– Нет, можем привлечь внимание, – отказался Шляпа, – давай запрем их в каком-то подвале и будем наведываться иногда к ним? Так мы сможем растянуть удовольствие!
– Ты чертов гений! – воскликнул Гроб, – давай осмотримся, может, рядом есть подвал?
Сопля шел последним и надеялся, что в этом и в остальных зданиях не окажется бродяг, тогда они уйдут и на некоторое время можно будет забыть об угрозах Гроба. Клещ, который шел первым, остановил друзей и прошептал:
– Вон там, видите?
– Ага, – отозвался Костыль.
Там, куда указывал Клещ, горел костер. Сопле это совсем не понравилось, и его поджилки предательски задрожали.
– Там кто-то есть? – спросил он дрожащим голосом.
– Нет, блин! Костер сам по себе загорелся! – съязвил Костыль.
Рядом с костром раздались шорохи, и кто-то недовольно заворчал:
– Какого хрeна вам надо, молокососы?!
– Падаль! Ты кого молокососами обозвал?! – взревел Клещ и кинулся на бродягу.
Сопля набрал в легкие воздуха и что есть мочи свистнул, а когда присоединился к друзьям, то увидел, что Клещ уже прирезал бродягу и вытирал нож о засаленный свитер убитого человека.
– Он был не один! – сообщил он друзьям, – мразь, пнула меня и удрала вон туда!
– Баба?! – спросил Костыль с похотью в глазах.
На свист прибежали Гроб и Шляпа.
– Ну, и кто его пришил?! – багровея, спросил Гроб, обводя взглядом Костыля, Клеща и Соплю.
– Я! – спокойно ответил Клещ.
– Нужно найти бабу! – заныл Сопля, – у нас из-за неё будут проблемы!
– Не будут! – уверенно сказал Гроб, – мы найдем её!
– Класс! Охота! – довольно запрыгал на месте Костыль и захлопал в ладоши.
На крыше самого высокого здания завода дремали несколько существ, похожих на ящериц, услышав свист, они очнулись и кинулись на край крыши. Вертя острыми мордами, они принюхивались змеиными языками и, уловив запах свежей крови, бесшумно спустились на землю по фасаду здания и исчезли в зарослях кустов.
– Она не могла далеко убежать! – рявкнул Гроб, – а если в этом помещении нет другого входа, то она никуда уже и не денется!
– Киска?! – позвал беглянку Костыль, – кись-кись-кись! Иди к нам, у нас есть кое-что для тебя!
Друзья засмеялись, а Сопля осветил подвал тускловатым лучом фонарика.
– Посвети сюда, – попросил Клещ.
Сопля направил луч фонарика в сторону, и они увидели в тусклом свете женщину, которая от яркого света прикрыла ладонью глаза и отпрыгнула в сторону.
– Лови сучку! – завопил Шляпа.
Ребята кинулись на женщину, повалили её на землю, схватили за руки и ноги, и выволокли из подвала. Женщина истошно вопила, она брыкалась и пыталась вырваться из лап подростков. Это не понравилось Гробу, и он со всей дури ударил ногой женщину в челюсть, от удара женщина дернулась и обмякла.
– Только не говори, что прикончил ее! – огорченно произнес Костыль.
– Эти твари живучие, как крысы! – отозвался Гроб, – ща, пройдет минут десять и очнется!
– Хорошо, – мечтательно произнес Костыль.
Они вытащили её к костру и кинули рядом с трупом мужчины.
– Что мы будем делать с этим? – спросил Клещ, пнув убитого бродягу.
– Ты убил – ты и решай! – фыркнул Гроб.
Все, кроме Костыля уселись возле догорающего костра. Шляпа достал из рюкзака бутылку водки, сделал небольшой глоток и передал её Гробу. Сопля сидел и молча, пялился, как Костыль срезал пуговку за пуговкой на рубашке пойманной женщины. Срезав все пуговицы, Костыль кончиком ножа зацепил край рубашки, и потянул в сторону, оголяя живот и грудь женщины.
– Зацените! Она ниче так! – воскликнул он, таращась на её тело.
– Даже и не думай! – покачал головой Гроб, – это биомусор!
Костыль жалобно заскулил, но в соседнем здании раздался шум, и подросток резко утратил всякий интерес к женщине.
– Слышали? – спросил он.
– Не глухие! – отозвался Шляпа.
Сопля поежился и со страхом посмотрел на Гроба.
– Нам свидетели не нужны, – скривился Клещ и достал свой нож.
Ребята разделились и проникли в соседнее здание с двух сторон. Сопля вновь хотел включить фонарик, но Гроб остановил его и прошипел:
– Тут вполне хватает лунного света, не нужно раньше времени пугать добычу!
Сопля кивнул и спрятал фонарик в карман.
Шляпа с остальными вошли в здание с другого входа, затаившись, они стояли некоторое время, привыкая к темноте. На втором этаже вновь раздался шум, и Клещ, указывая ножом на ступеньки, предложил друзьям подняться на второй этаж.
Существа взобрались на крышу здания и бесшумно перепрыгнули на соседнее – от которого исходил свежий запах крови. Они ловко спустились по бетонной стене к окну и забрались внутрь здания. Отыскав источник запаха, они с довольным шипением набросились на труп бродяги.
Женщина пришла в себя. Сначала её челюсть взорвало адской болью, а уши заполнил гудящий шум. Не открывая глаз, она притронулась пальцами к нижней челюсти и замычала. Потом она услышала странные звуки рядом с собой, перевернулась набок и открыла глаза.
До Сопляка донесся жуткий крик, и ему показалось, что он обмочился. Притронувшись рукой к штанам, он ощутил мокрую ткань.
– Что это? – спросил Гроб, положив дрожащую руку на плечо Сопляка.
– Тетка, которую мы поймали, – ответил он.
– Давай вернемся, – предложил Гроб.
Они выскочили из соседнего здания и направились к костру, но Гроб резко затормозил и взвизгнул:
– Чё за хрень?!
Сопляк посмотрел ему через плечо и потерял сознание.
Существо, пожирающее плоть женщины, резко повернуло свою морду в сторону крика и уставилось на Гроба. Оно встало на задние лапы и, нюхая воздух, глухо издало нечленораздельный звук. Из темноты выползло еще одно существо и злобно зашипело.
Гроб попятился и, споткнувшись о тело Сопляка, завалился на спину ударившись головой об асфальт. Последним, что он увидел, было летящее в прыжке существо с разинутой пастью.
Услышав крик женщины, Костыль метнулся к окну на втором этаже и выглянул наружу. Увидеть, что происходит в соседнем здании, мешало раскидистое дерево. Спустя мгновение к нему присоединились Шляпа и Клещ, они увидели, как из здания вышел Гроб, а за ним Сопляк. Костыль хотел их позвать, но Шляпа его остановил:
– Молчи! Им нужно тихо действовать!
– Пойдем к ним? – спросил Клещ.
– Нет, нам нужно найти того или тех, кто прячется здесь, – улыбнулся Шляпа.
Но, они не спешили отправляться на поиски, вместо этого, они застыли у окна и наблюдали за своими друзьями. Когда Сопля потерял сознание и упал, словно мешок тряпья, парни пoчуяли неладное, а когда из окна выпрыгнуло мерзкое существо и накинулось на Гроба – их сковал ужас. Они стояли и смотрели, как их друга раздирает огромных размеров ящерица. Клещ обезумел, схватил с пола кусок бетона и швырнул в жуткую тварь.
– Отвали от него, сучара! – заорал он, пытаясь напугать убийцу Гроба.
Человекообразная ящерица подняла свою окровавленную острую морду и посмотрела на остолбеневших в окне людей. Следующий кусок бетона угодил ей в голову и ящерица, зашипев, прыгнула в кусты.
В ночной тиши раздалось жуткое клекотание, а спустя миг ему вторили с разных сторон завода, наполняя пространство звуками холодящими душу. Шляпа рванул своих друзей за плечи.
– Нужно валить отсюда!
Они быстро спускались по ступенькам, когда внизу раздалось уже знакомое шипение.
– Назад! – взревел, разворачиваясь, Клещ – там эти монстры!
Они рванули по ступенькам вверх и вскоре оказались перед дверью на крышу. Шляпа с разгону бросился всем своим весом на дверь и, coрвав её с петель, вывалился с ней на крышу.
– Твою мать! И что дальше?! – выругался Костыль, оказавшись на крыше.
– Прыгать! – ревел Клещ, вылетая на крышу и не останавливаясь, побежал к краю крыши.
Ребята видели, как он оттолкнулся и взмыл в воздух, а уже через мгновение приземлился на соседней крыше. Перекатившись, он вскочил на ноги и, не дожидаясь остальных, продолжил бежать в сторону открытой двери.
Шляпа хотел кинуться за другом, но увидел, как из темноты дверного проема на Клеща выпрыгнул ящер, и с клекотом повалил его на землю, вгрызаясь в шею острыми зубами.
– Сколько их тут? – дрожащим голосом спросил Костыль.
Шляпа не ответил, он с ужасом смотрел на Костыля, и отступал к краю крыши. Костыль хотел было еще что-то спросить, но его проткнула когтистая лапа ящера и с силой швырнула в сторону. Шляпа взвилcя и упал на задницу, отползая, он закрывался руками и умолял пощадить его. Потом раздался захлебывающийся вопль, и воцарилась тишина.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 05:37
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:30 by Сергей ЛячныйПросмотров: 47Комментарии: 1
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